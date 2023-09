Tar nettet med storm: Dette er ekspertenes forklaring

– Det er daglig, selvfølgelig, svarer førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Jon Wikene Iddeng, til TV 2.

Iddengs ansvarsområder ved Universitetet er antikkens historie, Hellas og Romerriket. Så svaret er ikke overraskende.

Men for veldig mange på SoMe-plattformen TikTok, er svarene de får overraskende.

– Gamle krigshelter

Den siste tiden har Romerriket gått viralt på appen, og i skrivende stund har emneknaggen «romanempire» hele 1,2 milliarder visninger.

Trenden er enkel: Kvinner spør menn om hvor ofte de tenker på Romerriket.

Svarene varierer stor sett fra «flere ganger daglig» til «2-3 ganger i uken eller måneden».

Felles for så å si samtlige svar, er at det er langt mer enn det de som stiller spørsmålet hadde sett for seg.

– Hvorfor tenker menn tilsynelatende så mye på Romerriket?

– Jeg tror det kan ha noe å gjøre med hva man forbinder med det. Det er gamle krigshelter, historie, erobringer, en militær stormakt og imperiemakt. Det finnes så mye å forbinde med det. Det er temaer som tradisjonelt har appellert til menn, og kanskje mer til menn enn kvinner, forteller Iddeng ved USN.

Han fascineres av det han beskriver som en mangefasettert kultur, som vi vet mye om, men samtidig må tilføye en god del gjennom vår fantasi.

– Livsfarlig

Romerriket var et av histories mektigste imperier, som i sin storhetstid omfattet hele Europa vest for elven Rhinen og sør for elven Donau, dagens England, Romania, Afrika nord for Sahara, samt dagens Tyrkia.

Sentrum var den italienske hovedstaden Roma, hvor Colosseum den dag i dag står som et minne om en svunnen tid.

Og kanskje ligger noe av svaret i nettopp Colosseum og kampene som ble utkjempet der.

– Det er noe fascinerende ved det, at slik gikk det an å være. Var du gladiator, så var det livsfarlig. Samtidig ble du også tidvis dyrket for dine ferdigheter, og man var også et ettertraktet sexobjekt, svarer sosialantropolog instituttleder ved Universitetet i Oslo, Thorgeir Kolshus, på hva som appellerer med Romerriket.

– Mannsrolle

På spørsmål om hvorfor han tror menn tenker tilsynelatende mye på romertiden, trekker han fram spørsmålene ved det å være mann.

– Det var en enklere og klarere verden, hvor det gikk an å være «gammelmaskulin». Her kan menn kanskje fantasere om hvordan det ville vært å være en del av, forteller Kolshus og fortsetter:

– Ikke at man ønsker seg tilbake dit, men det er en del av det å reflektere over egen mannsrolle. Der er det nyttig å bruke veldig tydelige mannsroller, stereotypiske mannsroller, å se det opp mot sin egen rolle.

Kolshus ved UiO forteller at selv han tenker på Romerriket rundt én time daglig, fordi han hører på en podkast som har viet de siste episodene til amfiteatrene.

– Der noen søker seg til «science fiction», søker andre seg tilbake i historien. Det er «hva hvis?» -tanken, avslutter sosialantropologen.