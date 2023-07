– Tar lederjobben om de ikke finner noen med to bein og puls

I sommer har det stormet rundt Bjørnar Moxnes (R) etter det ble kjent at han tok et bar solbriller fra en butikk på Gardermoen.

Etter flere medieoppslag med nye opplysninger og endrede forklaringer fra Moxnes, sykemeldte partilederen seg.

Mandag kom nyheten om at Moxnes, som fortsatt er sykemeldt, trekker seg som Rødt-leder.

– Jeg har ikke visst det så veldig lenge og er fortsatt litt i sjokk over det, sier stortingspolitiker for Rødt, Mimir Kristjànsson.

TOBARNSFAR: Mandag har Kristjànsson begge barna, og sjonglerer det å være politiker og pappa. Foto: Håkon Vårhus Sagen / TV 2

Kristjànsson fikk i helgen, sammen med resten av stortingsgruppa til Rødt, vite at Moxnes kom til å trekke seg som partileder.



– Det er veldig trist. Bjørnar har vært veldig viktig for partiet og for meg personlig. Det er leit det skulle ende på denne måten her, og så med denne saken, sier Kristjànsson.

– Kunne ikke funnet på det

Den erfarne Rødt-politikeren beskriver sommeren som helt absurd.



– Jeg kunne ikke funnet på dette om jeg hadde prøvd. Det en helt bisarr sak. Det er selvsagt alvorlig, men jeg tror de aller fleste kan være enige i at det er en veldig rar og ufrivillig komisk sak òg, sier Kristjànsson.

Han har kjent Moxnes i en årrekke, og sier den nylig avgåtte Rødt-lederen har betydd utrolig mye for hans politiske karriere.



– Dessuten er vi gode venner, så det er jo en trist sak også, selv om det kun er hans egen feil. Det er en livskrise for han, uansett hvor selvforskyldt den er, sier Kristjànsson.

Hvorvidt det vil ha konsekvenser for valgkampen som nå går i gang for fullt, er Kristjànsson usikker på. Han tror de fleste Rødt-velgerne er opptatt av politikken til partiet.

– Folk flest i Norge bryr seg mer om saker enn de bryr seg om enkeltpolitikere, heldigvis. Det kan man være glad for når noen i partiet har vært i en sånn skandale, sier han.



– Finner du ingen andre med to bein og puls

Kort tid etter Moxnes selv annonserte at han ville gå av som leder, skrev Kristjànsson på sin egen Facebook-side at han var helt uaktuell som lederkandidat.



– Jeg tror ikke det ville vært noen god idé, verken for meg eller for Rødt. Jeg har gjort veldig mange dumme ting i livet som jeg håper vi skal slippe å se på VG-forsiden.

LATTERMILD: Kristjànsson legger ikke skjul på at selv om solbrille-skandalen er alvorlig, synes han også den er en smule komisk. Foto: Håkon Vårhus Sagen / TV 2

Det er for mange skjeletter i skapet?

– De er ikke i skapet engang, de skjelettene. Det hadde ikke vært noen god idé. Jeg tror Marie Sneve Martinussen er den beste Rødt kan få sånn som det er nå, og så skal jeg fortsette å bidra på min måte.

Men alt kan skje i politikken. Hva om du ble lansert som partileder, og fikk brei støtte i partiet?

– Da skal jeg ringe og fortelle hvor feil de tar, for jeg er ikke særlig godt egnet til å være partileder i Rødt. Finner du ingen andre med to bein og puls som er villig til å ta den jobben, så okei, da får jeg tenke på det da, sier Kristjànsson og skyter inn:

– Men jeg vil veldig gjerne slippe, og det tror jeg er det beste for alle.



Tror på tilgivelse

Kristjansson tror mange i Rødt har vært sinte og frustrerte på Bjørnar den siste tiden, spesielt ettersom det stadig kom nye opplysninger om saken i media, og Moxnes endret forklaring.

Selv vil ikke Kristjànsson lukke døren for godt.

PARTIKOLLEGER: Mimir Kristjànsson og Bjørnar Moxnes har vært partikolleger i en årrekke. Her er de sammen på Rødts landsmøte i Stavanger tidligere i år. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

– Jeg tror veldig sterkt på tilgivelse, selv om jeg ikke er kristen, ler han og utdyper:

– Han har gått av, som er den fremste konsekvensen han kan ta, og han har tatt en bot og betalt den. Nå må vi prøve å se videre.

Moxnes har trukket seg, men kommer likevel til å sitte på Stortinget i to år til. Det mener Kristjànsson gjør at den tidligere Rødt-lederen må komme seg over skandalen så fort som mulig.

– Det er veldig dårlig bruk av skattebetalernes penger om han skal gjemme seg under en stein i to år. Han har en jobb, og den er det en fordel om han gjør for folk i Norge, ellers sløser de bort penger på hans godtgjørelse.