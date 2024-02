Tar grep mot nazialgoritme: Fjerner Hitler fra salg

DÅRLIG SELSKAP: Norlig sier de skjønner at folk reagerer når Adolf Hitler har dukket opp i reklamer fra bokhandlerkjeden. Foto: Skjermbilde

Norli lovet at Adolf Hitler ikke lenger skulle dukke opp i deres annonser rundt om på nettet. Torsdag tar de nye skritt for å fjerne diktatoren.

TV 2s reportere har sett ham på nettsider av ulik karakter i både inn- og utland. Den siste uken har den tyske nazistiske diktatoren Adolf Hitler dukket opp side om side med både modelltog, oldtidens romere – og den blide Rødt-politikeren Mímir Kristjánsson.

Hitlers ansikt beslaglegger nemlig mesteparten av omslaget på hans selvbiografi og manifest «Min kamp». Boken har bokhandlerkjeden Norlis algoritmer den siste tiden plukket ut til annonseplass.

– Vi undersøker hva som har skjedd, og eliminerer den fra annonsegrunnlaget igjen, sa markeds- og informasjonssjef Caroline Heitmann i Norli til TV 2 tirsdag.

BAKGRUNN: Hitler dukker opp i reklamer: – Bedre med Knausgård

Men torsdag har Hitler fremdeles hjemsøkt annonser, som her på Sky News' nettsider:

FORTSATT I OMLØP: Torsdag dukket Adolf Hitler opp ved siden av Frank Aarebrot og Nini Stoltenberg. Men nå lover Norli at det skal bli slutt på Hitlers opptredener. Foto: Skjermbilde, news.sky.com

Torsdag svarer Heitmann i Norli at de tar nye grep for å sikre at Hitler ikke skal slippe til på annonseplass.

– Det er et problem med oppdatering av algoritmen. Vi har tatt produktet ut av salg på nett inntil det er løst, sier hun.

Torsdag er det med andre ord ikke lenger mulig å kjøpe Hitlers bok i den norske utgaven det har blitt reklamert for i nettbutikken. En engelsk oversettelse i pocketformat er imidlertid fremdeles til salgs på Norlis nettsider.

«OOBS!»: «Min kamp», Adolf Hitlers propagandaverk «finnes ikke lenger» på Norlis nettsider torsdag. Meldingen kom opp etter at TV 2s reporter trykket seg inn på en annonse av Hitlers bok. Foto: Skjermbilde, Norli.no

– En middelmådig bok

«Min kamp» ble skrevet mens Hitler satt i fengsel etter det mislykkede ølkjellerkuppet i München 1923. Den ble først utgitt i 1923, og er regnet som hans politiske manifest.

Boken inneholder grunnlaget for Hitlers nasjonalsosialistiske og antisemittiske ideologi. Etter Andre verdenskrig ble den forbudt i Tyskland.

– Den er fryktelig dårlig skrevet. En samling av dårlig grammatikk og elendige setninger, har historiker Sven Felix Kellerhoff sagt om boken, ifølge Deutsche Welle.

MINNES I AVSKY: Hitler trekkes ofte frem som en historiens verste ledere. Han og hans parti startet andre verdens krig, og gjennomførte folkemord på blant annet jøder, sigøynere og politiske motstandere. Her avbilder sammen med Josef Stalin og Vladimir Putin under en protest i Hamburg i 2022. Foto: Fabian Bimmer / Reuters / NTB

– Jeg føler dyp skam over at vi tyskere falt for sånn en middelmådig bok. Ingen som leser boken i dag vil bli nazist bare ved å gjøre det, sa Christian Hartmann, en annen historiker, til avisen i 2015.

Boken ble i 2019 lansert i en ny norsk oversettelse med historiefaglig innledning og kommentarer, ifølge Store Norske Leksikon.

Kristjánsson: – Det dårligste selskapet

Rødt-politiker Mímir Kristjánsson fortalte til TV 2 tirsdag at han hadde fått flere meldinger fra bekjente som hadde sett hans bok «Slik blir du superrik» sammen med «Min Kamp».

– Det er vel det dårligste selskapet man kan være i, i verdenshistorien. Jeg lurer på hva som har gått galt i algoritmene her, som setter de to sammen, sa Kristjánsson til TV 2.

POLITIKER: Mímir Kristjánsson (R) i TV 2s lokaler. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

I likhet med Hitler, pryder Kristjánsson omslaget på boken han har skrevet. Men sammenligningene mellom både bøkene og politikerne stopper der.

– Min bok handler jo om en ung manns kamp for å klare seg i livet, men den er ikke veldig «heavy» politisk, mente Kristjánsson.