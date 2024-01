Tar grep etter stygge brannskader hos små barn

Det siste året har den nasjonale brannskadeavdelingen i Bergen fått inn 20 barn med alvorlige brannskader i hendene.

– Det er en økning fra tidligere år. Nesten alle er mellom 9 og 24 måneder, sier Ragnvald Ljones Brekke, leder for brannskadeavdelingen.

Han er bekymret for utviklingen, som han setter i sammenheng med de nye, rentbrennende ovnene som har en langt høyere forbrenningstemperatur enn de gamle ildstedene. Noe som gjør at glassene blir glovarme.

SLÅR ALARM: Leder av den nasjonale brannskadeavdelingen i Bergen, Ragnvald Ljones Brekke, er bekymret over økningen i små barn som kommer inn med alvorlige brannskader i hendene. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2.

– Det bekymrer oss veldig med disse glassinnsatsene i peisene. De er veldig dekorative og spennende, men har også en veldig varm overflate, sier Brekke.



Tar grep

Nå vil bransjen selv gjøre grep for å forsøke å forhindre slike skader.

– Først og fremst er det veldig leit å høre om slike skader, sier Brede Børud, styreleder i Norsk varme, som er bransjeforeningen for miljøvennlige ildsteder og skorsteiner i Norge.



HINDRING: Styreleder Brede Børud i bransjeforeningen Norsk varme mener en fysisk hindring bør monteres for å hindre at små barn brenner seg. Foto: Norsk varme

Han sier at slike skader heldigvis skjer sjelden i forhold til hvor mange millioner døgn det er nødvendig med vedfyring i norske hjem.

– For å være mer på den sikre siden, kan man sette opp en hindring for barnet. For eksempel et gjerde rundt ovnen, sier Børud.



Jøtul, en av verdens største produsenter av vedovner, gjør nå endringer på sin hjemmeside for å øke oppmerksomheten rundt farene ved varme ovner.

Skadene gjør inntrykk

– Det gjør veldig inntrykk å høre at små barn blir rammet av brannskader, sier René Christensen, konserndirektør for salg og markedsføring hos Jøtul.

Han anbefaler en barnesikring som kan trekkes rundt ildstedet.

TAR GREP: René Christensen, konserndirektør i Jøtul sier at selskapet nå har oppdatert sin hjemmeside med råd om hvordan man hindrer brannskader Foto: Jøtul.

– Kjøper man nytt ildsted, anbefaler vi de ildstedene som har brennkammeret (glasset) plassert høyt oppe, sier Christensen.



Han forteller at selskapet som selger sine ovner i 43 land nå har oppdatert sine hjemmeside med råd.

– Vi vil også be bransjeorganisasjonen gjør det samme og følge opp dette med andre medlemmer i bransjen, sier Christensen.



Få kjøper sikkerhetsgitter

Hos Bergens største forhandler av ildsteder anbefaler de barnegitter som monteres fast i veggen. Selv har de det ikke på lager, men kan bestille det inn.

– Vi selger bare en håndfull av disse i året, sier Hanne Reikvam, eier av Varme AS.

Hun sier at de nå at slike gitter kan bli en del av utstillingen i butikken.

VURDERER NY UTSTILLING: Hanne Reikvam, eier av Varme AS sier sikkerhetsutstyr som grinder kan bli del av butikkens utstilling i framtiden. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Ja, det skal vi vurdere. Når brannskadeavdelingen opplever dette, må vi som bransje ta tak for å få tallene ned. Hver skade er en skade for mye, sier Reikvam.



Hun forteller at stort sett alle nye ildsteder har store glassflater.

– De blir kjempevarme. De blir så varme at man ikke kan ta på dem. Et barn kan ikke ta på et slikt glass. Enkelt og greit. Da vil må få en brannskade, sier Reikvam.