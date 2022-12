Tar grep etter økning i bensintyverier

Såkalt pumpestikk er et vedvarende problem for bensinstasjonene. Nå setter flere inn tiltak for å holde bensintyvene borte.

2022 har vært et brokete år for drivstoffprisene.

Gjennomsnittsprisen på bensin og diesel i oktober lå på 22,89 og 24,15 kroner literen, ifølge SSB.

Mens i juni lå gjennomsnittsprisen på henholdsvis 26,16 og 24, 58 kroner per liter.

Det var rundt samme tid at Even Øygarden ved Circle K ved Telemarksporten så en økning i pumpestikk.

Drivstoff-tyver og surrehuer

Pumpestikk er når man stikker fra drivstoff-regningen. Det er enkelte som ser sitt snitt ved drivstoffpumpene, og lurer seg unna å betale.

– Vi så en økning like før sommeren, sier han.

Utover høsten vedvarte omfanget.

TYVERI: Even Øygarden ved Circle K i Skien har sett seg lei drivstoff-tyveri. Foto: Privat

– Det er folk som gjør dette bevisst, og som gjør det flere ganger. Men det er også mange som glemmer seg, sier han.

Noen legger også ned ekstra innsats for å ikke bli tatt for tyveriet.

– Det finnes de som dekker til skiltene sine eller som kommer med falske bilskilt, sier Øygarden.

Setter inn tiltak

Øigarden tror problemet er størst for bensinstasjoner langs hovedfartsårer som E18.

– Jeg føler det er enklere å komme unna med da. Det er lettere å bare kjøre vekk.

Nå tar han grep for å forhindre bensintyvene.

Bensinstasjon innfører forhåndsbetaling ved kontantbetaling, som gjør at man ikke lenger kan fylle for så å betale i etterkant.

– Nå er bensinprisene på et så høyt nivå, at vi bare må gjøre det.

Han tror det vil bli stadig mer normalt med forhåndsbetaling på bensinstasjoner.

Virker preventivt

Øigarden er nemlig ikke alene om å nå innføre forhåndsbetaling.

– Circle K har innført forhåndsbetaling på vel 100 stasjoner på landsbasis. Dette er en løsning som fungerer, og vi regner med at flere stasjoner innfører dette, sier kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen i Circle K.

Løsningen fungerer slik at en bestemt drivstoffpumpe blir aktivert når kunden har betalt i kassa.

UTSATT: Bensinstasjoner langs hovedfartsårer er mest utsatt for pumpstikk, ifølge flere i bransjen. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

– Hvis du som kunde betaler 500 kroner i drivstoff inne i butikken, vil du fra en bestemt pumpe kunne fylle for denne summen. Når 500 kroner er nådd, stopper pumpen, forklarer Hansen.

Han sier kjeden i flere år har hatt forhåndsbetaling av drivstoff på noen av deres største og mest besøkte stasjoner.

– Erfaringsmessig virker dette preventivt. Forhåndsbetaling stopper uærlige bilister som bevisst ikke vil betale for drivstoffet.

Men kjeden har ikke statistikk som tilsier at pumpestikk er et voksende fenomen på landsbasis.

– Vi har ingen oversikt som kan bekrefte at flere stikker fra drivstoff-regningen enn før. Men vi vet at pumpestikk fortsatt skjer, selv om det er færre som betaler kontant. Og vi vet at dette historisk sett har vært et stort problem for bransjen.

Han bekrefter at problemet er størst i byer og langs sterkt trafikkerte veier.

– Hos noen er dette et stort problem, mens andre nærmest ikke opplever drivstofftyveri.

Konsekvensen har blitt større

Daglig leder Thor Kristian Korsvold i YX sier at heller ikke de har innført tiltak fra sentralt hold, men at hver enkelt bensinstasjon kan bestemme om de vil ta grep mot pumpestikk.

– Enkelte forhandlere har tilpasset seg markedet og risikoen ved å sette flere pumper i automatdrift eller kun tilby kortbetaling. Typisk gjelder dette hvor det er større trafikk og mindre oversiktlige forhold fra kassen ut mot uteområdet.

Han sier problemstillingen er langt fra ny i bransjen, og at omfanget varierer over tid – med både «aktsomt» pumpestikk og misforståelser.

– Det er ikke vårt inntrykk at problemstillingen har økt i omfang i den senere tid. Konsekvensene av dette, har imidlertid økt, i takt med at både drivstoffpriser og avgifter øker.

Bøtlegges

Hos Sør-Øst politidistrikt går det ikke lang tid mellom hver gang de må hanskes med pumpestikk.

Men oftest er det bare snakk om forglemmelse.

– Operasjonssentralen hos oss sier at ikke rent så sjelden baserer pumpestikk seg på en forglemmelse. Og den som har fylt drivstoff uten å betale, gjør opp for seg når vedkommende blir oppringt, sier kommunikasjonsrådgiver Torgny Alstad i Sør-Øst politidistrikt.

Hvis det er snakk om et gjennomtenkt tyveri, blir saken anmeldt. Som oftest blir straffet med bot.

– Uten at vi har gått i dybden på vår straffesaksstatistikk, er pumpestikk et kjent fenomen, men vi ser ingen merkbar økning i Sør-Øst.