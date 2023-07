Tar fullstendig feil: – Flaut

Mange påstår at de smaker forskjell på norske og utenlandske jordbær. Men gjør de egentlig det?

Nordmenn spiser i gjennomsnittet nesten seks kurver jordbær i løpet av et år. Jordbær er faktisk en av de tingene nordmenn verdsetter høyt.

Ifølge en undersøkelse Opplysningskontoret for frukt og grønt våren 2022 mener hele sju av ti nordmenn at det ikke blir sommer uten norske jordbær.

FORSKJELLIGE TYPER: Det finnes mange typer jordbær, en av sortene som dyrkes mye heter Favori. Flair, Rumba, Korona, Saga, Florence og Malwina er flere navn. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Det er fordi vi har verdens beste jordbær. Syre er konstant i alle jordbærtyper. Men sødmen kommer an på soleksponering. I Norge har vi sol nesten 24 timer i døgnet fra mai til august. Jo mer sol, jo søtere blir jordbær.

Det sier Eirik Strøm Lillebø, kokk og medeier i Oslo-restaurantene Vaaghals, Gamle Rådhus og Code.

TV 2 utfordrer Lillebø. Smaker han forskjell på norske og utenlandske? Les lenger ned i saken.

SUNT: En hel kurv med jordbær (500 g) gir bare 170 kalorier. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Naturens sunne godteri

Andelen norske jordbær i butikken er bare på 35 prosent, som tilsvarer litt over fem tusen tonn i året.

– I Norge dyrkes det i dag både jordbær på friland og jordbær i tunneler. Tunnelproduksjon står for om lag 20 prosent av den norske produksjonen og kan bidra til å forlenge sesongen betydelig og også øke volumene, sier Iselin Bogstrand Sagen.

Hun er ernæringsrådgiver, og innholdsrådgiver i Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Hovedsakelig importeres det fra Nederland, Belgia og Spania.

Kjenner folk på gata forskjell på norske og utenlandske jordbær? Se video øverst i saken.

Ifølge Sagen er de røde bærene en naturens sunne godteri.

– Dette kan du nyte med den beste samvittighet. En neve jordbær dekker 92 prosent av dagsbehovet for vitamin C. Jordbær er i tillegg en god kilde til B-vitaminet folat og til kostfiber, sier hun til TV 2.

Og legger til at det høye fiberinnholdet gjør at jordbær er godt for fordøyelsen, som gjør deg mett på lite.

HELE ÅRET: Noen produsenter kan høste så tidlig som i mai og helt ut til midten av oktober. Utenlandske finnes i butikken hele året. Her er norske (t.v.) og danske vi fant hos Rema 1000. Foto: Torstein Wold / TV 2

Smakstester

Da TV 2 tok med seg norske og utenlandske (danske) jordbær ut på gata, var det mange som slet med å smake forskjell.

TV-profilen Morten Hegseth sier han er veldig glad i jordbær.



– Jeg spiser det hele tiden. Det er et av de beste bærene jeg vet om. Spiser med fløte, sukker og vaniljekrem uten sukker. Gir til hunden min også.

Han er tydelig på at de norske er mye bedre enn de utenlandske.

– Jeg er ikke «feinschmecker» når det kommer til mat og kaffe, men akkurat norske jordbær er luksus.

MANN PÅ GATA: Morten Hegseth tok sommerens store utfordring med et smil. Men alt gikk galt. Foto: Torstein Wold / TV 2

Men når han blir utfordret i en blindtest mellom norske og utenlandske jordbær, går alt galt. Hegseth tar feil.

– Det er flaut. Men jeg skammer meg ikke over det. Jeg kjenner jo knapt forskjell på kesam og rømme.

Likevel er han litt overrasket.

– Det er jo ikke så store forskjeller på smak. Men jeg kommer fremdeles til å kjøpe norske jordbær, fremfor importerte.

Elin Arvil Ask tar også feil i blindtesten. Hun har lagt merke til at de utenlandske jordbærene i Norge har blitt bedre.

– Tidligere har ikke de smakt noen ting og vært hvite inn i. De siste årene har de faktisk smakt godt.



Hva med kokken?

Stjernekokken Lillebø mener han er skråsikker på han vil kjenne igjen de norske bærene, og innrømmer at det blir utrolig flaut om han tar feil.

– Norske jordbær er søte, mens utenlandske er sure.

Bare på noen sekunder, er dommen klar. Lillebø gjetter riktig.

NASJONALSKATT: Kokk Eirik Strøm Lillebø mener norsk jordbær er lett å kjenne igjen og de norske er mye søtere enn importerte. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Om de norske bærene han smaker sier han følgende:

– De er fullendte altså, men ikke så søte som jeg trodde de skulle være. Disse kan være plukket etter en regnværsperiode.

Kokken mener den beste tiden for å kjøpe jordbær er etter en liten tørkeperiode.

Lillebø er også enig om at det er mindre forskjeller i smak på de norske og de danske bærene.

Nå gleder han til en sommer med masse norske jordbær.

– Jeg kan spise kilovis. Det beste jeg vet er å dyppe jordbær først i rømme, så i ekte brunsukker. Fantastisk. Det er sommer for meg.