Tar ferien på kreditt:

«SYDEN»: Et yndet feriested for nordmenn. Ifølge SSB handlet vi rekordmange reiser på nett i årets første kvartal. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Veksten i bruken av kredittkort er vesentlig høyere enn forventet, sier Egil Årrestad, daglig leder i Gjeldsregisteret.

Nordmenns kredittkortgjeld som ikke er forfalt til betaling økte med hele 4,8 milliarder kroner i mai, ifølge ferske tall.

Dette er det høyeste nivået målt siden Gjeldsregisteret ble lansert i 2019, og cirka 4,1 milliarder høyere enn mai i fjor.

– Mange har nok bestilt sommerferieturer og betalt med kort, sier Årrestad.

DYR FERIE: Kronen har svekket seg voldsomt mot dollar og euro. Denne uka bikket euroen 12 kroner. Foto: Chandan Khanna / AFP

Frykter utsatte betalinger

Vi legger bak oss en maimåned med uvanlig mange fridager.

Årrestad tror dette er blant grunnene til at kredittkortene har gått varmt og blitt brukt mer enn vanlig i butikker, på utesteder og reiser.

Ferske tall fra SSB viser at nordmenn kjøpte reiser på nett for rekordhøye 18,3 milliarder i første kvartal.

Det er anbefalt å betale ferieturer med kredittkort, men:

– Det forutsetter at man har økonomi til å betale fakturaen i tide. Med svekket kroneverdi, økte renter på boliglån, og ellers høye kostnader for husholdningene, er sannsynligheten stor for at mange utsetter betalingen utover høsten og pådrar seg høye rentekostnader for ferieturen.

– Det vil i neste omgang føre til at flere får betalingsproblemer som følge av ferieturen, sier Årrestad.



Nordmenns usikrede forbruksgjeld øker vanligvis i sommermånedene, og går vanligvis ned igjen utover høsten, påpeker Årrestad.

– Men mange er i en ekstraordinær krevende økonomisk situasjon så det er ikke gitt.



Unngå «lettvinte løsninger»



Daglig leder i Inkassoregisteret og programleder i Luksusfellen, Lene Drange, ber ferielystne nordmenn besinne seg noe.

– Ferien i år kommer til å bli dyr. Det tror jeg det er lurt å forberede seg på, sier hun til TV 2.

Denne uken bikket euroen 12 kroner, og dollaren ligger på om lag 11. Én dansk kroner kostet 1,6 kroner torsdag, mens en svenskekrone er nesten like mye verdt som den norske.

SOMMERAKTIVITET: Lene Drange, her sammen med programledermakker Hallgeir Kvadsheim under Arendalsuka i fjor. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Dersom årets sommerferie er litt tøff for lommeboka, har Drange følgende tips:

– Typiske «sparegrep» på ferie er å ikke alltid gå for de lettvinte løsningene som taxi foran kollektivt, å kjøpe drikke i strandbutikken foran supermarkedet tusen meter opp i gata, sier Drange.

– Det er ekstra viktig å følge med på pengebruken underveis, ikke når du kommer hjem.



Drange tror høsten vil bli dyr for oss alle, som følge av at prisene vil stige ytterligere, i takt med rentekostnadene.



– Heldigvis har et godt lønnsoppgjør gjort dette litt bedre, men slik det ser ut nå vil høsten bli stram.