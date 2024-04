Tar et oppgjør med loven: – Vært en lang kamp

Tusenvis har meldt sin interesse for demonstrasjon til støtte for voldtektsofre. Nå krever de en reell samtykkelov.

– Det er utrolig fint. Jeg blir skikkelig rørt, sier Liselinn Woll Kampenes.

Hun er en av initiativtakerne bak torsdagens arrangement «Vi tror deg – tog til støtte for voldtektsofre» i Bergen, som på Facebook så langt har fått over 3.300 respondenter.

Også i Oslo er det planlagt demonstrasjon 18. april foran Stortinget, arrangert av Amnesty.

Da skal hundrevis av mennesker ta til gatene for å demonstrere mot det de mener er straffrihet for voldtekt.

Frida Marie Grande har vært åpen om sin voldtektshistorie, og har også samarbeidet med Amnesty om demonstrasjonene.

– Det føles ekstremt provoserende at ofrene ikke blir hørt, spesielt i sakene hvor det finnes tilstrekkelig med bevis, forteller Grande.

– Helt forferdelig

Den siste tiden har både kjente og ukjente fjes gått hardt ut mot hvordan norsk rettsvesen håndterer voldtektssaker.

TEGNER: Frida Marie Grande er blant annet kjent i sosiale medier for tegningene sine. Foto: Ditlev Eidsmo

Frida Marie Grande, som vant årets influenser på Vixen Awards 2023, er en av flere influensere som den siste tiden har brukt sosiale medier til å snakke om problematikken.

Grande har selv fortalt om at hun har blitt voldtatt, og er tydelig i sitt budskap om håndteringen av voldtekter i Norge.

– Frifinnelsen i gruppevoldtektssaken i Bergen er helt forferdelig for de som er rammet. Men når det først skjer er det positivt at vi har en ny offentlig debatt, forteller Grande.

Nå håper hun så mange som mulig kommer på demonstrasjonene.

Voldsomt engasjement

– Jeg synes jeg det er fantastisk å se at det nå også dukker opp liknende arrangementer i andre deler av landet, som Oslo, Kristiansand, Trondheim og Harstad, forteller Liselinn Woll Kampenes.



Demonstrasjonen kommer i kjølvannet av flere nyhetssaker den siste tiden, blant annet fredagens nyhet om at alle tre mennene som var tiltalt for gruppevoldtekt av en kvinne i Bergen i 2021, ble frikjent i Gulating lagmannsrett. To av dem ble riktignok dømt til å betale 240.000 kroner i erstatning til kvinnen.

TOK INITATIV: Da Karoline Loddengaard og Liselinn Woll Kampenes så engasjementet rundt voldtekt i sosiale medier, bestemte de seg for å lage en markering Foto: Privat

Saken vekket et voldsomt engasjement. Woll Kampenes og venninnen Karoline Loddengaard, så dette engasjementet. Med seg fikk de også Veronica Bratseth fra organisasjonen Aldri alene.

– Vi så i kommentarfeltene at det var høy etterspørsel etter muligheten til å få vist sin støtte til voldtektsofre, og vi tenkte at vi kunne gjøre det, fortsetter Woll Kampenes.

– Vi kjenner alle noen

Kampenes tror engasjementet skyldes flere nyhetssaker det siste året, blant Voldtektsutvalgets rapport, og undersøkelsen fra Norsk Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) som viser at én av fem kvinner er utsatt for voldtekt ved tvang, vold eller sovende.

Arrangementet er først og fremst en støttemarkering for alle som er utsatt for voldtekt.

– Det handler om å vise støtte til ofrene, da vi alle kjenner noen. Vi er mange som kjenner et behov for å kunne vise ofre at vi tror dem, selv om de ikke føler seg trodd når saken deres blir henlagt.

På høy tid med ny lov

Frida Marie Grande mener de tidligere lovforslagene om en samtykkelov har vært for dårlige, og at et viktig hensyn har blitt utelatt.

– Det er viktig at loven tar hensyn til at svært mange fryser til når de havner i en voldtektssituasjon. Da klarer man ikke å si nei, forteller influenseren.

Hun forteller om da hun selv opplevde voldtekt og ikke klarte å si nei.

Frida Marie Grande peker også på viktigheten av holdningsperspektivet av en samtykkelov.

– Vi snakker ikke nok om grensesetting, og jeg mener at en reell samtykkelov vil sende et viktig signal til samfunnet om hvor grensen går. Du er ikke seksuelt tilgjengelig frem til du sier nei, men tvert imot seksuelt utilgjengelig frem til du sier ja. Dette i seg selv vil bidra til at holdninger over tid endres.

EGEN HISTORIE: Frida Marie Grande har jobbet i Amnesty tidligere, da også om denne tematikken. Foto: Ditlev Eidsmo

– Det har vært en lang kamp, og nå er vi på oppløpssiden. Da er det viktig at alle som kan møter opp, sier meningene sine i sosiale medier, skriver kronikker og snakker med venner og familie. Det er sånn vi skaper endring.

Selv har hun forståelse for at det er en vanskelig jobb for politiet å jobbe med slike saker.

– Det er ikke alltid det finnes nok bevisgrunnlag, men i de sakene det finnes må politiet gjøre en bedre jobb, sier hun.

Et sinne

Patricia Kaatee er politisk rådgiver for Amnesty International Norge. Hun mener det er på sin plass at kvinner sier tydelig ifra om denne tematikken.

– Jeg tror det vi ser nå er et sinne hos folk som ser at 1 av 5 kvinner i Norge har opplevd voldtekt og at antallet voldtektssaker som henlegges er veldig høyt.

AKTUELT: Debatten om voldtekt har vært høyaktuell i mediene den siste tiden. Foto: Ida Cecilie Madsen

– Jeg tror mange voldtektsofre generelt ikke opplever å ha rettstrygghet i samfunnet. Det skyldes systematiske og strukturelle svakheter i den strafferettslige forfølgelsen av voldtekt, inkludert et utdatert lovverk som ikke er i overensstemmelse med internasjonale standarder, forteller Kaatee.

Hun peker på at Norge en rekke ganger har fått kritikk fra internasjonale instanser for vår utdaterte voldtektslovgivning, deriblant fra FNs Kvinnekomité som overvåker Norges gjennomføring av FNs Kvinnekonvensjon, og som mener Norge burde endre loven.

– Dette har blitt klagd på i over tolv år uten at Norge har klart å følge opp.

– Kravet om samtykkelov har vi i Amnesty kjempet for i 15 år, og vi mener forslaget som Justisdepartementet sendte ut på høring i fjor vinter, ikke er godt nok.

TV 2 har vært i kontakt med Justisdepartementet, men har ikke fått svar på henvendelsen.

En reell samtykkelov

Et viktig prinsipp i norsk strafferett er å unngå at noen blir uskyldig dømt, og i mange voldtektssaker er ord mot ord blant grunnene til at de henlegges.

Så hvordan skal en samtykkelov fungere i praksis?

– Forskjellen vil være at mens spørsmålet som må bevises i retten i dag er knyttet til om den seksuelle omgangen skjedde mens offeret var bevisstløs, sov, eller om det ble brukt vold eller trusler og lignende, så vil det sentrale bevistema med innføringen av en reell samtykkelov være hvorvidt personen har gitt et fritt samtykke til den seksuelle omgangen, forteller Kaatee.

Hun legger til at nabolandene våre har god erfaring med samtykkelov. Flere saker blir anmeldt og endt med fellende dom fordi flere forhold er straffbare.

I tillegg vil en tydelig definisjon av voldtekt i straffeloven gjøre det enklere å kommunisere til unge at det er mangel på fritt samtykke som er forskjellen mellom bra seksualitet og overgrep, ifølge den politiske rådgiveren.

– Det er bra og viktig at jenter deler sine voldtektshistorier i sosiale medier. At myndighetene gjør så lite for å forebygge voldtekt og for å prioritere den strafferettslige forfølgelsen av voldtekt, inkludert gjennom innføringen av en reell samtykkelov, er en skandale.