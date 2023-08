Tar drastisk grep mot Booking.com: – Det siste virkemiddelet jeg har

FORBANNA: Kim Kjosnes, daglig leder i Lofotferie AS, er svært kritisk til manglede utbetalinger fra Booking.com. Foto: Lofotferie AS

– Håndteringen fra start til nå, er helt håpløs, sier Kim Kjosnes.

Fredag skrev TV 2 om at flere norske utleiere raser mot Booking.com etter manglende utbetalinger.

Kjosnes er daglig leder i Lofotferie AS. Han forteller at reservasjoner gjort gjennom bookingaktøren vanligvis står for mellom 80 til 90 prosent av overnattingsstedets totale omsetning.

Til tross for en jevn strøm av gjester, har ikke den daglige lederen sett snurten av en utbetaling siden begynnelsen av juli.

Nå ser han seg nødt til å bruke sterkere virkemidler mot bookinggiganten.

– Jeg mangler én million kroner på konto. Derfor er jeg nødt til å gå til det steg å frastå fra å sjekke inn gjester som har bestilt gjennom bookingaktørens nettsider, sier han.

Ble ikke informert

Lofotferie AS får vanligvis ukentlige utbetalinger av Booking.com.

Når betalingen i starten av juli måned ikke kom som den skulle, begynte Kjosnes å undersøke.

OVERNATTING: Lofotferie AS er del av et konsern som eier og driver tre reiselivsanlegg i Lofoten – Sandvika Camping, Statsbuene i Kabelvåg og Tyskhella Rorbuer. Foto: Lofotferie AS

– I portalen stod det en liten notis om at selskapet planla en oppdatering av økonomisystemene sine, som kunne føre til at utbetalingene ble forsinket. De viste til en dato, som siden bare har blitt flyttet, sier han.

Ifølge Kjosnes er oppdateringen gjennomført, uten at pengene selskapet skylder han har kommet på konto.

– Sommeren er høysesong med fullt trøkk på omsetning og gjester. Det betyr også fullt trøkk på kostnader. Leverandører skal ha betalt og ansatte skal ha lønn. Halvannet måned på etterskudd med utbetalinger betyr at en vesentlig del av likviditeten vår uteblir.

– Uforståelig

Kjosnes skulle ønske at Booking.com tok et større ansvar for utfordringene de påfører overnattingsstedene.

STORT SELSKAP: Booking.com er et internasjonalt selskap. Hovedkontoret dere ligger i Amsterdam i Nederland. Foto: Koen van Weel/ AFP

– I stedet stikker de elegant hodet i sanda og besvarer henvendelser med generiske svar om at de forstår at situasjonen er vanskelig, og at de nesten er i mål med alle utbetalinger. Det hjelper meg lite når jeg skal betale regninger, sier han.

Kjosnes er også sterkt kritisk til at et selskap som hovedsakelig driver butikk på ferie og fritidsgjester velger å legge en omfattende oppdatering til fellesferien.

– Det er uforståelig. Jeg er frustrert, oppgitt, provosert og trist. Dette er ikke en sak jeg kommer til å ta lett på, selv når problemene løser seg, sier han.

Omfattende problem

TV 2 har sendt en rekke spørsmål til bookingaktøren i forbindelse med denne saken, som de ikke vil svare på.



Fredag ville de heller ikke svare konkret på spørsmål, men skrev i en generell uttalelse at de beklager forsinkelsen.

KLAGER: Overnattingspartnere strømmer til Facebook for å klage om manglende betaling. Det er opprettet ulike grupper på plattformen. Foto: Skjermbilde Facebook

– Vi beklager forsinkelsen i utbetalinger som noen av våre overnattingspartnere nylig har opplevd, og er glade for å si at de aller fleste av våre partnere nå har mottatt det de skylder dem, skrev de i en epost til TV 2.

De sa videre at de har jobbet raskt med å ordne i uforutsette tekniske problemer under et globalt og planlagt systemvedlikehold.

– Dette har påvirket et relativt lite antall av deres partnere, skrev de.

Men Kjosnes er langt ifra alene om å oppleve uteblitte betalinger.

TV 2 har snakket med flere nordmenn i samme situasjon. Summene varierer, men de fleste melder om manglende betalinger mellom 40.000 og 100.000 kroner.



Betalingsutfordringene til Booking.com begrenser seg heller ikke til Norge. Verter fra hele verden etterlyser utbetalinger fra selskapet.



Vil ikke ødelegge ferier

Fra og med mandag 21. august vil ikke Lofotferie ta imot gjester som har reservert via Booking.com.

– Rammer ikke dette grepet også gjestene som en skyldig tredjepart?

– Vi ønsker på ingen måte å ødelegge ferien til gjestene våre. Derfor har vi forsøkt å finne en god løsning, sier Kjosnes.

Overnattingsstedet skal kontakte og informere alle gjester med kommende bestillinger om at disse ikke vil aksepteres inntil Booking.com har gjort opp sin gjeld.

Samtidig skal gjestene få mulighet til å avbestille uten at det koster noe ekstra, samt mulighet til å legge inn en ny reservasjon til samme pris direkte med overnattingsstedet.

– Det er litt mer jobb, men gjesten får produktet han eller hun har bestilt til samme pris. Dette er det siste virkemiddelet jeg har, frem til selskapet blir à jour med betalingene.