Tannlegerabatt: – Jeg hadde ikke peiling

NULL HULL? For én gruppe har det blitt betraktelig billigere, men mye tyder på at informasjonen ikke når dem. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Jeg hadde ikke peiling, sier Maxim Tjøtta (24).

Han er student og sitter sammen med venner og leser til eksamen på Deichman bibliotek i Bjørvika.

OVERRASKET: Maxim Tjøtta (24) har ikke hørt noe om at han får rabatt på tannhelsetjenester. Foto: Jonas Been Henriksen

– Det hadde jo vært greit å vite om, slik at jeg kunne sjekket tennene og gjort den rotfyllingen med 75 prosent rabatt, sier Tjøtta.

Tjøtta har nemlig betalt for en rotfylling like før fylkeskommunene fikk oppdragsbrev om rabatterte priser.

Sara Bjellås Gilje (23) lytter til det Tjøtta sier. Hun er også student.

– Det oppleves litt rotete, ja, man får ikke info. Jeg husker at det var noe i nyhetene om det, men nå får man først informasjon når man er hos tannlegen, sier Gilje.



USIKKERHET Sara Bjellås Gilje (23) mener det ikke er nok info om hvilke muligheter som finnes for de unge. Foto: Jonas Been Henriksen

Vet ikke om rabatt

– Det virker som det er mye usikkerhet om tannhelse blant unge voksne nå, sier Heming Olsen-Bergem.

Han er leder i Tannlegeforeningen, og opplever at flere ikke vet at de får rabatt.

Er man mellom 19-24 år, betaler man nemlig bare 25 prosent i egenandel hos tannlegen. Slik har det vært siden 24. mars.

Tall fra SSB viser at 36 prosent av 19- og 20-åringer oppsøkte tannhelsetjenesten i løpet av fjoråret. Oslo kommer verst ut, der under 18 prosent dro til tannlegen.

Tallene viser at det skjer en halvering av tannlegebesøk mellom 18-åringer og 19-åringer.

Samtidig har det ved flere anledninger kommet fram at unge over 18 år prioriterer bort tannlegebesøket til fordel for økonomien.

– De som nærmer seg 18 år burde spørre tannlegene om hva som skjer når de fyller 19 år, sier Olsen-Bergem og fortsetter:

– De som trenger det mest, benytter seg ikke av tilbudet. Slik det er i dag, er det de ressurssterke som finner fram.

FOR VARIERENDE: Heming Olsen-Bergem forteller at det er svært varierende fra fylke til fylke hva slags informasjon som er tilgjengelig. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Olsen-Bergem mener det kreves egeninnsats fra de unge for å vite hvilke regler som gjelder.

Han mener også det varierer fra fylke til fylke, og samskipnad til samskipnad, hvor lett tilgjengelig informasjonen er, og hvor utfyllende den er.

– Det skal være et reelt tilbud for alle, men det er det ikke i dag. Pengene er gitt via statsbudsjettet, så det skal være rom for et tydelig tilbud, sier Olsen-Bergem.

Vil ha et oppsøkende tilbud



– Vi deler Tannlegeforeningens utålmodighet om å få sikret informasjon til alle som har rett på tilbudet, sier Marian Hussein, nestleder og helsepolitisk talsperson for SV.

OPPFORDRER TILBAKE: Nestleder i SV, Marian Hussein, oppfordrer Tannlegeforeningen til også å informere i sine kanaler Foto: TV 2

SV har på sin side presisert at dette skal være et oppsøkende tilbud for de unge i tannhelseloven, som nå er på høring, ifølge Hussein.

– Så har fylkeskommunen et stort ansvar for å sørge for en god gjennomføring av tilbudet, men jeg vil også oppfordre Tannlegeforeningen om å informere om tilbudet gjennom sine kanaler, sier Hussein.

– Ikke peiling

– Jeg har bare sett markedsføring av rabatter i private tannhelsetjenester, sier studenten Alexander Gaussen.

Han deler oppfatningen til Tjøtta og Gilje og syns informasjonen er for dårlig.

FOR DÅRLIG: Alexander Gaussen (23) syns i likhet med de andre studentene vi snakker med at informasjonen er for dårlig. Foto: Jonas Been Henriksen

– Hvis du ikke vet om det, så kommer du jo ikke til å bruke det, sier Gaussen.



– Alle vet hvilke ordninger som gjelder fram til du er 18, men etter det har i alle fall ikke jeg peiling på hva som skjer, sier Gaussen.