Tannleger ser urovekkende trend

– Det er ingen tvil om at det har en sammenheng med den økonomiske situasjonen.

Matprisene økte heftig i fjor, og en ny prisøkning er varslet å komme.

Samtidig ventes det at strømprisene vil holde seg på et høyt nivå.

Det kalles dyrtid. Nå gir det også utslag i timeboka til enkelte tannleger.

Ser ny detalj

Det bekrefter flere tannlegeaktører i ulike deler av landet til TV 2.

Sverre Skimmeland er daglig leder ved Bergen Tannklinikk. Han ser en tydelig endring.

– Det har den siste 1,5 måneden vært omtrent 100 prosent økning i avlysninger av årlig tannlegetime på grunn av pasienters økonomi, sier han.

Skimmeland har også bitt seg merke i en annen detalj.

– Det som er helt nytt er at pasienter med akutte problemer og smerter takker nei til behandling på grunn av økonomi.

Tannlege Nils Ragnar Raaum, ved Vitalia tannklinikk i Sandvika utenfor Oslo, ser samme tendens.

– Endringen er mest tydelig fra november og frem til nå. Jeg tolker det slik at dette er noe man kan utsette i en økonomisk krevende tid, sier Raaum.

– Veldig mye utsettes

Klinikkeier ved Smil Tannlegesenter i Oslo, Alireza Sorodi, bekrefter at også de har sett en økning i avbestillinger og utsettelser av planlagte tannlegetimer.

– Det er veldig mye som utsettes. Det er også enkelte ganger timene blir avlyst, sier han.

Sorodi så en merkbar endring i 2022 etter at strømprisene gikk til værs og rentene ble hevet.

– Det er ingen tvil om at det har en sammenheng med den økonomiske situasjonen. Mange oppgir også økonomi som grunn til at de utsetter eller avlyser timen.

Han ser også en tydelig økning i pasienter som får støtte fra Nav til nødvendig tannbehandling.

FRARÅDER: Alireza Sorodi sier det absolutt ikke anbefales å utsette timen. Foto: Smil Tannlegesenter

Advarer mot å utsette

Tannklinikken har fem avdelinger i Oslo, og tendensen gjelder for hele byen – på både vestkanten og østkanten, ifølge Sorodi.

Klinikkeieren mener utviklingen er urovekkende. Han advarer om de mulige konsekvensene.

– Hvis det er noe som skal fikses, for eksempel et lite hull, kan det bli større med tiden, noe som kan gjøre behandlingen mange ganger dyrere ved et senere tidspunkt.

Han fraråder derfor folk fra å utsette eller avlyse timen.

– Munnhelse blir ikke bedre av seg selv. Det er en god investering å faktisk møte opp for å unngå mer kompliserte og kostbare behandlinger i fremtiden.

TV 2 har også vært i kontakt med Colosseum Tannlege i Oslo. De har på sin side sett en motsatt utvikling.

– Vi ser at pasientene prioriterer egen helse og kvalitet i sin behandling. I 2022 har vi en reduksjon i antall avlysninger av timer i forhold til tidligere, sier daglig leder Mia Grundstrøm.

Merker en liten endring

– Vi har lagt merke til at noen utsetter. Men vårt inntrykk er at de aller fleste fortsetter å gå til sin fastlege.

Det sier president Heming Olsen-Bergem i Den norske tannlegeforening.

– Mens de som ikke har en fast tannlege i større grad avstår fra å møte opp til timen, fortsetter de med en fast tannlege å møte opp, sier han, og presiserer at de ikke har undersøkt tematikken grundig.

Olsen-Bergem tror det kommer av at man med en fast tannlege har et tettere forhold og mer fleksibilitet med tanke på det økonomiske.

Han sier at det er en liten økning i pasienter som søker om Nav-støtte til nødvendig tannbehandling.

Også Olsen-Bergem advarer mot å avlyse eller utsette timen.

– Det er ikke heldig, og kan føre til at behandlingen bare blir dyrere og dyrere med tiden, sier han.