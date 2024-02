Tallene fortsetter å øke: – Jeg er bekymret

– Jeg skulle ønske jeg kunne si at tallene gikk ned, men det virker som det har stabilisert seg på et høyt nivå.

Det forteller seksjonsleder Tine Sande ved Norges største abortklinikk.

For cirka ett år siden påpekte Sande at antallet unge kvinner som utførte abort i Oslo hadde økt betydelig. Samtidig la de merke til at de samme kvinnene ikke brukte prevensjon og fortalte at de var skeptiske til hvordan hormonprevensjon påvirker dem.

Utviklingen ser ikke ut til å avta med det første. Nå ser klinikken seg nødt til spre budskapet på andre måter.

BEKYMRET: Tine Sande er sykepleier og seksjonsleder ved abortklinikken. Hun har lenge vært bekymret for situasjonen. Foto: Jonas Been Henriksen

Videre økning

I fjor tok 2101 kvinner abort på Ullevål sykehus. Det var 222 flere enn året før og tilsvarer en økning på 12 prosent kun i hovedstaden.

Om to uker publiserer Folkehelseinstituttet tallene for utviklingen på landsbasis. Men allerede i september i fjor kunne FHI se at det lå an til økning.

– I 2022 steg aborttallene for første gang siden 2008, og i løpet av første halvår i 2023 ser vi en ytterligere oppgang på 6 prosent, sa Mette Løkeland-Stai, overlege ved Abortregisteret ved FHI.

Løkeland-Stai har ikke ønsket å kommentere tallene overfor TV 2 før de publiseres 7. mars.

For klinikken i Oslo betyr økningen cirka 18 ekstra pasienter i måneden.

Venter i lang tid

Alle som vil avslutte en graviditet, må først ringe til sitt tilhørende sykehus som utfører abort.



Til tross for at telefonen i Oslo er betjent seks timer hver mandag til fredag, er ventetiden på timebestilling tidvis svært lang.

– Vi klarer ikke betjene telefonen slik vi vil. Kvinnene venter altfor lenge, og noen venter i flere dager på et svar i andre enden, sier Sande.

ABORTPILLE: I dag gjennomføres de aller fleste aborter hjemme ved at kvinnen svelger to tabletter. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Enkelte som nettopp har funnet ut at de er ufrivillige gravide, blir svært urolige når de ikke får hjelp ved første anrop.

– Vi vil derfor ikke at det skal ta så lang tid før de blir ivaretatt og får time, men man kan heller ikke haste igjennom telefonsamtalene når man skal gi viktig informasjon.

Ventetiden på telefonen har resultert i klager fra flere pasienter, forteller hun.

– Kritiske og skeptiske

Enkelte dager setter klinikken derfor opp en ekstra telefonlinje.

Utover det mener Sande at ressursene som er satt av skal holde, og at man heller må se på forebyggende tiltak knyttet til hvorfor kvinner blir ufrivillige gravide.

Sande ser at flere av pasientene nylig har sluttet på prevensjon og flere forteller at de trodde hormoner var uheldig for dem.

Mange har bestemt seg for å slutte etter å ha sett eller hørt historier på sosiale medier.

– En av våre viktigste oppgaver er at kvinnene som gjennomfører abort går ut med en resept på prevensjon. Men jeg er bekymret for at de stiller seg kritiske og skeptiske til det vi forteller.

Gynekologisk poliklinikk har nå opprettet en egen Instagram-konto, laget TikTok-video og deltatt i kvinnehelsepodkaster for å nå rett målgruppe.

– Det er for å hjelpe dem å forstå hvilken informasjon de kan stole på før det går for langt.