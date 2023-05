KONFIRMASJONER: Allerede til helgen er det spente konfirmanter over hele landet som skal konfirmeres. Disse tipsene kan være lure å ha i bakhodet når du skal holde tale for konfirmanten. Foto: Carina Johansen

Konfirmasjonssesongen er rett rundt hjørnet. Det betyr forberedelser, stryking av bunadsskjorten og ikke minst – å skrive taler.

HUSKER ENDA: Hanne Skjeseth Fagerholt konfirmerte seg i 1994. Hun synes konfirmasjoner ikke er dagen til å ta opp ungdommens dårlige sider. Foto: Privat

Hanne Skjeseth Fagerholt konfirmerte seg i 1994. Enda husker hun spøken besteforeldrene hennes prøvde seg på i sangen de sang til henne.

Husker enda

– De valgte å ha med hvor humørsyk jeg var som tenåring. Som 14-åring var jeg veldig klar over humørsvingningene mine, og jeg synes det var sårt at de valgte å ta det med i konfirmasjonssangen. Man skal være forsiktig med å spøke med en tenåring på en så stor dag.

Den harmløse spøken var ikke vondt ment, men Fagerholt husker den enda, 29 år senere.



Unngå dommedagsprofeti

Helge Heikkilä er rådgiver for Human-Etisk Forbund. Han mener korte taler er undervurdert. Foto: Morten Opedal

Helge Langerud Heikkilä er rådgiver for seremoniutvikling i Human-Etisk Forbund. Han har hørt mange konfirmasjonstaler over hele landet.

– Det skal være en festdag, målet er at alle sitter igjen med en god følelse når talen er over. Det er selvfølgelig rom for alvor, men ikke la det bli for dystert, råder Heikkilä.

Heikkilä husker godt den verste talen han var vitne til.



– Hele talen handlet om klima og miljø, og var en stor unnskyldning til ungdommen om hvor håpløs verdenen de skal overta har blitt. Det var en dommedagsprofeti. Det var trykket stemning i rommet etterpå.

Fortell historier

Nils Apeland er toastmaster i Talerlisten.no. Han har lang erfaring med taler.

– Mitt tips er å snakke direkte til konfirmanten, og vektlegge din relasjon med konfirmanten. Del historier og minner du har med konfirmanten, og vær konkret og personlig, sier Apeland.

EN DEL AV SJARMEN: Nils Apeland er toastmaster i Talerlisten.no. Han sier å være nervøs er en del av sjarmen i en tale. – Husk at å holde talen kort kan være bra. Alt mellom tre og seks minutter er bra. Foto: Trond Heggelund

Bruk talekort

Apeland anbefaler å kjøpe talekort hos en bokhandel, eller å klippe de ut selv fra en papplate.

– Bruk gjerne talekort, ikke stå og rist på et A4 ark. Det ser mye bedre ut, og gir deg noe å holde i. Jeg vil anbefale alle å skrive i stikkord, sier Apeland.

Hold talen til her og nå

– En god tale kommer både fra hjertet og hjernen, sier Heikkilä.

I konfirmasjonstaler snakkes det ofte om fremtiden. Heikkilä mener det kan være bedre å snakke om det som er her og nå i talen.

– Ungdommen er viktige, men de er ikke bare viktige fordi de en dag skal bli voksne. Ungdomstiden har en verdi i seg selv, det tror jeg er fint å snakke om.

KONFIRMASJONSFEST: Festbordet er dekket på før gjestene kommer. I de neste helgene kommer det til å se slik ut mange steder i landet. Foto: Carina Johansen

Bør ikke ende i latterbrøl

God humor i en tale skal ende i lett humring, mener Heikkilä. Humor er ofte skarp, og kan oppleves splittende. Det er lett å tråkke i salaten når det kommer til humor i taler.

IKKE LENGE TIL: De siste helgene i april, og de første helgene i mai er storsesongen for konfirmasjoner Foto: Carina Johansen

– Kong Harald er veldig god på akkurat det, det er en fin balanse som han ofte får til, sier Heikkilä.

Ikke flere enn tre budskap

Heikkilä har tre råd til oppbyggingen av talen.

– Begynn gjerne med «Kjære konfirmant, hjertelig til lykke med dagen». Det er en fin setning å både åpne og avslutte talen med. Etter det, si noe om anledningen, deretter kom med budskapet. Ikke prøv å formidle flere enn tre ting.

LAVE SKULDRE: Helge Heikkilä sier man ikke trenger å være nervøs for å holde talen: – Alle vil du skal lykkes, for alle vil jo at seremonien og konfirmasjonen skal bli bra. Foto: Carina Johansen

Hva med ChatGPT?

Mange finner inspirasjon til taler og tekster i programmet ChatGPT. Dette mener Heikkilä man bør være forsiktig med.

– Finn ditt budskap! De beste talene har originale budskap som kun den taleren kan formidle. Derfor synes jeg man skal være litt forsiktig med hvor mye inspirasjon man henter fra ChatGPT.

Gi en gave



Apeland tipser om at talen kan være et godt tidspunkt på å gi en gave til konfirmanten.

– Bruk gjerne en gjenstand eller gave sentralt i talen. Det kan være familiegjenstand, noe som har gått i arv, for eksempel bunadssølv?

En god tale bør ha en tydelig avslutning.

– Det er viktig at talen har en konkret slutt. Folk må vite når de skal klappe. Avslutt på en tydelig måte som «Skål for konfirmanten!» eller «Gratulerer med dagen, kjære konfirmant!».