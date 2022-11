– Takknemlig for at jeg ikke har barn

PORSGRUNN (TV 2): Et budsjett for de med minst, lovet regjeringen og SV. Det gjelder ikke alle.

TRIST: Irene Kragh Eckell blir lei seg av å se hvordan økonomien vil bli med neste års budsjett. Foto: Per Haugen / TV 2

Tirsdag ble regjeringspartiene Ap og Sp enige med SV om statsbudsjettet 2023.

Partiene mener å ha prioritert og trygge folk som sliter når det har blitt dyrere å leve.

Men for noen blir ikke situasjonen særlig bedre, selv med det nye budsjettet.

En av dem er Irene Kragh Eckell (52) fra Porsgrunn. Etter å ha lest hva partiene har blitt enige om, får hun en klump i magen.

Dette er de enige om i statsbudsjettet: Enigheten innebærer blant annet: Drivstoffavgiftene kuttes med 1,5 milliarder kroner.





Pakke med mer til minstepensjonister, uføre, barnetrygd, bostøtte og dagpenger.





5.400 kroner i økt studiestøtte (lån og stipend) for fulltidsstudenter.





Gratis halvdagsplass i SFO for andreklassinger.





50 prosent tannlegerabatt for dem mellom 23 og 26 år.





Strengere utflyttingsskatt for skatteflyktninger.





Fortsatt letestopp etter olje.





Fortsatt begrensning på leting i iskantsonen.





Enighet om at regjeringen skal vurdere å innføre petroleumsfrie områder.





Tiltak for å kutte mer i klimautslipp, blant annet til Enova.





Avtale om hjelp til Ukraina og fattige land som rammes av krigens ringvirkninger.





50 prosent økning i støtte til beboere på asylmottak.





Engangsutbetaling for uføre som mottar minsteytelsen.





Økning i barnetillegget for personer på arbeidsavklaringspenger (AAP).





Mer støtte til matsentraler.



Hun er 52 år og har vært inn og ut i arbeidslivet i 15 år på grunn av helseplager. Siden februar har Eckell vært 100 prosent uføretrygdet.

Føler seg «glemt»

TV 2 har sett inntekten til Eckell. Det er totalt 20 200 kroner i måneden fra Nav i uføretrygd.

– Du føler deg liten, og i perioder føler jeg meg veldig isolert, sier Eckell.

Når strøm, mat og andre nødvendige kostnader er betalt, sitter hun igjen med knappe 3000 kroner i måneden.

– Hvordan føles det å ikke få mer i statsbudsjettet ?

– Det virker som om regjeringen ikke har tenkt på oss som er enslige og er ufør. Så det er klart at jeg føler meg glemt, forteller Eckell.

Dusjer hos andre

52-åringen dusjer ikke hos seg selv, handler kun det billigste på matbutikken og lager sjeldent varmmat for å spare strøm. Nå ser hun ikke flere muligheter til å spare.

– Jeg er veldig takknemlig for at jeg ikke har barn, det hadde jeg ikke hatt råd til, sier hun.

USIKKER: Den usikre fremtiden gjør at Eckell har en vond følelse i magen. Foto: Per Haugen / TV 2

Eckell sier hun har ofret mye for å kunne holde hodet over vann.

– Jeg reiser aldri på noen ferie, jeg har ikke noe sosialt liv og har så vidt råd til å ta en kopp kaffe med venner, sier hun.

Økonom: – Ekskludert

Derya Incedursun er forbrukerøkonom i Nordea.

Derya Incedursun er forbrukerøkonom i Nordea. Foto: TV 2

Hun har sett inntektene og utgiftene til Eckell. Forbrukerøkonomen er ikke i tvil om hvordan budsjettet vil påvirke økonomien til 52-åringen.

– Hun blir ekskludert fra et sosialt liv. Det være seg, middag ute, kino, teater. Reise, ferie, alt dette blir hun utelatt fra, sier Incedursun.

– De som har minst, får noe mer. Men det er ikke nok til å få folk ut av en vanskelig situasjon, fortsetter hun.

Økonomen er usikker på om budsjettet gjør store underverker.

– Det er vel ment godt i budsjettet, men hvis man skal jevne ut forskjeller, og utrydde fattigdomsproblematikken, så er ikke dette budsjettet riktig svar, forteller økonomen videre.

Mister utbetaling

Irene Kragh Eckell får ikke engangsutbetalingen på 3000 kroner, som SV forhandlet frem med regjeringen tirsdag. Kun uføre på minstesats kan søke om dette.

– Jeg får totalt 240 000 kroner (netto) i året i trygd, og det holder så vidt til kostnadene. Ifølge regjeringen er det for mye for å få engangsutbetalingen, det gir lite mening og det er tungt, sier Eckell.

Tilliten til regjeringen er borte.

– De kunne prøvd å sette seg inn i hvordan de som sliter mest har det. Kanskje da ville de virkelig gjort noe, sier Eckell.

– Forstår frustrasjonen

Marte Mjøs Persen, arbeids- og inkluderingsminister (Ap), sier til TV 2 at hun forstår frustrasjonen til Eckell.

FORSTÅR: Marte Mjøs Persen mener de har prioritert de med minst. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Vi har vært opptatt av å sikre de som har aller minst, og det er de som står på minsteytelsene i uføretrygd, og minstepensjonistene. Så den utbetalingen på 3000 kroner går til dem som har minsteytelsen, forteller ministeren.

– Men selv 300 000 kroner i året er jo heller ikke mye å leve av?

– Nei, og det er klart at alle merker de prisstigningene og de renteøkningene vi lever i nå. Men de som har minst merker det aller mest. Og de som bor alene har heller ingen å dele utgiftene med, så jeg skjønner at det kan være vanskelig for mange, men vi må sette en grense, sier hun videre.