Takket for innsatsen: – Meget alvorlig

Kong Harald og dronning Sonja har fredag vært på besøk i Mjøndalen i Buskerud. I tettstedet i Drammen kommune har det blitt lagt ned en enorm innsats for å hindre at flommen skal gi de største skadene.

Kongeparet fikk først en oppdatering fra NVE sammen med statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland, visepolitimester Kathrine Stein og Drammen-ordfører Monica Myrvold Berg.

Under møtet kunne man blant annet se dronningen notere i en blokk, og man kunne også høre kongen ivrig delta i samtalen.

Senere møtte de frivillige og ansatte i Drammen kommune, som fortalte om arbeidet som er gjort for å forebygge skader.

– Det er imponerende at dere finner en måte å håndtere det på, kommenterte dronningen.

ORIENTERT: Kong Harald og Drammens ordfører Monica Myrvold Berg. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Delt i tre

Etter samtalen med noen av de frivillige, der kongen spøkte om at alle sandsekkene måtte tære på sandtakene i Mjøndalen, møtte et stort pressekorps.

– Nå har vi vært her og sett litt. Jeg vil si at det som har gjort mest inntrykk er det vi har sett i avisene og på TV fra lenger opp i vassdragene, sa kongen.

– Norge var jo omtrent delt i to, om ikke i tre. Det har vært meget alvorlig, og vi berømmer de som har stått på og reddet det som reddes kan.

Kongen sier de har medfølelse med de som er rammet.

– Noen har mistet hjem, noen arbeid og noen avlingene, poengterte han.

Han sier konsekvensene av ekstremværet ette

IMPONERT: Kongeparet var imponert over det de hadde fått sett i Mjøndalen. Foto: Stian Lysberg Solum

Han vil også takke alle involverte for innsatsen de siste dagene.

– Det er ingen liten oppgave som er blitt utført, både av offentlige myndigheter og av frivillige organisasjoner og enkeltperson, sa han.

– Tusen takk alle sammen.

Både kongen og dronningen påpekte at Norge er vant til å håndtere ekstremvær.

– Vi blir bedre til å ha sånt vær. Vi har alltid vært ganske gode på ekstremvær, for dette er vi på sett og vis vant til. Men det er klart, dette var jo virkelig ekstremt, sa kongen.

– Skal være takknemlige

Dronningen understreket at flommen vil fortsette flere dager. NVE har sendt ut rødt farevarsel for flom i nedre del av Glomma, da vannstanden er ventet å stige kraftig de neste dagene.

– Alt skal i havet og det skal gjennom noen steder, sa hun.

Samtidig skrøt hun av beredskapen Norge har får å takle slikt vær.

–Det er gledelig å se bildene vi får se. Det er ganske imponerende. Og med mer kunnskap, selv om det blir verre, tror jeg vi bygger opp beredskapen, fordi man lærer, sa hun.

– Og vi må tenkte på andre land. Mange steder har katastrofer, men ikke den gode beredskapen, jeg tror vi skal være takknemlig.



Under møtet med pressen, fikk kongen også spørsmål om han var glad for at Slottet ligger på en høyde. Se reaksjonen i videoklippet under: