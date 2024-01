Takker utenlandskablene for lavere strømpris i Norge

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) er ikke bekymret for kapasiteten i strømnettet, selv om sibirkulda treffer østlandsområdet med temperaturer langt under tjue minusgrader til helgen.

– Jeg er ikke bekymret, men det er klart det får en innvirkning på energisituasjonen, for da trenger folk mer strøm til oppvarming. Da er det bra at vi har sikret forsyningen og har nok strøm å levere. Så får vi håpe at denne kuldeperioden ikke varer for lenge, sier Aasland til TV 2.

KAN GI ØKTE KOSTNADER: Når temperaturen synker, øker strømprisen. Foto: Annika Byrde / NTB

Statsråden mener nettet er dimensjonert for å tåle noe høyere forbruk når sprengkulda setter inn i de befolkningstette områdene på Sør-Østlandet, men sprengkulda kan føre til økte kostnader for mange boligeiere.

Men de største pristoppene avdempet noe av strømstøtteordningen, som for øyeblikket dekker 90 prosent av kostnaden på en spotpris over 73 øre per kilowattime.

Billig strøm fra utlandet

Aasland er usikker på strømprisene fremover. Den vil blant annet avhenge av vindkraftproduksjonen utenlands.

– Vi ser nå at i løpet av de siste 14 dagene har vi hatt mer stabile strømpriser fordi vi har kunnet importere overskudd og billig vindkraft i forhold til hva som hadde vært situasjonen om vi ikke hadde den muligheten, sier Terje Aasland.



Olje- og energiministeren er likevel tydelig på at selv om vindkraftproduksjonen i landene rundt Norge skulle bli høy fremover, vil dette ikke dekke den ventede økningen i strømforbruket i Norge på sikt. Han understreker at det derfor er nødvendig å øke den innenlandske kraftproduksjonen.

– Akkurat nå er kraftutvekslingen mot utlandet positiv, men vi har en forbruksvekst i Norge som krever mer utbygging av kraft og mer nett slik at vi kan holde stabile priser.

Neppe nye vindmøller i år

Statsråden tror ikke det blir bygget nye vindmøller på land i løpet av 2024.

Han mener likevel at grunnlaget og rammebetingelsene som ble vedtatt i Stortinget rett før jul nå gjør det forutsigbart å investere og satse, og han oppfordrer alle landets kommuner å klargjøre egnede områder for vind- og annen fornybar kraft så snart som mulig.

Etter massive protester vedtok den forrige regjeringen å stanse konsesjonsbehandlingen av nye vindkraftprosjekter på land.

Og på Fosen har regjeringen endelig oppnådd enighet med reindriftssamene på Sør-Fosen om en avtale som sikrer at kraftproduksjonene er sikret i hvert fall i 25 år fremover.

Aasland håper at meklingen også lykkes med reindriften på på Nord-Fosen.

– Jeg håper vi kommer frem til en lignende løsning der også. Hvis ikke, må vi veldig raskt sette i gang prosessen med et nytt forvaltningsvedtak som sikrer at vi ikke bryter menneskerettighetene.



– Og en slik avklaring bør vel komme i løpet av året?



– Jeg vil ikke sette noen eksakt tidsfrist for dette. Det raskeste er å få en avtale gjennom meklingen, som jeg håper fortsetter. Hvis ikke, må vi så raskt som mulig fatte et nytt forvaltningsvedtak, sier olje- og energiministeren.