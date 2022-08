Takker for livet - og norsk hjelp

Ruslan (29) var en vanlig ung mann som likte å fiske og drive med idrett. Da krigen rammet landet hans, trakk han i uniform og ble fraktet sammen med 70 andre i helikopter til det blodige oppgjøret om byen Mariupol. Lite visste han da at livet ville bli totalt endret, og at han ville finne lykken i Oslo.

VILLE FORSVARE LANDET: Ruslan ble beordret til Mariupol. Foto: Privat. Click to add image caption

– Det var harde kamper i Mariupol. Det var gatekamper i flere uker, sier han til TV 2 Nyhetene.

Mange hundre sivile, kvinner barn og eldre, søkte tilflukt i det gigantiske stålverket Azovstal uten for byen. Etter hvert som russerne fikk kontroll over Mariupol, søkte også soldatene tilflukt der, mens bombene regnet rundt dem.

Trolig oppholdt så mange som 2000 soldater seg der på det meste. En av dem var Ruslan.

Etter harde kamper og lange forhandlinger ble sivile evakuert. Rundt 1700 av soldatene overga seg til russisk fangenskap, men noen nektet å gi seg.

KRIGSSKADER: Mange av Ruslans venner har skader som han selv. Foto: Privat

Bombet i flere dager

Ruslan var en av dem som fremdeles var der inne da russerne tok frem det tyngste skytset den 9. mai. Bombardementet varte i flere dager.

– Jeg ble truffet av en panservernrakett den 16. mai, og slik mistet jeg det ene beinet, forteller 29 år gamle Ruslan.

Han overlevde, men satt i russisk fangenskap i seks uker. Uten medisinsk behandling.

– Det var ingen behandling i fengselet. Det var kun snakk om å holde oss fanger i live.

ENDELIG PÅ SYKEHUS: Ruslan (29) fikk tilbake troen på en fremtid. Foto: Privat

I et utvekslingsprogram mellom Russland og Ukraina ble soldaten frigitt etter seks uker og fikk behandling på sykehus.

Etter det var det hard trening for å bygge opp styrken i kroppen igjen. Men noe manglet for å kunne gå igjen, en ordentlig protese.

Hjelpen skulle komme fra Norge, og tilbudet om å ta imot skadde fra Ukraina. Tirsdag denne uken kunne han få tilpasset og satt på en topp moderne protese på den islandskdrevne Össur-klinikken på Helsfyr i Oslo.

SA JA: Kjæresten Lubov sa ja på klinikken på Helsfyr. Foto: Privat

– De var meget profesjonelle der. Det er en svært god klinikk, og jeg er veldig takknemlig, skryter Rusland.

Fikk ja

Men det skulle bli mer, for kjæresten hans, Lubov, ble bedt om å hente frem en liten eske Ruslan hadde båret med seg hele veien. Sakte og forventningsfullt løsnet hun silkebåndet, før ansiktet brøt ut i et stort smil. Jo, det var en ring! Og ja, hun sa ja til frieriet.

Foran Stortinget i Oslo sentrum ble Ruslan møtt som en sann helt. Unge ukrainere stilte seg i kø for å klemme han, og takke for den innsatsen og og medsoldatene gjør for hjemlandet deres. De tok han i hendene, de kysset han. Noen gråt.

Den unge soldaten gikk på scenen til stor jubel og begeistring og hadde følgende budskap.

HYLLET SOM HELT: Ruslan kunne ikke bli takket nok. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Vi må ikke glemme de soldatene som fremdeles sitter i russisk fangenskap. Stillheten om dette er det farligste. Vi må ikke glemme! Leve Ukraina!, ropte han og fikk slagordet fra menneskemengden tilbake som svar.

Før han gikk ombord i flyet på vei tilbake til Ukraina onsdag formiddag, fortalte han hva han nå ville bruke livet sitt på.

– Jeg skal ha en periode med rekonvalesens når kommer frem, og etter det skal jeg arbeid for alle de andre som har blitt skadet i kamp, sier 29-åringen og går gjennom sikkerhetskontrollen sammen med hun som skal bli hans kone.