Takker brannvesenet etter dramatisk redningsaksjon

I det tettbebygde nabolaget på Frekhaug er det tydelige tegn etter gårsdagens dramatikk.

To hus er totalskadd etter at flammene spredde seg med enorm hastighet. I tillegg har ytterligere ett hus fått store skader.

– Dette var en eksplosjonsartet brann som gjorde det krevende å få kontroll, sier innsatsleder Gunn Torill Ramslien i Nordhordland brann og redning.



RYKKET UT: Brannvesenet rykket ut med store ressurser da de forsto omfanget av brannen. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Bare noen få meter fra de nedbrente boligene står et rødt hus helt uberørt. Til og med julelysene som henger langs takrenna lyser fortsatt.

– Vi har hatt englevakt, sier Robin Bjøringsøy til TV 2.



Hastet hjem fra julebord

Da brannen brøt ut var Bjørningsøy på julebord. Han hastet hjem til samboer og barn da han fikk vite at nabohuset sto i brann.

– Jeg kom så fort jeg kunne, sier Bjørningsøy.



Brannvesenet rykket ut med store ressurser da de fikk den første melding om brannen rundt halv ti lørdag kveld.

STORE SKADER: Tre hus ble skadet i brannen, og minst syv personer har mistet hjemmene sine. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Mens brannen herjet satte brannvesenet inn et eget team for å prøve å hindre at brannen spredte seg til Bjørningsøy og familiens hus.

– Det var definitivt en frykt at dette huset også skulle ta fyr. Vi hadde store styrker som jobbet for å sikre at det ikke ble spredning, sier innsatsleder Gunn Torill Ramslien.



Til tross for korte avstander og store flammer klarte de å holde brannen unna.

– Innsatsen til brannvesenet har vært helt fantastisk. Jeg vil egentlig bare si tusen hjertelig takk, sier Bjørningsøy.

KORTE AVSTANDER: Huset til Bjørningsøy ligger bare noen meter fra ett av husene som brant ned. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Dro naboen ut av brennende hus

Brannen skjedde i et tettbebygd nabolag og det lå etter hvert tett røyk i hele området.

Nabo Atle Dingen hadde hatt besøk av sønnen og svigerdatteren da de plutselig la merke til at det brant.



– Plutselig kom de løpende tilbake og sa at jeg måtte komme med en gang fordi det brant, sier Dingen.



VILLE HJELPE: Atle Dingen gjorde alt han kunne for å hjelpe. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Sammen med sønnen løp han mot huset der brannen hadde startet. De så at det var en mann inne i huset, men inngangsdøren var låst.

– Vi skjønte at vi måtte få denne mannen ut, så vi begynte å banke på vinduer og dører for å få kontakt, sier Dingen.

Til slutt åpnet mannen døren, men han ville gå inn igjen i huset for å ta på seg sko, forteller Dingen.

– Så da dro vi han bare med oss ut.



Mannen ble levert til en ambulanse og fraktet til Haukeland sykehus etter å ha fått i seg røyk.

KREVENDE ARBEID: Det tok brannvesenet flere timer å få kontroll på den kraftige brannen, Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Brannen eksploderte

I starten så ikke Dingen noen flammer fra huset.

– Det var kolossalt mye røyk og jeg kunne høre spraking, forteller han.

Det tok derimot ikke lang tid før flammehavet ble synlig.

– Det var som om brannen eksploderte. Det var helt enormt, sier Dingen.

Først seks timer etter at brannen startet kunne brannvesenet melde at de hadde kontroll på stedet. Gjennom natten og dagen i dag har de jobbet med etterslukking på stedet.

BRANNÅRSAK: Politiet vil NÅ prøve å finne ut hva som forårsaket brannen. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Brannvesenet gjorde en enormt god jobb. De klarte å redde husene ved siden av, selv om det var store flammer, sier Dingen.



Etter at den umiddelbare dramatikken var over har Dingen fått tid til å tenke gjennom det som har skjedd.

– Det var ganske sterkt, jeg kjenner på det. Vi fikk han ut. Jeg vil virkelig berømme sønnen min, sier Dingen.