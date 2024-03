Taket ditt kan være en kostnadsbombe

TREHUS: En rekke byer i Norge er fulle av gamle, flotte trehus. De krever ofte ekstra vedlikehold, og forsikringen har regler for hva de dekker når det går galt. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Med mer ustabilt vær og stadig oftere styrtregn er det viktig å ha forsikringen på plass. Men det er ikke sikkert at husets kanskje viktigste del er dekket.

Tenk deg dette: Du er på visning i et gammelt hus, sjekker rør, kjeller og det elektriske anlegget – tipp topp.

Huskjøpet er et faktum og årene går. Plutselig en kveld pipler det vann igjennom skruene til røykvarsleren.

Du kontakter forsikringsselskapet og får beskjed om at de dekker skadene, men kun følgeskader inne. Så kommer spørsmålet:

Er taket over 50 år gammelt?

FINN ÉN FEIL: Dette taket lekker det fra. Du ser kanskje hvor vannet vil renne inn når det regner? Foto: Kristian Myhre / TV 2

Da har du ikke krav på noe.

Så ofte bør du sjekke taket

– Dessverre er det noen som får seg en overraskelse, sier Therese Hofstad-Nielsen, skadeforebygger i Fremtind Forsikring.

Regelen er slik: Forsikringen dekker normalt sett ikke skader på utsiden av taket, men har du fått følgeskader innendørs, dekker forsikringen dette.

ADVARER: Therese Hofstad-Nielsen er skadeforebygger i Fremtind Forsikring. Foto: Fremtind Forsikring

Men, er taket over 50 år gammelt, dekker ikke forsikringen noe.

– Det er ingenting som varer evig, dessverre. Erfaringen vår tilsier at huseier bør sette seg bedre inn i de anbefalte vedlikeholdsintervallene som din taktype krever, sier skadeforebyggeren.

Hun er klar på at forsikringsselskapet plikter å opplyse om hva forsikringen dekker og ikke dekker.

– Men så er det jo sånn at når vi som huseiere kjøper en forsikringsavtale, så må vi altså sette oss inn i hva den avtalen gjelder, sier Hofstad-Nielsen.

FUKT: Når taket svikter, går det ikke lang tid før vannet trenger seg gjennom treverket i regnværet. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Forsikringsselskapene tar som regel utgangspunkt i den eldste delen av taket. Dette skriver for eksempel If i sine forsikringsvilkår:

«Skade som følge av vann som trenger inn i bygningen utenfra gjennom tak, eller takgjennomføring eldre enn 50 år. Ved ulik alder på konstruksjon/bygningsdel, legges den eldste alder til grunn.»

Dermed hjelper det ikke kun å vedlikeholde taket for å unngå å havne i forsikringsfella.

Dette bør leses grundig



I en tidligere undersøkelse YouGov har gjennomført for Icopal, opplyste hele 90 prosent av nordmenn at de vet at det er viktig å sjekke taket ved kjøp av ny bolig.

Likevel har over halvparten av de spurte ikke sjekket hustaket sitt de to siste årene. Mange har aldri sjekket taket i det hele tatt.

Dermed er det mange huseiere som er lykkelig uvitende om hvilke mulige skader de har på taket sitt.

SOPP: Når treverket blir fuktig, vokser det raskt frem skadelig sopp. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Skadeforebyggeren mener mange kan sitte på store kostnadsbomber.

– Det er jo det dyreste vi eier. Vi putter mye penger inn i boligen vår, og da er det også lurt å ta godt vare på den, sier hun.

Økte temperaturer og episoder med kraftig styrtregn kan ventes i framtida, ifølge Meteorologisk institutt. Desto viktigere er det med et tett tak. Hofstad-Nielsen har et klart råd til huseiere og de på boligjakt.



– Det kan jo være en god idé å ta kontakt med fagfolk for å ta en ekstra kikk på taket. Fordi hvis det er åpenbare behov, så er det også enklere å sette opp en god vedlikeholdsplan. Og da slipper du de ubehagelige og store kostnadene hvis det plutselig skjer noe, sier hun og fortsetter:

HULL: Selv de minste hull i taket kan vise seg å være kostbare. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Tilstandsrapporten bør man lese grundig, og hvis det er ting du ikke forstår i den tilstandsrapporten, så still spørsmål. Enten til takstmann eller til meglere, sier Hofstad Nielsen.

Oppfordrer forsikringsselskapene

Forbundet Huseierne oppfordrer forsikringsselskapene til å bedre informasjonen til kundene, men mener også at folk må sette seg bedre inn i vilkårene til avtalen de har med sitt selskap.

– Forsikringsselskapene er flinke å fortelle hva forsikringen dekker, men de snakker lite om hva den ikke dekker. Slik som vannskader fra tak, sier distriktsleder i Huseierne, Frode Rødder, og legger til:

– Vi tror dessverre at mange ikke vet at de ikke får dekke skader ved tak som er over 40/50 år, sier han

Huseierne oppfordrer folk om å sjekke taket, både før og etter høsten. Vedlikehold er viktig, og det kan bli dyrt dersom en ikke tar dette på alvor.

– Spesielt er det lekkasjer rundt pipe som er vanlig, så det å sjekke at blyet ligger riktig er viktig, og at en bytter ut takstein som er skadet, sier han.

Men når det gjelder regelen med tak som er over 50 år gamle, er han klar:

– Det er nok mange som vil få seg en overraskelse dersom de må bytte et tak fra 1974. Nå er det vel slik at det ikke er sikkert at hele taket må skiftes, gjerne bytter de undertak, men kostbart blir det uansett, sier Rødder.