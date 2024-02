Tak i lufta, fly på bakken og over 10 000 uten strøm

Nå herjer Ingunn, og store deler av Norge skalker lukene og stenger veiene. Takplater i lufta, fly på bakken og voldsomt vær i flere landsdeler er i vente.

Strømbrudd: Kartet til nettselskapet Tensio viser at over 10.000 strømkunder er rammet. Tallet varierer, men det er blitt flere i løpet av natten. Det største strømbruddet er i Grong, der det i 3.45-tida er 4719 kunder uten strøm.

Tensio har varslet at ekstremværet kan føre til strømbrudd, og på sine nettsider skriver de:

Tensio vil råde innbyggerne i Trøndelag til å være forberedt på at strømmen kan bli borte over lengre tid. Langvarig bortfall av strømmen kan videre bidra til stengte tuneller, stengte butikker og utfall i mobilnettet.



I Nordland er 2500 strømkunder er rammet, ifølge VG.

Tak tatt av vinden:

I Trondheim løsnet taket på et brakkebygg før midnatt, og det er meldt om takplater som løsner fra kjøpesenteret solsiden og et glasstak på Byåsen har blåst av. Det melder Adresseavisen.

I Nordland har taket på et fjøs blåst av i Dønna. Det melder politiet i Nordland på X.

På Lurøy i Nordland har vinden tatt taket på Aldersund brannstasjon, melder Lurøy kommune på Facebook.

15 personer er evakuert etter at taket har blåst av en bolig i Nærøysund i Rørvik. Ifølge politiet blåste 40 kvadratmeter tak rundt i området. I en oppdatering varsler de at de tyngste takrestene har blåst ned, men at det fortsatt er isolasjon og mindre plank som fyker gjennom luta.

– Det beste er om beboerne per nå holder seg innendørs, opplyser politiet. Kommunen ble koblet på når politiet ble kjent med omfanget. De evakuerte kan ta inn på Rørvik Kysthotell.

Søk etter savnet person: Politiet har mottatt melding om savnet person på Leka. Det søkes etter vedkommende. Søket har blitt nedjustert nå i natt pga ekstreme vindmengder. Søket vil bli oppskalert igjen med en gang vinden løyer.



Innstilte tog

Vy har innstilt nattogene mellom Oslo og Bergen, mens alle fjellovergangene er stengt. Det blåser kraftig.

– Alle fjellovergangene er stengt, og det ser ut til at de må holde stengt i natt. Det ser ikke så mye bedre ut utover dagen i morgen, men det kan snu fort i fjellet, sier trafikkoperatør Nina Heggernes til NTB.

Ved Vegtrafikksentralen i vest viser veikameraene uværet som herjet i fjellet. I lavlandet går det bra på veiene, men noen ferger langs kysten er innstilt.

– Folk må følge med på været hvis de skal ut, sier Heggernes.

Stengt nordover

På andre siden av fjellet er situasjonen stort sett den samme. I tillegg til at det er umulig å komme seg fra Østlandet til Vestlandet, er det litt vanskelig å komme seg nordover i landet fra Oslo-området.

E6 over Dovrefjell er nemlig stengt og åpner trolig ikke før tidligst i 9-tida da det skal tas en ny vurdering.

E6 over Saltfjellet er stengt igjen. Her fra mandag. Foto: Webkamera Statens vegvesen

– På nåværende tidspunkt er det ikke mulig å komme seg vestover, men man kan komme nordover ved å kjøre gjennom Østerdalen, sier trafikkoperatør Tone Sorken i øst til NTB.

Ved de store byene på Østlandet ser det bra ut nå, men det kan komme overraskelser.

– Særlig på de mindre veiene kan det bli litt glatt. På hovedveiene er det vått og bart, men med svingninger i temperaturen kan det se bart ut, men være glatt, sier Sorken.

Tak i lufta og fly på bakken

På togstasjonene både i Bergen og i Oslo har folk muligheten til å sove på togene som skulle ha gått. Om de kommer seg videre i morgen tidlig, er det umulig å si nå, opplyser Vy.

– Det har vi ikke besluttet ennå. Det er mange timer dit ennå. Det er mye vind som skal passere fjellet. Vi har dialog med Bane NOR, som har folk ute, og tar beslutningen senere, sier pressevakt Åge-Christoffer Lundeby i Vy til NTB.

Mens Vestlandet og Østlandet altså er atskilt, er det uvær i resten av landet også. I Trondheim meldes det at flere tak har blåst av, melder Adresseavisen.

Studenten Hannah bor i en seilbåt i havna i Trondheim, og gleder seg ikke til natta. Det er ventet at uværet kommer til å ramme byen hardt.

Enda litt lenger nord i Bodø har Widerøe igjen måttet innstille alle morgenfly. Det gjelder fram til klokka 10.

Tidligere onsdag ble Norge delt i to i nord da E6 over Saltfjellet var stengt samtidig med fergesamband som var innstilt.

Skoler og barnehager stengt

I Bodø stenges alle skoler torsdag. Beslutningen ble tatt av hensyn til sikkerheten til barn og unge på skoleveien, skriver kommunen på sine egne nettsider. Det vil bli digital undervisning for elevene. Med unntak av fire barnehager vil alle kommunale barnehager holdes åpen. Kommunen velger å holde barnehagene åpen av hensyn til arbeids- og næringsliv. Særlig for samfunnskritiske tjenester innenfor helse og omsorg. – Vi oppfordrer at barnehagebarn med foreldre på hjemmekontor holdes hjemme. Ansatte i samfunnskritiske funksjoner innen helse og omsorg bør benytte barnehagene, sier barnehage- og skolesjef, Tore Tverbakk.

I Møre og Romsdal blir det normal skoledrift. Det opplyser fylkeskommunen i en pressemelding onsdag ettermiddag. Skolene holdt stengt onsdag, da det ble gjennomført digital undervisning.

Kollektivtrafikk i Nordland trolig innstilt torsdag

Fylkesrådslederen i Nordland ber innbyggere, skoler, kommuner og næringsliv om å forberede seg på at verken busser, ferjer eller hurtigbåter kommer til å gå torsdag.

– Akkurat nå ser det ut til at alle ruter blir innstilt. Så i morgen må folk sjekke om bussen og båten faktisk går, ikke om den ikke går, sier fylkesrådsleder og leder av krisestaben i Nordland fylkeskommune, Svein Øien Eggesvik, i en pressemelding onsdag.

Han presiserer at dette også gjelder skoleskyss, og det gjelder hele fylket.

– Etter oppgraderingen av ekstremværet Ingunn ser det ut til at stort sett hele Nordland kommer til å merke været svært godt. Politiet har også anbefalt folk i Nordland om å holde seg hjemme og på hjemmekontor i morgen, sier Eggesvik.