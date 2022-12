Tajik om ryktene: – Fremtiden får bare bringe det den gjør

Etter en knalltøff tid for Hadia Tajik personlig og for Ap, blir hun på tampen av året pekt på som en het nestlederkandidat. – Det er kjekt, svarer Tajik.

Hadia Tajik (39) har lagt bak seg et begivenhetsrikt år, der hun startet i en nøkkelrolle i Støres regjering, gikk av som arbeidsminister og nestleder i Ap etter pendlerboligbråk og kom tilbake som menig stortingsrepresentant.

Som statsråd på et av Aps viktigste områder mener hun selv hun rakk å legge fram en rekke saker som sikrer folk en litt tryggere hverdag.

HØYDEPUNKT: Hadia Tajik er glad for at hun fikk lagt fram forslag som statsråd, som hun mener sikrer folk en tryggere hverdag på jobb. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Det å gå av som arbeidsminister, det var kanskje litt mindre hyggelig da, enn å legge frem disse sakene, men gitt den situasjonen jeg var i, så tror jeg det var helt rett og helt nødvendig, sier hun.

– Hva vil du si har vært høydepunktet i ditt år?

– Jeg tror høydepunktet har vært å få gjennomført viktige saker for folk. Det er derfor vi driver med politikk, vi har jo lyst til å skape ekte forandring. Og de mange politikkendringene på arbeidsliv handler om å flytte makt til arbeidsfolk, sier hun.

Inn i varmen

Tajik møter TV 2 til et vinterkaldt juleintervju i Spikersuppa i Oslo, behagelig nært Stortinget, som stadig kaller inn til avstemninger på denne tiden av året.

JULESTEMNING: Litt julestemning et steinkast fra Stortinget. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Det var litt deilig å sitte ved en sånn bålpanne, sier Tajik.

Med kledelig blå lue, til lang blå matchende boblekåpe i den blå vinterettermiddagen.

Hun er klar for å ta et skikkelig tak for partiet, bidra til å skape ny politikk og få Ap opp fra en tilsynelatende bunnløs bølgedal.

I VARMEN: Med ti kuldegrader i Oslo var Hadia Tajik fornøyd med å sitte ved bålpannen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Nå har det jo gått en del tid, og jeg er tilbake på Stortinget i energi- og miljøkomiteen. Det er et felt som jeg er veldig interessert i. Jeg kommer selv fra et energifylket Rogaland, og jeg er veldig motivert for å stå på inn i det nye året, annonserer hun.

– Kjekt

Det har stormet rundt Arbeiderpartiet om en rekke saker siden partileder Jonas Gahr Støre overtok som statsminister etter valget i fjor høst.

Strømkrise, økte renter og prisøkning har ført til uro og krisemålinger for partiet. Det pågår en gryende debatt internt om å skifte ut statsråder og gjøre endringer i partiledelsen. Sentrale kilder har overfor TV 2 pekt på to mulige kandidater som kan gå inn som ny nestleder.

NESTLEDERKANDIDAT: Tajik vil ikke spå hva fremtiden bringer. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Kunnskapsminister Tonje Brenna (35) har seilt opp som en åpenbar kandidat, og Tajik blir trukket fram som en debattsterk politiker Ap kan trenge i en mer sentral posisjon framover.

– Nå blir du nevnt overfor oss som en mulig nestlederkandidat i Arbeiderpartiet. Er det for tidlig med comeback, eller tar du godt imot det?

– Altså, jeg synes jo det er kjekt hvis folk tenker hyggelige ting om meg, og nå har jo fortiden vist at framtiden kan være vanskelig å spå, så framtiden får bare bringe den gjør, sier Tajik.

GLIMT I ØYET: Hadia Tajik på julemarked i Spikersuppa. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Hun vakte oppsikt med sin tale under årets middag på Presselosjens julebord nylig, der statsministeren tradisjonen tro var gjest. SVs avtroppende partileder Audun Lysbakken var blant andre fremtredende gjester.

Tajik benyttet anledningen til å hylle Lysbakken med et glimt i øyet da hun viste til at han i sin tid måtte gå av som statsråd, men kom sterkt tilbake igjen som partileder.

Inspirert av Lysbakken

Til TV 2 sier Tajik at hun er inspirert av Lysbakkens livshistorie.

– Du takket personlig Audun Lysbakken på Presselosjens julebord for at han har gått foran. Han var statsråd, gikk av og ble partileder. Er det et «frampek» fra deg?

NOE SOM FRISTER? Det ser fristende ut, men er de ikke litt for søte, lurer Tajik om de glasserte eplene. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Altså, det var en veldig ektefølt avtakking av en partileder som har vært viktig, ikke bare for sitt eget parti SV, men jeg vil si for hele den brede venstresiden. Han har bidratt til å løfte debatter som har vært viktige også for oss i Arbeiderpartiet, knyttet til rettferdig fordeling og klimapolitikk.

SV-lederen har en veldig tydelig politisk stemme som kommer til å bli savnet, tror Tajik.

– Han har også en livshistorie ved at han har stått i hardt vær, stått han av og klart å stå på, så jeg må innrømme at jeg synes det er veldig inspirerende, sier hun.

Opprørt over fattigdom

Ap-ledelsen fikk flengende kritikk for at de ikke stilte opp i en fattigdomsdebatt på NRK for noen uker siden, noe Støre senere fastslo var en tabbe.

– Hva ville du ha sagt i en slik debatt?

– Jeg skjønner veldig godt at det kan være vanskelig av og til å vurdere hvilke debatter skal man gå inn i og ikke, og på hvilken måte, og Marte Mjøs Persen som er arbeidsminister i dag, har min fulle støtte. Hun gjør en superjobb.

OPPRØRT: Hadia Tajik mener en vanskelig situasjon kan bli verre om folk må selge de de har før de kan få sosialhjelp. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Samtidig så er vi nødt til som parti å utvikle en sosialpolitikk som treffer folk enda bedre. Vi ser at det vokser opp veldig mange flere unger i fattigdom i dag i Norge enn det har gjort på lang, lang tid, sier Tajik.

Hun viser til SIFOs rapport om at nesten sytti prosent av husholdningene i Norge sier at de opplever økonomisk utrygghet, at fjorten prosent av husholdningene sier at de tar opp lån for å betale for mat og andre ting som er helt nødvendig i hverdagen.

– Da må vi se på hva det er med velferdsstaten som gjør at vi som velferdsstat og fellesskap ikke klarer å stille godt nok opp for folk.

Når veldig mange familier opplever at de må velge mellom strømregning eller matutgifter, er det ingen tvil om at det ikke er slik det skal være, mener hun.

FATTIGDOM: Vi politikere må gjøre en bedre jobb for å få folk ut av en vanskelig livssituasjon. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Vi er nødt til å gjøre en bedre jobb og jeg tenker at det er behov for at vi utvikler en sosial politikk som treffer folk bedre.

Christian René Toften (31) fra Skien er blant trygdemottakere som har fortalt hvordan det oppleves å være fattig. Han solgte seng og tv for litt siden for å kunne betale regningene.

– Det synes jeg er veldig opprørende. Noen ganger er det å stille den type krav at du må kvitte deg med alt mulig av eiendeler for å kunne få sosialhjelp egentlig bare egnet til å få folk enda lenger ned i en vanskelig situasjon, sier Ap-politikeren.

Fredag kom regjeringen med en ny veileder til Nav om blant annet å være mer tilbakeholden med å kreve at folk selger hus, bil og andre eiendeler som forutsetning for å kunne motta sosialhjelp.

Advarer mot å være navlebeskuende

Partileder og statsminister Støre har svart på en del av kritikken mot regjeringen med at med at mye av problemene folk opplever er virkninger av krigen i Ukraina.

– Hva tenker du nå om den debatten som pågår om hvorfor det går så dårlig med partiet?

– Når vi snakker mer om problemene som folk opplever i Norge, enn de problemene som måtte finnes i Arbeiderpartiet, så er det i seg selv egnet til å skape større oppslutning om partiet og større tillit til arbeidet vårt, svarer hun.

EPLE-NEKT: Hadia Tajik med et glasert eple til ære for fotografen, men hun lot seg ikke friste til å smake på det. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Ap må være mest opptatt av hvordan folk har det, og utviklet en bedre politikk på bakgrunn av det, oppfordrer hun.

– Et politisk parti kan aldri være liksom navlebeskuende, opptatt av seg og sine ting og sine personer eller sine strategier. Til syvende og sist så er vi til for folk, og det er det som må være vår prioritet å diskutere politiske løsninger for dem.

Samtidig som hun synes det er hyggelig å bli nevnt i nestlederspekulasjonene, understreker hun at intern personstrid om utskiftninger i regjering og endring i partiledelsen ikke er det partiet trenger.

– Akkurat om det er en person fra eller til i Arbeiderpartiets ledelse, eller de ulike partiorganer, er jo ikke det som utgjør forskjellen på om folk har råd til melk og brød, eller hvordan det går med å dekke strømutgiftene.

PÅ KONTORET: Hadia Tajik på sitt kontor på Stortinget mellom alle avstemningene før jul Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Det viktige her nå er jo å prioritere folk sine liv, økonomien deres, økonomien til landet. Og her er det ganske mange store og uløste oppgaver, selv om vi har en regjering som har rett kurs, så er det likevel mye mer som må til.

Tre hovedsaker for Ap

I intervjuet trekker hun fram tre hovedsaker for Ap inn i det neste året.

– Det ene er det som handler om arbeid og verdiskaping. Det er alltid viktigst både for folk sine liv, men og for at vi klarer å skape inntekter til landet.

– Det andre er rettferdig fordeling fordi det finnes ganske mye rikdom i Norge, men den må fordeles på litt mer rettferdig måte enn i dag.

– Det tredje, det er koblingene mellom kraftpolitikken vår, altså energipolitikken og klimapolitikken, for vi er nødt til å klare å kutte flere utslipp. Men vi må klare å gjøre det på en måte som skaper arbeidsplasser. For det handler fortsatt om framtiden til både folk og land, sier Ap-politikeren.