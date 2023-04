Der ble det klart at det er Tonje Brenna og Jan Christian Vestre som blir innstilt som partiets nye nestledere.

Både Brenna og Vestre har blitt nevnt som aktuelle kandidater til nestledervervet i flere medier de siste dagene.

Tidligere fredag ble det kjent at nåværende Ap-nestleder Bjørnar Skjæran har gitt valgkomiteen beskjed om at han ikke stiller til gjenvalg som nestleder.

Han har vært partiets eneste nestleder siden Hadia Tajik gikk av som nestleder i mars i fjor.

– Vil være hardtarbeidende

Tajik er ikke innstilt til sentralstyret. Rogaland Ap har tidligere sagt at de ønsker seg Tajik tilbake i nestlederrollen.

Tajik sier hun støtter Brenna og Vestre som nye nestledere.

– Med sine perspektiver, kunnskap og engasjement kommer de til å gjøre en super jobb for Arbeiderpartiet, sier hun til TV 2.

UTE: Det blir ikke comeback i sentralstyret for tidligere nestleder Hadia Tajik. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Mitt politiske engasjement har alltid vært uavhengig av hvilket verv jeg har. Jeg kommer til å være like hardtarbeidende for partiet og de politiske visjonene jeg tror på, selv om det ikke ble meg denne gangen, og jeg fortsetter arbeidet på Stortinget for Rogaland med like stor kraft, sier Tajik.

Valgkomiteens leder, LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier hun er glad for at de har kommet fram til en innstilling hele valgkomiteen kan stille seg bak.

– Det er det viktigste for meg, sier hun til TV 2.

– Hva er galt med Hadia Tajik?

– Ingenting er galt med Hadia Tajik. Vi har levert en innstilling alle kan stille seg bak.

Utelukker ikke kampvotering

Av de innstilte som ikke sitter i landsstyremedlemmer i dag, finner vi blant annet stortingspresident Masud Gharahkhani og Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun.



Partiledere Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng forblir i sine roller om valgkomiteen får det som de vil.

Torsdag ble det kjent at blant annet Finnmark Arbeiderparti ønsker Helga Pedersen som ny partisekretær. Pedersen skal selv ha stilt seg til disposisjon dersom valgkomiteen ønsket henne i rollen.

Fredag sier Pedersen til TV 2 at hun ikke utelukker at hun stiller til kampvotering på landsmøtet.

– Hvorfor Stenseng og ikke Pedersen?



– Fordi vi velger Stenseng, sier Følsvik.

– Vi har vurdert mange kandidater nøye, og målet har vært å finne en samlet innstilling og kabal som skal gå opp og som alle skal stille seg bak.

Helga Pedersen utelukker ikke at hun tar opp kampen for jobben som partisekretær. Foto: Sverre Saabye / TV 2