Tabbene som kan rive i stykker forholdet

ISFRONT: Ser sengen din slik ut om dagen? Da har eksperten et klart råd til deg. Foto: Shutterstock

Selv de mest robuste forhold kan få seg en heftig trøkk før jul. Her er parekspertens tips for å unngå de største tabbene.

Går det en kule varmt hjemme om dagen, med alt som skal fikses til jul?

Har du da lett for å bli litt kritisk til partneren?

Her er ekspertens klare råd, som hun selv også bruker jevnt og trutt.

– Vær tydelig på arbeidsdeling. Lag gjerne lister!

Det sier psykologspesialist Eva Tryti, som har mange års erfaring med parterapi og tidligere utgitt boken «Evig din? Sex, plikt og kjærlighet».

ERFAREN: Parterapeut Eva Tryti elsker lister og tydelig struktur, også i forholdet. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Skilsmissegrunn nummer én

Er det én ting hun har lært opp gjennom alle årene som parterapeut, så er det at kritikk er en skummel greie.

– Kritikk er én av de svarte rytterne til Gottman, sier Tryti.

Hun henviser da til psykolog John Gottman som har forsket på kjærlighet og samliv, på over 3000 par, i over 40 år.

Sammen med psykologkona, Julie, fant han i denne forskningen nøklene til langvarige forhold.

Basert på forskningsfunnene er det spesielt fire faresignaler som ødelegger muligheten for et langvarig parforhold.

Kritikk er én av dem.



– I et parforhold er det like viktig med god arbeidsfordeling, som på jobben, sier Tryti og legger til:

– Det er ikke uten grunn at arbeidsfordeling er skilsmissegrunn nummer én.

Avtal et arbeidsmøte

Om det er snakk om hverdagssystemet eller nå når det er ekstra mye som skal fikses før jul, så er det viktig å ha klarert hvem som gjør hva.

– Tenk på oppgavene i hjemmet eller julefiksingen som en jobb. Avtal et lite arbeidsmøte med partneren, eller hele familien, og fordel oppgavene mellom både voksne og store barn. Lag lister så alt er tydelig fordelt, sier psykologspesialisten.

HVEM GJØR HVA: Tydelig arbeidsfordeling i forholdet, gjør at man kan unngå krangler. Foto: NTB

– Bruker du ditt eget tips, om arbeidslister hjemme?

– Ja, absolutt. Jeg har så mange baller i lufta, at det hadde ikke gått uten lister. Men det betyr ikke at hjemmet mitt er kranglefritt for det, sier hun og ler.

Forventninger

En anen kime til konflikt som Tryti ofte ser nå før jul, er at man i et forhold har ulike standarder.

Det kan være hvor man feirer jul, hvem med, type mat, pris på gaver. Ja, lista er lang.

JULEKYSS: Slik ønsker de fleste at førjulstiden skal være. Det er ikke alltid tilfelle. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Tryti mener det meste kan løses med god kommunikasjon.

– Diskuter dere gjennom, før jul, hvor lenge man skal være på besøk hos svigers og hvilke forventninger man har. Når man er enige før man går inn i jula, fjerner man litt av mulighetene for krangel.

Men når ribba svir seg, barna er sure og det koker litt i hjemmet, så mener Tryti det er lov å gi klar beskjed.

– Er det virkelig hektisk så er det greit at én tar styringen og gir beskjed om hva som bør gjøres. Men husk da: Det er lov å gi en beskjed i en rolig og fin tone, sier Tryt.

God jul.