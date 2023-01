Syv ting som gikk bra i 2022 - for alt var ikke kjipt

I 2022 la vi pandemien delvis bak oss, men det ble likevel et røft år for mange med krig i Europa og høye priser på både strøm og mat.

Men alt var ikke kjipt.

1. Kjærligheten seiret

Det er fortsatt land i verden som ikke tillater at to personer av samme kjønn gifter seg, men kjærligheten seiret også flere steder.

LOVLIG: Cuba legaliserer likekjønnet ekteskap. Her vifter Mariela Castro, datter av Ruel Castro, med et regnbueflagg under prideparaden i Havana 2018. Foto: Desmond Boylan / AP Foto: YAMIL LAGE/AFP

På Cuba hadde de en folkeavstemning i september som endte med et klart flertall for å legalisere likekjønnede ekteskap. Også i Mexico ble det lovlig i hele landet i 2022.

2. Flere tigere enn vi trodde

Tigeren er det største nålevende kattedyret og kan bli over 300 kilo. Dyret har vært utbredt over store deler av Asia, men bestanden er blitt sterkt redusert, og det lever flere i fangenskap enn fritt, skriver Store Norske Leksikon.

IKKE LIKE TRUET: Dette bildet viser en Bengal Tiger i Kaziranga Nasjonalpark i 2014. Foto: AFP/STR

Men nå har det kommet noen gode nyheter. Den internasjonale naturvernsorganisasjonen International Union for Conservation of Nature melder at det finnes 40 prosent flere ville tigere enn man har trodd. På grunn av bedre metoder for overvåking har man funnet at bestanden er mer stabil enn man trodde, skriver The Guardian.

3. Kjærligheten vant igjen

HOLDER SAMMEN: Flere holder sammen i år enn i fjor, viser foreløpige beregninger fra Skatteetaten. Foto: Gorm Kallestad

Ifølge tall fra Skatteetaten ser det ut til å bli færre skilsmisser i år enn i fjor. 23. november var det registrert 7771 norske skilsmisser, og de tror tallet vil lande på cirka 8500. I fjor var tallet 8877.

4. Vi var best i OL

BEIJING: Therese Johaug med medaljene hun har vunnet under vinter-OL i Beijing 2022. Foto: Fredrik Varfjell/NTB

Norge tok ny gull-rekord i OL i Beijing i februar. Det ble intet mindre enn 16 gull til Norge. Vi er første nasjon som har tatt 16 gull i ett og samme vinter-OL.

5. FN oppretter klimafond

FN skal opprette et fond for tap og skade. Det betyr at rike land skal betale inn penger til et fond som gir fattige land mer penger til å takle klimaendringer.

KLIMAØDELEGGELSE: Ofre for flommen bærer nødhjelp i Pakistan 9. september 2022. Forskere har sagt at klimaendringer uten tvil bidro til å øke vannmengden denne sommeren som dekket en tredjedel av Pakistan med vann. Foto: Fareed Khan/AP

– Pengene skal brukes på klimaødeleggelser som det ikke er mulig å tilpasse seg eller unngå. Det handler altså om å takle klimaendringer på flere måter. Det aller viktigste er å stanse global oppvarming, slik at situasjonen ikke blir verre, sier leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise.

Et eksempel er ekstremvær, om det er nedbør eller tørke. Vanskelig å tilpasse seg, og for seint å gjøre noe med i ettertid.

6. Godt arbeidsmarked

Forbrukerøkonom i i Storebrand, Cecilie Tvetenstrand, sier at selv om mange sliter økonomisk i disse dager, er det også mange som klarer seg bra.

ØKONOM: Cecilie Tvetenstrand er forbrukerøkonom i Storebrand Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– De aller fleste har en jobb, og det er det viktigste i en privatøkonomi, påpeker hun og legger til at det også er mange bedrifter som fortsatt trenger arbeidskraft.

7. Lettere å kjøpe bolig for noen

Tidligere i desember ble det klart at regjeringen skal videreføre utlånsforskriften. Der er det en rekke krav til de som søker lån. Men de gjør noen endringer i hvor mye renteøkning folk skal tåle for å få lån.

Oslo 20210713. Illustrasjonsbilde av visning. Boligsalg, visningskilt, boligmarked, visning, eiendomsmegler, eiendomsmegling.Foto: Beate Oma Dahle / NTB Foto: Beate Oma Dahle

– Det vil gjøre det lettere for flere å få lån til å kjøpe boligen de drømmer om, sier Tvetenstrand.

Hun sier også at lavere boligpriser gjør at det kan bli lettere for førstegangskjøpere å komme seg inn på boligmarkedet.