Syv russiske droneoperatører registrert i Norge

En av disse har samme gateadresse som den russiske ambassaden i Oslo. Luftfartstilsynet forventer at russerne følger loven - men ingen kontrollerer at de gjør det.

Syv russiske droneoperatører er registrert i Norge og står på Luftfartstilsynets liste over droneoperatører i Norge.

– Vi forventer at russere følger restriksjonene og lovene vi har her, sier kommunikasjonsdirektør Håvard Vikheim i Luftfartstilsynet til TV 2.

Men ingen kontrollerer om de gjør dette i dag.

Drammensveien

Det er Dronemagasinet som har fått opplyst at syv russiske dronepiloter er registrert i Norge. En av disse har adresse i samme gate som den russiske ambassaden i Oslo.

– Postadresse «Drammensveien» og postnummer «0271». Men vedkommende har ikke oppgitt husnummer, bekrefter Anders Martinsen, som er daglig leder i UAS Norway.

Norsk forening for ubemannede luftfartøy (UAS Norway) er en norsk interesseorganisasjon for private og offentlige bedrifter og organisasjoner relatert til droner.

Martinsen mener det er oppsiktsvekkende at den eneste russeren med norsk adresse, har oppgitt Drammensveien som bostedsadresse.

– Det bidrar til enten mistanke som er berettiget, eller en unødvendig mistanke.

Dronemagasinet har ikke funnet noen «Mike» med adresse i Drammensveien på 1881 eller via andre åpne registre.

Russlands ambassade har ikke svart på telefonhenvendelsene fra Dronemagasinet.

Flyforbud

Det er i dag flyforbud for russiske droneflyginger

Luftfartstilsynet vedtok 28. februar 2022 flyforbud for russiske flyginger i norsk luftrom. Flyforbudet gjelder også flyging med drone og er siden blitt tatt inn i et større restriksjonsområde som heter restirksjonsglementet.

Luftfartstilsynet bekrefter til TV 2 at det er registrert syv russiske dronepiloter i Norge.

– Hvilken kontroll har myndighetene med disse?

– Man kan være oppført og ha tillatelse til å fly drone, men det betyr ikke ta du operere dronen. Vi forventer at russere følger restriksjonene og lovene vi har her, sier kommunikasjonsdirektør Håvard Vikheim i Luftfartstilsynet.

– Tar dere bort operatørlisensen fra russerne?

– Nei det gjør vi ikke.

Forbudet må de rette seg etter, presierer Vikheim.

– Hvilken kontroll har dere med at de følger reglene?

– De som har operatør lisens er underlagt et reglement. Mistenker man ulovlig droneflyging, så er politiet rette instans, sier Vikheim til TV 2.

Bekymringsfullt

– Dette er sterkt bekymringsfullt og det er en bekymring vi har hatt over lengre tid, det er for lite kontroll med utenlandske droneoperatører, sier Martinsen.

Dronemagasinet har fått innsyn i listen over alle som er registrert som droneoperatører i Norge på Luftfartstilsynets portal Flydrone.no.

Andersen sier man i dag ikke har god nok kontroll med hvem som flyr droner og hvor de flyer droner.

INGEN KONTROLL: Anders Martinsen, er daglig leder i UAS Norway. Han mener norske myndigheter har for dårlig kontroll med hvem som flyr droner i Norge. Foto: UAS Norway

– Og like viktig, vi vet ikke når de har flydd droner i Norge, sier Martinsen til TV 2.

I dag finnes det ingen kontrollfunksjon som sikrer at data som registreres er korrekt. Luftfartstilsynet sjekker ikke adressene som oppgis og statsborgerskap på piloter registreres ikke.

Strengere krav til nordmenn

– For norske statsborgere må man inn med BankID for å registrere seg og få lov til å fly drone i Norge, mens det egentlig er fritt frem for utenlandske dronepiloter, sier Martinsen.

– Hvis en turist hadde vært registrert med sin drone i et droneregister, hvor også fartøyet var registrert, kunne man hatt mye bedre kontroll, også i ettertid, påpeker Martinsen.

EU-innbyggere kan lovlig fly drone i Norge dersom de er registrert i sitt hjemland. Andre utlendinger må registrere seg via den norske portalen.