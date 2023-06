– Ungene hørte bare alarmen og gikk ut. Vi foreldre fikk sms-varsling om at vi måtte hente ungene våre.

300 evakuert

Dette sier Kristin Rushfeldt Børresen. Hun har tre barn ved Vadsø barneskole som mandag morgen måtte tømmes for i overkant av 300 elever.

I meldingen som gikk ut fra skolen sto det at:

«På grunn av trussel mot skolen, og med bakgrunn i politiets vurdering, er det bestemt at skolen stenges i dag. Foresatte bes om å hente sine barn snarest. Mer informasjon kommer.».

SMS-VARSEL: Meldingen gikk ut til alle foresatte ved Vadsø barneskole mandag morgen. Foto: Skjermdump

Dette skjedde etter at skolen mottok en epost med trusler knyttet til det politiet omtaler som «pride-undervisning» ved skolen.

Det skal også ha vært gjort forsøk på å sette fyr på en søppeldunk ved skolen.



– Synd



Børresen er leder for foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved skolen. Hun sier til TV 2 at hun foreløpig ikke har fått særlig med informasjon om hendelsen, annet enn at det foregår et møte ved skolen.

Til iFinnmark sier kommunedirektør Jarle Lystad at kommunen har satt krisestab.

– Hva tenker du om at en barneskole mottar trusler og må stenge?

– Foreløpig vet vi ikke hva truslene går ut på eller hvor de kommer fra. Men det er selvfølgelig synd at vi er kommet så langt at truslene når en barneskole i Vadsø, sier FAU-lederen, som ikke har opplevd noe lignende de seks årene hun har hatt barn ved skolen.

HENTET UNGENE: FAU-leder Kristin Rushfeldt har tre barn ved Vadsø barneskole Foto: Privat

– Hvordan var stemningen i skolegården i morges?



– Det var rolig, fint og kontrollert, sier Rushfeldt, som roser skolens varslingsrutiner, og at det gikk raskt å få tømt skolen for elever.

– Hva blir din oppgave som FAU-leder nå?



– Nå venter vi på ytterligere beskjed fra enten skolen eller kommuneledelsen. Så får vi se om vi må kalle inn til et møte, sier Rushfeldt.



Finnmark politidistrikt har igangsatt etterforskning.

Det har ikke lyktes TV 2 å få informasjon verken fra rektor ved skolen, rådmann eller ordfører i Vadsø kommune.