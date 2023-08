Sylvi Listhaug går ut mot Raymond Johansen

HISSIG: Sylvi Listhaug innleder valgkampen med å anklage Raymond Johansen for å skyve problemer under teppet. Foto: Christian Roth Christensen / TV

– Denne uken har jeg stått flere ganger på sidelinjen og sett min tolv år gamle sønn spille kamper i Norway cup – og til tider vært litt for overengasjert – som fotballmødre flest. Men i likhet med mange andre foreldre kjente jeg på et ubehag over at et masseslagsmål kan skje der våre barn spiller fotball og har det gøy, sa Sylvi Listhaug fra talerstolen under Frps valgkampåpning torsdag.

– Dette er dessverre ikke et engangstilfelle. Vi hører stadig om knivstikkinger, skyteepisoder, utrygge innbyggere på Grønland, masseslagsmål ved Oslo sentralstasjon med kniver, øks og andre våpen. Og sent i går kveld var det igjen knivstikking i et fredelig nabolag på Skøyenåsen, fortsetter hun.

Økende voldsbruk

Så sent som natt til torsdag ble en mann i 20-årene alvorlig skadet etter en knivstikking på åpen gate i Oslo.

Tirsdag var mellom 40 og 50 ungdommer involvert i et masseslagsmål på Norway Cup, og politiet beslagla blant annet en machete.

Etter en alvorlig voldshendelse utenfor et utested i Torggata i juli, kunne vektere i hovedstaden fortelle at unge menn i Oslo stadig oftere bevæpner seg i form av kniver, macheter og skytevåpen.



Tidligere i sommer fortalte også lokallagsleder Marius Bækkevar i Politiets Fellesforbund til TV 2 at de opplever en økende voldsbruk og stadig flere som bevæpner seg med kniv.



Konstituert politimester Jan Eirik Thomassen har omtalt utviklingen som skremmende og alvorlig, og har gitt uttrykk for at politiets sikkerhetssituasjon har endret seg.

Utrygg

– Skal vi fortsette å godta at Raymond Johansen og politiet snakker om at Oslo er en trygg by? Når man helt vilkårlig kan dukke opp på steder der gjenger barker sammen, eller bli ranet på en T-banestasjon der man tilfeldigvis er, spurte Listhaug.

PRESSETREFF I JUNI: Byrådsleder Raymond Johansen hasteinnkalte i juni til et pressemøte om Grønland, en bydel i Oslo som av mange oppleves utrygg. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Frp-lederen mener at det bør være mulig å gjøre noe med dette problemet, spesielt ettersom politiet sier at det ikke er så mange som står bak dette.

– Raymond Johansen, jeg skulle ønske du var like opptatt av ofrene, som du er av å skyve problemene under teppet, lyder det fra Listhaug.

Fyrer tilbake

TV 2 har forelagt Raymond Johansen den ramsalte kritikken fra Frp-lederen, som preller av på byrådslederen.

– Den som skyver problemene under teppet, eller rettere sagt sperrer problemene inne, er Sylvi Listhaug, sier Johansen til TV 2.

Han viser til at Fremskrittspartiet går til valg på å opprette lukkede institusjonstilbud for barn under den strafferettslige lavalder.

ØDELEGGENDE: Johansen mener Listhaugs retorikk er splittende og billig. Foto: Mathias Moen / TV 2

– Å internere barn under 15 år, er ikke bare et menneskerettighetsbrudd, det er også å skyve problemene foran seg. Hva skal vi gjøre med ungdommene når de kommer ut fra lukka institusjoner? Eller mener Listhaug at de alltid skal være der, spør Johansen retorisk.

Han mener den beste måten å forebygge kriminalitet på er gjennom inkludering og oppbygging.

– Direkte ødeleggende

Johansen reagerer på Listhaugs retorikk, som han beskriver som både splittende og ødeleggende. Han understreker samtidig at samarbeidet mellom Oslo kommune og politiet er godt.

– Sylvi jobber nå febrilsk for å lage fortellingen om «dem mot oss». Jeg nekter å være med på det, og det er direkte ødeleggende hvis hun skulle lykkes. Dette er våre ungdommer og vi som samfunn må jobbe sammen for å finne løsninger. Jeg er glad for å ha politiet med på laget i dette.

Byrådslederen har flere ganger uttalt at Oslo er en trygg by, og mener Listhaugs utspill er av den billige sorten.

– Jeg begynner å bli lei av at folk prøver å score billige politiske poeng på å snakke ned Oslo. Oslofolk føler seg trygge i byen sin, avslutter Johansen.