Syklist havnet under bil

Øst politidistrikt melder om trafikkulykke mellom en syklist og en bil i Moss.

– Det er en mann i 30-årene som er påkjørt av en bil. Det er snakk om alvorlige skader. Vedkommende ble kjørt over, og på et tidspunkt havnet under bilen, sier Sara Solberg, operasjonsleder ved Øst politidistrikt.

Personen er våken, og blir hentet av luftambulansen.

– Hendelsesforløpet er foreløpig ikke kjent. Vi snakker med vitner på stedet, sier Solberg til TV 2.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 12.54. Bilføreren er en kvinne i 30-årene.