Sykepleierne rømte fra OUS – nå trekker de omstridt plan

16 av 24 intensivsykepleiere på én avdeling sa opp i protest mot planlagte kutt. Nå snur ledelsen. Det er imidlertid ikke nok for sykepleierne.

TV 2 har i flere saker tidligere omtalt at 16 av 24 intensivsykepleiere ved thorakskirurgisk avdeling på Oslo universitetssykehus sa opp i protest.

Oppsigelsene kom som følger av uenigheter rundt planer om å stenge driften på Ullevål i sommer, og heller flytte den til Rikshospitalet.

Men torsdag bekrefter tillitsvalgt for intensivsykepleierne, Stine Molvær Nesseth, at de har blitt informert om at ledelsen snur.

– Vi ble informert på et møte i dag, opplyser hun til TV 2.

TILLITSVALGT: Stine Molvær Nesseth, intensivsykepleier og tillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund på thoraxkirurgisk intensiv og postoperativ Ullevaal. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Må endre planen

Klinikkleder Bjørn Bendz sier til Dagens Medisin at den opprinnelige planen ikke lenger lar seg gjennomføre.

– Forutsetningene har endret seg på grunn av egenoppsigelser og sykefravær. Vi må derfor endre planen for å sikre pasientsikkerheten, sier Bendz til fagbladet.

Til tross for at ledelsen nå snur om den omstridte planen, tror ikke Molvær Nesseth at det vil ha så stor betydning.

– Ingen av mine kollegaer vil trekke sine oppsigelser.

Reagerer på utspill

Hun reagerer på at Bendz først nå sier at planen ikke lenger lar seg gjennomføre.

– Dette var de allerede klar over da de vedtok planen i utgangspunktet, sier Molvær Nesseth.

Fra og med 1. juni er de åtte intensivsykepleiere igjen på avdelingen.

Foreløpig vet ikke Molvær Nesseth og kollegaene hva som vil skje etter det.

– Lite tillit

Til Dagens Medisin sier klinikkleder Bendz at det er for tidlig å si hva de konkrete løsningene blir.

– Jeg har noen tanker i hodet, men det skal drøftes i ressursgruppen. Alt om «hvor og hvordan» kommer vi tilbake til.

NY PLAN: Klinikkleder Bjørn Bendz sier at de jobber med å legge en ny plan. Foto: Geir Olsen / NTB

Molvær Nesseth sier tilliten til ledelsen blant de ansatte nå er tynnslitt.

– Grunnet mangel på konkret informasjon er det lite tillit til ledelsen, og jeg vet at flere av mine kollegaer ser seg rundt etter andre jobber.