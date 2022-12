Sykdomsbølge på sykehusene - kommer med beroligende melding

TRYKK: Det er klare forskjeller på trykket ved landets sykehus nå. Her ved Stavanger Universitetssykehus sliter de med stor pågang og sykdom blant ansatte. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Mange har blitt syke i romjulen, og det merkes på sykehusene i landet.

Stavanger universitetssykehus var tidlig ute og meldte om heving av beredskapen til gult nivå.

De har store utfordringer knyttet til smittesituasjonen både når det gjelder covid-19, influensa og RS-virus.

I tillegg er det for øyeblikket stort sykefravær blant ansatte ved sykehuset.

– Vi skal ikke kalle inn folk på jobb med mindre vi virkelig trenger det, men de vil kunne komme inn på kort varsel. Medarbeiderne strekker seg langt for at dette skal går rundt, sa viseadministrerende direktør Elisabeth Farbu på en pressekonferanse fredag.

ALVORLIG: Viseadministrerende direktør Elisabeth Farbu ved Stavanger universitetssykehus på pressekonferansen fredag ettermiddag. Foto: Håkon Vårhus Sagen / TV 2

Også en rekke andre sykehus meldte om fulle korridorer, høyt trykk og økt beredskap.

Departementet: – Har vært forberedt

I Helse- og omsorgsdepartementet følger de situasjonen nøye.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng er uansett klar på at sykehusene skal være rigget for å takle romjulens sykdomsbølge.

– Sykehusene har vært forberedt på økt pågang, og har gode og oppdaterte beredskapsplaner for å håndtere dette. Det skal befolkningen være trygge på, skriver Bekeng.

At sykehus hever beredskapen betyr ikke nødvendigvis at trykket er mer uhåndterlig.

– Ved noen sykehus har det i lys av situasjonen vært behov for å heve beredskapsnivået. Det betyr at ledelsen vurderer ulike tiltak for å ha nok kapasitet. Hvilke tiltak de ulike sykehusene vurderer, vil variere etter situasjonen, skriver statssekretæren.

BEROLIGER: Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Karl Kristian Bekeng sier sykehusene skal være i stand til å takle sykdomsbølgen.. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad skriver i en sms til TV 2 at han forstår Stavanger sykehus må heve beredskapen.

– Vi håper bemanningssituasjonen bedrer seg raskest mulig for de sykehusene som er mest belastet.

Bønn til kommunene

Ved Ålesund sykehus sier kommunikasjonsdirektør May-Helen Molvær Grimstad til TV 2 at det er hektisk møteaktivitet i ledelsen for å finne ut hvordan man skal håndtere trykket.

Fredag har sykehuset på Sunnmøre 26 utskrivningsklare pasienter, som venter på plass i sine respektive hjemkommuner.

– Vi ber kommunene innstendig om å ta imot sine pasienter som er ferdigbehandlet på sykehuset, skriver klinikksjef Elisabeth Siebke på Helse Møre og Romsdal sine hjemmesider.

– Vi har god dialog med dem og forstår det også er krevende for dem, men det er nå så fullt på sykehuset at vi fortløpende vurderer beredskapsnivået.

MØTER: Ved Ålesund sykehus mener ledelsen man balanserer på grensen for hva som er forsvarlig. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Fantastisk innsats

Ved St. Olavs Hospital i Trondheim meldes det om fulle avdelinger. Der er beredskapen hevet fra hvitt til grønt nivå.

– Men sykehuset håndterer pågågangen av pasienter i jula. Det ligger rundt 30 utskrivningsklare pasienter på St. Olav og antall pasienter innlagt med covid-19 som hoveddiagnose er relativt stabilt, skriver kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne i en e-post til TV 2.

I Bergen har man ikke valgt å heve beredskapen, men også i Norges nest største by merker man trykket nå.

– Vi har en krevende driftssituasjon med høy innstrøm av pasienter og høyt sykefravær, men gjør ingen endring med hensyn til beredskap, sier viseadministrerende direktør Randi-Luise Møgster på Haukeland universitetssjukehus.

– Våre ansatte gjør en fantastisk innsats, og vi følger situasjonen fortløpende. Vi har også god kontakt med de andre sykehusene i regionen og Helse Vest,

VURDERER: Ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen følger man situasjonen og gjør vurderinger. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Her er det rolig

Andre steder er situasjonen ganske annerledes. Ved Universitetssykehuset i Tromsø er tvert om rolig i romjulen.

– Det er stabilt. Vi har fulle sengeposter, men ikke grunnlag for å heve beredskapen nå. Dette vurderes likevel fortløpende, men så langt har man løst det med ordinær drift, sier kommunikasjonsrådgiver Per Christian Johansen.

Også i Oslo har man god kontroll.

– Vi har ingen særtiltak akkurat nå, men vurderer situasjonen fra uke til uke. Vi har hodet over vannet og ikke behov for å heve beredskapen.

– Det er krevende, men i forhold til hva vi har vært gjennom de siste årene, har vi hodet over vannet nå, sier pressevakt Anders Bayer ved Oslo Universitetssykehus.