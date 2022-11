Sykdommen kan være dødelig – likevel får ikke alle vaksinen gratis

Hjernehinnebetennelse er en svært alvorlig sykdom. Den utvikler seg ofte raskt, og rundt ti prosent av de som får sykdommen, dør.

Ungdom i alderen 16-19 år har noe høyere risiko for smitte sammenliknet med resten av befolkningen.

En kombinasjon av tett samvær av andre ungdommer over flere dager, festing, mye alkohol, deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn kan øke risikoen for smitte, ifølge FHI.

Det er imidlertid få tilfeller her til lands. De siste fem årene har det årlig vært meldt om mellom ett og fem tilfeller av smitte i denne aldersgruppen.

SÆRLIG UTSATT: Vaksinen tilbys hovedsakelig til russekullene, da FHI mener de er særlig utsatt for risiko. Foto: Lise Åserud / NTB

For det finnes en vaksine mot dette, og Folkehelseinstituttet anbefaler at særlig ungdom vaksinerer seg mot sykdommen.

Vaksinen er imidlertid ganske dyr, og ligger på mellom 400-600 kroner.

Store forskjeller

TV 2 har spurt 20 av de største kommunene i landet om de tilbyr vaksinen gratis til unge mellom 16 og 19 år, som FHI mener er ekstra utsatt for smitte.

17 av kommunene har svart, og forskjellene er store.

Ungdommer i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Sandnes, Bodø, Askøy, Tromsø og Asker får vaksinen gratis.

Mens ungdommene i kommunene Drammen, Kristiansand, Lillestrøm, Fredrikstad, Ålesund, Sarpsborg, Sandefjord og Nordre Follo må betale fra egen lomme.

– I Oslo tilbyr vi ungdom gratis vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse. Fram til 2018 måtte ungdommen betale dette selv, men byrådet valgte å gjøre dette til et gratis tilbud for å sikre at alle skal ha lik mulighet til å ta vaksinen om de ønsker, uavhengig av familiens økonomi, sier helsebyråd i Oslo Robert Steen (Ap) til TV 2.

– Langt mer kostbart

I Bergen la de merke til at det var store sosiale ulikheter i hvem som prioriterte å ta vaksinen.

Derfor besluttet de å gjøre denne gratis.

LIK MULIGHET: Helsebyråd i Oslo Robert Steen sier at de ønsker at alle skal ha lik mulighet til å kunne ta vaksinen, uavhengig av økonomi. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Da elevene selv måtte betale for vaksinen, lå prisen på 420 kroner. Det er dyrt for veldig mange elever, spesielt med tanke på at dette er en vaksine FHI har anbefalt elevene å ta, sier fagleder for kommunikasjon i byrådsavdelingen for barnevern og sosiale tjenester, Kari Ingvaldsen.

Hun er klar på at det å behandle én elev for hjernehinnebetennelse er langt mer kostbar enn å betale for vaksinering.

– I et samfunnsøkonomisk perspektiv bør vaksinen være gratis for alle den er anbefalt for, mener Ingvaldsen.

Tilbyr din kommune vaksine gratis? Oslo - Gratis Bergen - Gratis Trondheim - Gratis Stavanger - Gratis Sandnes - Gratis Tromsø - Gratis Asker - Gratis Bærum - Gratis fra 2023 Askøy - Gratis Drammen - Ikke gratis Kristiansand - Ikke gratis Lillestrøm - Ikke gratis Fredrikstad - Ikke gratis Ålesund - Ikke gratis Sandefjord - Ikke gratis Nordre Follo - Ikke gratis Sarpsborg - Ikke gratis Tønsberg - Ikke svart Skien - Ikke svart Bodø - Gratis

– Skjært ned til beinet

For kommunene som ikke tilbyr vaksinen gratis, er det én årsak som går igjen.

– Det er vurdert at det ikke er en lovpålagt ting som man skal gjøre. Og med en kommuneøkonomi som Ålesund har, er det meste skjært ned til beinet, sier kommuneoverlege Alexander Wiig.

DYRE DRÅPER: Vaksinen mot hjernehinnebetennelse kan potensielt være svært viktig. Men vaksinen oppleves som dyr for mange. Foto: Philippe Desmazes / AFP

I Fredrikstad er de tydelige på at de mener tilbudet er viktig, men har likevel landet på en beslutning om at ungdommene må betale selv.

– Vi har informasjonskampanjer rundt dette til elever og foresatte, men på grunn av anstrengt kommuneøkonomi – kombinert med lav sykdomsforekomst, har kommunen etter en forholdsmessighetsvurdering ikke funnet å kunne tilby vaksiner utenom vaksinasjonsprogrammet helt gratis, sier kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen.

– Ikke alle som har råd

Lotte Dorthea Fagerland-Taraldsen er russepresident ved Hans Nielsen Hauge videregående skole i Fredrikstad.

Hun var ikke klar over at noen kommuner tilbyr vaksinen gratis.

IKKE GRATIS: I Fredrikstad, hvor Lotte Dorthea Fagerland-Taraldsen er russepresident, må de selv betale for vaksinen. Foto: Privat

– Det er kjipt. 400 kroner for noen kan være veldig mye, og det er ikke alle som har råd til det, sier Fagerland-Taraldsen til TV 2.

Russepresidenten har samtidig forståelse for at kommunen må gjøre prioriteringer i trange økonomiske tider, men mener at en vaksine mot en så smittsom sykdom blant ungdom burde vært prioritert.

– Hvis andre kommuner får til å tilby det gratis, så er det noe Fredrikstad også burde klare etter hvert, sier hun.

– Urettferdig

Overlege i FHI Sara Sofie Viksmoen Watle sier til TV 2 at de mener det er uheldig at det er forskjell på gratis vaksine eller ikke, avhengig av hvor i landet man bor.

– Slike forskjeller kan bidra til sosial ulikhet, sier hun og legger til:

I en pågående studie fra FHI sier ungdommen selv at pris er viktig for om de tar vaksinen mot hjernehinnebetennelse.

UHELDIG: Overlege i FHI Sara Sofie Viksmoen Watle mener det er uheldig at det er så store forskjeller fra kommune til kommune. Foto: Per Haugen / TV 2

– De opplever det som urettferdig at hvor du bor avhenger av om du får den gratis eller ikke. Der vaksinen ikke er gratis oppleves den som mindre viktig, sier Viksmoen Watle.

Vurderer ny anbefaling

Studier ved FHI har vist at tilbud om vaksine mot hjernehinnebetennelse til ungdom i program er kostnadseffektivt.

– Folkehelseinstituttet vurderer nå om vi skal anbefale at vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse bør tilbys gratis i barnevaksinasjonsprogrammet.

Den endelige beslutningen rundt en eventuell anbefaling vil ligge på bordet hos Helse- og omsorgsdepartementet.