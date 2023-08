Syden i Nord-Norge

Tirsdag kommer det til å bli rundt 25 grader i store deler av Troms og Finnmark. Samtidig venter man ekstreme mengder nedbør i sør.

– Det har vært litt sånn i de siste ukene. I hele juli har det vært ganske stabilt og varmt i nord, mens det har vært lavtrykk i sør, sier vakthavende meteorolog i Storm, Olav Krogsæter.

– Det er ikke uvanlig at det er varmt i nord, men den typen uvær som er i sør – er uvanlig, sier han.

Skogbrannfare

Ekstremværet «Hans» er ventet å slå til med sin fulle styrke i løpet av mandagen og tirsdagen.

«HANS»: Mandag kom uværet til hovedstaden. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Rundt halv to mandag sier Krogsæter det allerede har blitt målt mellom 50 og 60 millimeter ved flere målestasjoner rundt hovedstaden.

– Det ser ut som at det er en del tordenbyger fra Sverige som er på vei inn mot gamle Hedmark fylke, sier han.

RØDT: Det skal komme store mengder nedbør over Sør-Norge de kommende dagene

Ifølge varslingstjenesten Varsom.no er det rødt nivå for jordskred, flom og regn over store områder i starten av uken.

Mens søringene må skalke lukene og passe seg for skred, er det helt andre farer for nordlendingene, som kan sitte i badetøyet på stranda. I store deler av gamle Troms fylke er det oransje farevarsel. Varselet der gjelder for skogbrann.

Det blir bedre

Det blir ikke skogbrannfare i sør med det første, skal vi tro meteorologen. Likevel mener han at det er tørrere tider i vente.

VÅTT: Meteorologen mener det skal bli litt tørrere når «Hans» er over Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Det blir bedre om et par dager når «Hans» er over. Det vil fortsatt være litt regn, men det blir gradvis bedre, sier Krogsæter.

Krogsæther mener det vil fortsette å være rundt 25 grader i Troms og Finnmark i et par dager fremover.



– I forbindelse med det sterke lavtrykket over Sør-Skandinavia så pumpes varmluft ut nordover, sier meteorologen.