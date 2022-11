SVs største fylkeslag vil ha Kaski som ny partileder

Denne uken vedtok Oslo SV formelt at de ønsker at Kari Elisabeth Kaski blir ny SV-leder etter Audun Lysbakken.

SPILT INN: Stortingsrepresentant for Oslo, Kari Elisabeth Kaski (SV). Foto: Frode Sunde / TV 2

Dette er nå spilt inn formelt til valgkomiteen som jobber med å finne Lysbakkens erstatter.

– Vi ønsker henne som leder fordi hun er en som både kan nå ut til mange velgere og være en samlende leder, sier leder i Oslo SV Sunniva Holmås Eidsvoll til TV 2.

Vedtaket ble gjort i fylkeslaget torsdag denne uken, og har ikke tidligere vært kjent.

Oslo SV viser til at Kaski er sterk både på klimapolitikk og fordelingspolitikk, samt at hun har gode lederegenskaper som tidligere partisekretær.

KLAR BESKJED: Leder av Oslo-SV, Sunniva Holmås Eidsvoll, gir sin åpne støtte til Kaski. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Hun har også vist evne til gjennomslag som finanspolitisk talsperson og hun er en dyktig debattant. I tillegg har vi som hennes fylkeslag, sett tydelig at hun er en folkevalgt som samarbeider tett med lokallag. Hun er mye ute og lytter til folk og lokale organisasjoner. Alt dette gjør at vi mener hun er en sterk lederkandidat, sier Eidsvoll videre.

SVs ungdomsparti Sosialistisk Ungdom har allerede vedtatt at de vil støtte Kaski som ny leder.

Rogaland har spilt inn Bergstø

TV 2 har tidligere meldt at Rogaland SV også har sendt formelt innspill til valgkomiteen. De ønsker SV-nestleder Kirsti Bergstø som ny partileder, stortingsrepresentant fra Rogaland Ingrid Fiskaa som ny nestleder og at Torgeir Knag Fylkesnes fortsetter som nestleder.

– Vi er imponert over jobben Bergstø gjorde da Lysbakken var i pappapermisjon. Hun har en god relasjon til fagbevegelsen, og har den sosialistiske politikken i ryggraden. Jeg er veldig spent på hvem som nå stiller. Foreløpig er det veldig stille, sier fylkesleder i Rogaland, Anniken Heimdal Tjøstheim.

NY NESTLEDER?: Rogaland SV vil ha stortingsrepresentant Ingrid Fiskaa inn i ledertrioen. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Trekker frem Fylkesnes

Fylkeslederen for Troms og Finnmark SV trekker også fram Bergstø som en god kandidat sammen med Torgeir Knag Fylkesnes, uten fylkeslaget har vedtatt hvem de støtter.

«Eg har sagt til valkomiteen at både Torgeir Knag Fylkesnes og Kirsti Bergstø er gode namn, og at det er viktig for den neste partileiinga å vidareføre utbreiinga av partiet.» skriver fylkesleder Bjarne Rohde i en tekstmelding til TV 2.

Fylkeslederen i Nordland, Åshild Pettersen, har også vært blant dem som personlig har løftet fram Bergstø som en potensiell ny leder, uten at det er formelt vedtatt av fylkeslaget ennå.



SPILT INN: SV-nestleder Kirsti Bergstø er formelt spilt inn av Rogaland SV som kandidat til å overta ledelsen i partiet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Alle fylkeslagene skal ha gitt sine innspill innen 20. desember, men for mange er det krevende ettersom de tre fremste favorittene fortsatt holder kortene tett til brystet.

Har hatt møte med valgkomiteen

Denne helgen hadde SV landsstyremøte. I den forbindelse hadde valgkomiteen en rekke møter med deltakerne om ledervalget.

Også med navnene som er hyppigst nevnt som mulige arvtakere etter Lysbakken:

SV-nestleder Kirsti Bergstø

Finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes

Etter det TV 2 får opplyst fra kilder nær prosessen har fortsatt ikke noen av kandidatene sagt et helt klart ja eller nei til om de stiller.

Men valgkomiteens leder, Pål Julius Skogholt, mener samtalene var nyttige.

– Ja vi snakket med alle de tre, og vi ble litt klokere. Nå fikk vi høre mer om hvordan de tenkte, sier Skogholt til TV 2.