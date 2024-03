Svindyrt i skisporet:

De rette støvlene, den kuleste lua, de flotteste solbrillene. Og nikkers. Man må for all del ikke glemme nikkers når man skal på hyttetur i påsken.

KVALITET: Ingrid Ågotnes setter pris på at dyrere klær ofte har bedre kvalitet. Foto: Privat

Shoppinglisten er blitt svært lang for unge som ønsker seg til fjellet, skibakken eller skisporet i påsken. Og det koster.

– Skimoten er blitt veldig trendy. Folk synes det er gøy å kjøpe fine antrekk til afterski. Man vil jo se best mulig ut blant vennene sine, forteller 18 år gamle Ingrid Rusten Ågotnes.

Innrømmer kjøpepress

Ågotnes har hytte på Skeikampen og har drevet aktivt med alpint i Bærums Skiklub.

– Jeg føler at jeg har en gyldig grunn for å bruke så mye penger på skiklær, ler ungjenta.

Hun legger til at hun er opptatt av skimote både skal se bra ut, og være funksjonelt:

– Det er viktig at hetten er stor nok så jeg får plass til hjelmen.

Likevel er nikkersen, matchende sokker og belte fra sportsmerket Amundsen på plass i skigarderoben.

ALPINT: Den unge jenta har drevet med alpint i flere år. Der er det en litt annen mote enn på afterski. Foto: Dag Rune Langehaug

Hos sportskjeden Anton Sport er det nettopp Amundsen som tar popularitetskronen hos unge kjøpere. Patagonia treffer den eldre garde, forteller Kristian Reiss-Jacobsen ved Anton Sport på Bekkestua i Bærum.

UTPLUKKA: Reiss-Jacobsen forteller at nikkers, strømper og belter ryker fort ut av hyllene. Foto: Privat

– Kjøpepresset er absolutt til stede. Det er en kultur for dem. Det er viktig at det er Amundsen som står på brystet, og ikke et annet merke, sier han.

Et helt antrekk fra Amundsen kan koste unge kjøpere hos Anton Sport dyrt. En dunjakke til kvinne har for eksempel en prislapp på 7999 kroner, og tilhørende bukse koster 3999.

For tilbehør som nikkers, strømper og belte fra samme merket, må kjøper ut med 3599 kroner.

Totalprisen ender dermed på 15.597 kroner.

Ullundertøy, lue, votter, sko, ski og skiutstyr er ikke med i regnskapet.

– Overraskende nok betaler ungdommen selv. Noen har selvfølgelig med foreldrene sine, sier Jacobsen ved Anton Sport.

Smitteeffekt

– Det er kanondyrt!



EKSKLUDERENDE: Psykologen mener det er synd om man må ha veldig dyre klær for å kunne bruke naturen. Foto: Johanne Refseth

Slik reagerer psykolog Johanne Refseth når hun får se prisene for en hytteturgarderobe signert Amundsen. Refseth er best kjent som forfatteren bak boken Psykolog med sovepose, og driver en Instagram-konto med samme navn. Her viser hun folk hvordan pleie sin mentale helse ved å være utendørs.

Refseth mener markedsføring bidrar til at ungdommene bruker såpass mye penger på klær.

– Mange reklamerer for ting man egentlig ikke trenger, som tekniske plagg som skal transportere svette hit og dit. Det trenger du egentlig ikke. Ull holder i massevis, sier hun.



Behovet for å passe inn blir likevel tungtveiende når man skal avgårde på påskeferie:

– Det ligger dypt i oss.

Ågotnes er enig med Refseth i at det ikke er behov for dyrt skitøy for å kose seg i skibakken.

– Man må ikke kjøpe nikkers til 3000 kroner! Men det er lett å bli påvirket til å kjøpe dyre ting uten at man tenker over det, fordi de rundt seg gjør det samme, sier hun.

Merker ikke forskjell

TROMSØ: Lån eller kjøp brukt før turen, er Benedicte Sivertsens råd. Foto: Marius Dalseg Sætre

Benedicte Sivertsen er leder i DNT ung. Hun mener man kan ha en like fin tur i skibakken med nettopp lånte eller brukte klær.



Hos DNT har de hatt stor suksess med byttedager for å få ned kjøpepresset knyttet til friluftsliv.

– De aller fleste vil nok ikke merke forskjell på en jakke til 10.000 kroner og en arvet anorakk, sier hun.

Hun er bekymret for at mange går glipp av fine naturopplevelser grunnet presset ved å ha eie dyre merkeklær.

– Forskjellene velter ikke turen, med mindre du skal på ekspedisjon.

Hun forteller at de ofte tuller med stereotypien, mann 40 år som har flunkende nytt utstyr, men ikke så god på ski i DNT ung.

– De ser flotte ut og får bra bilder, men kan altså ikke gå på ski.

Sivertsen tror noe av det handler om mangel på kunnskap om hva man egentlig trenger til en tur.

– Mange søker på nett og får opp forslag til hva de bør kjøpe. Da er det lett å la seg overbevise.