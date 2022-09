Svindlere utnytter usikre tider: – Sosial manipulering

– Organiserte kriminelle er veldig gode til å utnytte usikre tider og følger godt med i nyhetsbildet, sier administrerende direktør Lars-Henrik Gundersen i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS).

Han viser til pandemien, da det ble solgt falske vaksinetimer og feilmerkede munnbind.

– Denne gangen med at mange får en trangere økonomi, og kanskje er lett tilbøyelige for gode lånetilbud eller frykter å få betalingsanmerkninger.

UTNYTTELSE: Administrerende direktør i NorSIS sier de kriminelle kort tid etter dødsfallet til dronning Elizabeth utnyttet det for å lure til seg penger. Foto: Norsk senter for informasjonssikring

Slik går svindlerne frem

Samtidig som folk får trangere økonomi, sier Gundersen bankene også er mer restriktive på boliglån.

– Da dukker det opp falske lånetilbud, eller man får en telefon fra det man tror er banken som ønsker å innhente noen opplysninger i forbindelse med en lånesøknad, sier han, og legger til:

– Når man forteller at man ikke har søkt om lån er historien at banken kan hjelpe til å stoppe søknaden, men at de da trenger ulike sensitive opplysninger.

Gundersen forklarer at disse opplysningene deretter brukes til å logge inn i nettbanken og tømme kontoen.

Dronning Elizabeth utnyttes

Forrige uke har både politiet og Kripos fått henvendelser fra folk som mottar e-poster, der noen utgir seg for å være dem.

ENKELTMENNESKER: NorSIS ser at kriminelle i stadig større grad retter seg mot enkeltmennesker. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Selv om politiet har blitt misbrukt i svindelforsøk den siste tiden, er det også andre metoder som nyttes.

Gundersen i NorSIS viser til et inkassoselskap som har fått navnet sitt misbrukt i svindel, der man kontaktes om en liten utestående sum.

– De fleste er bekymret for å få betalingsanmerkninger, i hvert fall hvis økonomien allerede er trang, og er mindre kritiske enn vanlig til å overføre den lille summen svindlerne ber om.

I Agder opplyste politiet onsdag forrige uke om en person som hadde mottatt en en slik melding.

Vedkommende ville betale for seg og fulgte dermed instruksene. Kort tid etter var kontoen tappet for flere tusen kroner.

Et annet eksempel Gundersen viser til er fra Storbritannia.

– Kort tid etter Dronning Elizabeths død ble falske billetter lagt ut for salg, for å se kisten på paradeseng eller for å komme foran i køen. Det finnes ingen slik billettordning, og å se kisten er gratis for alle, sier Gundersen.

ØKNING: Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier de mange tar kontakt i forbindelse med svindel. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

Én metode øker markant

Veiledningstjenesten til Forbrukerrådet kan melde om ganske mange forbrukere som tar kontakt i forbindelse med svindel.

– Vi opplever en jevn pågang av forbrukere som tar kontakt med oss fordi de har havnet i frustrerende svindelsituasjoner, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forburkerrådet.

Det de får mest henvendelser om på denne fronten nå om dagen er svindel via finn.no.

– Her har vi merket en ganske markant økning dette året.

Finn.no-svindel handler om forbrukere som kjøper relativt dyre ting på finn.no, men får tilsendt noe helt annet.

– Sosial manipulering

NorSIS ser også en økning i telefonanrop, der den som ringer formulerer seg godt på norsk og fremstår svært troverdige.

– Oppringningene kommer gjerne fra et nummer som ser ut som tilhører en bank eller et myndighetsorgan, men det er forfalsket, sier Gundersen.

– For øvrig ser vi at de kriminelle i stadig større grad retter seg mot enkeltmennesker, med målrettet svindel eller sosial manipulering.

Han forklarer at dette er som følge av at virksomhetene etter hvert begynner å bli flinkere på datasikkerhet, og flinkere til å bevisstgjøre sine ansatte.

– Dersom man får en telefon der man spørres om personopplysninger, kontonumre, bank-ID, kopi av legitimasjon eller lignende, legg på. Ingen vil ringe deg for å spørre om dette.

Har du oppgitt sensitive opplysninger, ber Gundersen deg om å straks ta kontakt med banken for å sperre dine kort og kontoer.

– Det kan være lurt å aktivere frivillig kredittsperre hos kredittopplysningsforetakene. Da vil det være vanskeligere for uvedkommende å ta opp lån i ditt navn. Anmeld alltid svindel til Politiet.