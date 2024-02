Svindelboom: Dette mistenker selskapene

Folk forsøker å svindle forsikringsselskapene mer enn noen gang. Men ekspertene jobber hardt for å avsløre dem.

Når forsikringsselskapene titter tilbake på året som har gått, er det umulig å ikke nevne svindel.

Tallene her har nemlig økt mer enn Fremtind Forsikring hadde sett for seg.

– Vi var forberedt på en økning i fjor, men at antallet skulle øke så mye, forteller oss at mørketallene trolig er enda større enn vi ventet, sier Lisa Cathrin Olsen, leder for utredning i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.



Fremtind skriver at de avdekker flest svindelsaker innenfor innbo- og reiseforsikringer.

Flere av forsikringsselskapene TV 2 har snakket med, sitter igjen med samme opplevelse. De peker på én konkret årsak og en urovekkende trend.

En måte å skaffe penger på

Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i If, forteller at de det siste året har sett svindelforsøk fra en ny gruppe.

– Vi har opplevd en urovekkende trend.

Han utdyper:

– Særlige unge mennesker i 20-årene som kanskje tidligere bare ville tenkt på å svindle på forsikringen, gjør det nå.

Ofte dreier det seg om forholdsvis små summer. I forsikringsbransjen betyr det et sted mellom 15.000 og 20.000 kroner.

– Svindelforsøkene kan dreie seg om reiseforsikring. Hvis man har fått frastjålet bagasje, så oppgir man at man har mer i kofferten enn det som virkelig var der.

Hvorfor yngre mennesker prøver seg på svindel, vet han ikke. Men han har en teori.

UNGE FOLK: Sigmund Clementz, Kommunikasjonssjef If, forteller at de nå ser at folk i 20-årene prøver seg på svindelforsøk. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Vi har en mistanke om at presset økonomi gjør at mange trår lettere over den terskelen nå enn for noen år siden.

Også Storebrand peker på presset privatøkonomi som en årsak til at flere prøver seg på å svindle.

– 2023 var et rekordår. Vi ser en økning på mer enn 60 prosent de siste to årene, sier leder for utredning i Storebrand, Andreas Svane Jacobsen, til TV 2.

Dyrere bo- og levekostnader påvirker den økonomiske kriminaliteten, forklarer han.

– Dette er for mange blitt en måte å skaffe ekstra penger på. Erfaring viser at økonomisk kriminalitet øker når økonomien blir trangere blant folk.

Frykter mørketall

EKSPERT: Vera Sønsthagen i Gjensidige Foto: Privat

Hos Fremtind er økningen størst i innbo- og reiseforsikringssaker.

Men hos Gjensidige har de sett noe helt annet.

– Dessverre er det sånn at der vi leter, der finner vi, sier utredningssjef i Gjensidige, Vera Sønsthagen.

I 2023 valgte de å sette inn støtet på saker som dreide seg om motorvogn.

– Der hadde vi omtrent en tredobling i antall svindelsaker.

Også hun frykter at mørketallene er store.

– Bare fantasien som setter grenser

De aller fleste forsøker å begå forsikringsbedrageri på såkalte «tradisjonelle» metoder. Men det er også flere som forfalsker dokumenter når de melder inn saker til forsikringsselskapet sitt.

– Det er bare fantasien som setter grenser, sier Clementz i If.

Han tror de klassiske forsøkene på forsikringssvindel alltid vil være der, men at nye metoder vil oppstå etter hvert.

– Vi har sett svært fantasifulle forsøk. Det kommer alltid nye måter å forsøke å svindle på.

KI: Kunstig intelligens blir også brukt i svindelsaker, i tillegg til de mer «tradisjonelle» metodene. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Forsikringsselskapene TV 2 har snakket med forteller at de nå har et større fokus på digitale verktøy og systemer for å avdekke svindel.

– Vi har jobbet mye med kompetansehevingstiltak for medarbeiderne våre innen muligheter og trusler som blant annet KI representerer, sier Olson i Fremtind Forsikring.

Enn så lenge er de fleste svindelforsøkene folk har brukt kunstig intelligens, ikke så vanskelig å avsløre, forteller Gjensidige.

– Det er mange forskjellige kjennetegn ved dokumenter og bilder som vi ser etter. Enn så lenge er den teknologiske utviklingen mer til vår fordel, men det er et kappløp hele tiden, sier Sønsthagen.