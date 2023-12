«Svevende» lysfenomen ga full stans i skiløypa

FENOMEN: Skiturister fikk se et spesielt vinterlys forrige uke. Foto: Torgeir Knutsen / TV 2

Flere skiturister måtte bremse opp da de så hva som «svevde» over bakken ved Beitostølen.

Forrige uke var det kaldt i store deler av landet. Det gjaldt også i innlandet på Beitostølen.

Kulda og været gjorde at flere som var ute i skiløypa stanset for å se hva som foregikk på himmelen rett over skisporet, kan TV 2s reporter i løypa fortelle.

Der var det nemlig noe som så ut som en svevende regnbue. Lyset var en rett strek konstant og var i regnbuens farger, men verken regn eller noe bue var å se.

«Solhund»

Ifølge Magnus Ovhed, statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt, var det ikke noe regnbue, men et fenomen som kalles bisol. Fra engelsk blir det oversatt til solhund.

Det kan kun bli sett på vinterdager med spesielt lys og vinkel.

– Det skal litt til for å se fenomenet, fordi det må være i samme høyde som sola, og det må være iskrystaller i lufta for at det skal oppstå, forklarer meteorologen.

Lyset må deretter reflekteres i iskrystallene i en gitt vinkel.

BISOL: Slik ser en bisol ut. Dette bildet er fra Porsgrunn tidligere. Foto: Morten Kleiva

Ødelagt solhund

Normalt kommer bisolen i tre deler, der to pilarer som danner en ring rundt sola. De skuelystne på Beitostølen forrige uke fikk imidlertid en sjeldnere vare.

– Det ser ut som det er en annen variant av bisolen, fordi man bare ser deler av den ene pilaren. Da ser det ut som det er noe som svever, forklarer han.

For at du skal se fenomenet, må det være kaldt i lufta, slik at det dannes iskrystaller. Det pleier å være i atmosfæren, men kan oppstå nærmere bakken også.

– Hvis det er frosttåke i en dal, som det var på det bildet, så kan lyset bli reflektert i iskrystallene lenger ned. Da ser man en pilar, men ikke resten av buen som normalt oppstår, forklarer Ovhed.