Sverige tar prisgrep – dette gjør Norge

I Sverige innføres det tiltak for å få bukt med prisene på flyplassene. Avinor mener prisene på norske flyplasser er gode.

I Sverige har luftfartsmyndighetene nå sett seg lei av høye priser i kiosker og restauranter på flyplassene.

Swedavia, som tilsvarer Avinor i Norge, har innført pristak på varer som selges på flyplassene.

– Prisene på flyplassen skal ikke være mer enn 10 prosent høyere enn tilsvarende produkter ellers i byen ifølge vår nye strategi, sier markedssjef Charlotte Ljunggren i Swedavia til Dagens Industri.



Hun sier det skjer som et resultat av at kunder har gitt tilbakemelding om at prisene er for høye.

Prisene på flyplassene har vært mye diskutert i Sverige den siste tiden, etter at en kunde la ut et bilde av et rekesmørbrød og en øl som kostet 422 kroner på Landvetter flyplass.

Ok, svårt att bli chockad över vad saker kostar numer men den här är svårslagen. En högst ordinär räksmörgås och en vanlig öl på Landvetters flygplats... 422kr!!! pic.twitter.com/CncKWdt7Ri — Johan Javeus (@JohanJaveus) September 17, 2023

Ikke aktuelt i Norge

Norske Avinor har ingen planer om å følge etter sine svenske kolleger med å innføre pristak.

– Vi må forholde oss til gjeldende kontraktsbestemmelser, og kan ikke innføre et rent «pristak» med mindre kontraktene åpner for det. Vi har likevel kontraktsfestet at prisene ikke skal være høyere enn tilsvarende konsept utenfor flyplassen.

Det sier konserndirektør for kommersiell styring og utvikling i Avinor, Joachim Lupnaav Johnsen, i en e-post til TV 2.

Eksempelvis skal en kiosk eller restaurant på flyplassen kunne sammenliknes med en av de store kioskkjedene eller tilsvarende serveringssted utenfor flyplassen.

SAMMENLIKNBART: Prisene på flyplasskioskene skal ifølge Avinor kunne sammenliknes med prisene i «vanlige» kiosker. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Finner avvik

Avinor vedkjenner imidlertid at prisene i enkelte tilfeller kan være høyere enn kontrakten tilsier.

– Til tross for kontraktsbestemmelsene hender det at vi finner avvik. Vi følger systematisk opp kravene i våre kontrakter, og leietaker leverer «benchmark» mot sammenlignbare konsepter en til to ganger i året, eller på forespørsel, sier Johnsen.

– Avvik følges opp i utviklingsmøter, hvor ny pris diskuteres med leietaker.

Avinor mener prisene på norske flyplasser er «gode».

– Vi jobber hardt med å få frem tilbud, gode priser og et bredt tilbud for alle. Det mener vi at vi har i dag, og vi skal jobbe mye med dette også fremover.

Overlatt til markedet

Seniorrådgiver og forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet mener det er interessant at Sverige har valgt å innføre konkret pristak.



– Det er fri prissetting som er modellen i Norge. Det betyr at man i utgangspunktet har overlatt til markedet å styre prisene, sier Iversen til TV 2.

– Men det hjelper forbrukeren lite når prisene stiger mye enkelte steder, som på flyplassen.

SPENNENDE: Forbrukerjurist Thomas Iversen ser med spenning på svenskenes pristak. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Iversen sier han på bakgrunn av egne besøk på flyplasser, har et klart inntrykk av at det er dyrere enn på tilsvarende steder utenfor flyplassen.

Det er likevel ingen selvfølge at et pristak vil gagne kundene, mener han.

– Argumentene mot et pristak kan være at det vil redusere konkurransen, som vil føre til færre aktører og dårligere tilbud og variasjon. Det er noen ganske tradisjonelle bransjeargumenter, sier Iversen.

– Men det kan bli spennende å se hvordan det slår ut på svenske lufthavner når det har eksistert en stund. Kanskje man kan trekke litt lærdom av det.