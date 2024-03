Svenske og finske Nato-soldater krysser grensen inn i Norge

En svensk-finsk Nato-styrke har for første gang krysset inn over grensen til Norge.

Som en del av den omfattende militærøvelsen «Nordic Response 2024» skal de «frigjøre» Finnmark.

KRYSSER: Svenske og finske soldater deltar i militærøvelsen i Finnmark. Foto: Forsvaret

Historisk

Øvelsen er historisk. Det er første gang svenske styrker deltar i en Nato-øvelse som et medlemssland.

Sverige ble Natos 32. medlem så sent som torsdag denne uken.

Dermed er hele Norden en del av forsvarsalliansen.

– Dagens grensekryssing er et sterkt symbol for vårt samhold, og for mulighetene som det å være i samme allianse åpner for oss, og vårt allerede sterke samarbeid.

Det sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram i en uttalelse delt gjennom Forsvaret.

PÅ GRENSEN: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram på grensen mellom Norge, Sverige og Finland lørdag. Foto: Heiko Junge

Stor øvelse

«Nordic Response 2024» har allerede pågått i flere dager.

20.000 soldater fra minst 14 land deltar.

I Norge blir det mest aktivitet fra Bjerkvik og indre Troms.

Det blir også stor aktivitet videre nordøstover til Alta og Midt-Finnmark, som i lørdagens øvelse.

Stor aktivitet blir det også i sjøområdene utenfor Troms- og Finnmark.

Øvelsen varer til 14. mars.