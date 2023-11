Svenske fikk sei fiskestraff i retten

SKITT FISKE: Den svenske fiskeren fikk bot for ulvolig fiskemetode. Bildet er tatt i forbindelse med en annen sak., Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Den svenske fiskeren fikk ikke napp hos tingretten da han nektet å betale et forelegg etter å ha fisket seg til brudd på dyrevelferdsloven.

Bakgrunnen for det noe spesielle rettssaken i Nord-Troms og Senja tingrett tidligere denne uka, var den svenske fiskerens besøk i Norge i fjor sommer.

Nærmere bestemt var den 27 år gamle svensken på kaia i Olderhamna på Finnsnes i Senja kommune og fisket da han brukte en sprell levende sei som agn under fisket.

– Kveitekroken ble tredd inn i bakre del av ryggmuskelen, og deretter kastet ut i havet for videre fiske mens seien fortsatt var i live og sprellet, går det frem av rettsboka.



Det er ikke tillatt å bruke levende fisk som agn, og mannen ble anmeldt for brudd på dyrevelferdsloven. Politimesteren i Tromsø utferdiget et forelegg på 6000 kroner for, som fiskeren nektet å vedta.

Ble filmet

Dermed ble saken sendt over til retten. I en fersk dom går det frem at svensken dømmes til å betale ei bot på 7200 kroner.

Tingretten mener at det bør vektlegges at det dreier seg om et lovbrudd hvor oppdagelsesrisikoen er liten og hvor fordelen i fiskesammenheng kan være stor (bevegelig agn med lukt).

– Allmennpreventive hensyn tilsier derfor en følbar reaksjon, mener retten.



Men svensken ble oppdaget fordi seansen ble filmet og lagt ut på YouTube. I vurderingen av om fisken var i live under det påfølgende fisket, har retten også lagt vekt på forklaringen fra en veterinær som vitnet i saken.

Husket ikke

I retten forklarte sportsfiskeren at han ikke kjente til det norske forbudet mot bruk av levende agn.



– Normalt avliver jeg fisken før jeg benytter den som agn, men i dette tilfellet må jeg ha glemt dette, har 27-åringen forklart.



Uansett mener retten at utenlandske fritidsfiskere må forventes å avklare reglene for fiske med levende agn i Norge før fiske påbegynnes.

– Dette kan enkelt avklares med forsvarlige søk på internett eller ved å kontakte norske myndigheter. Etter rettens syn er tiltaltes uvitenhet om det norske forbudet åpenbart uaktsomt, heter det i avgjørelsen til tingretten.



Mannen er også dømt til å betale 1000 kroner i saksomkostninger.