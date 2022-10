Sven Martin (69): – Ville ha gått flere dager uten mat

TAKKNEMLIG FOR HJELPEN HAN FÅR: Sven Martin (69) sier til God morgen Norge at hjelpen han får er helt avgjørende. Foto: Sonja Ystaas/ God morgen Norge

– Sist jeg hadde det godt var på søndag. Da kom en kompis på besøk og han hadde med en glutenfri pizza som vi spiste. Men pizzaen koster 90 kroner, og det er veldig dyrt, forteller Sven Martin Aase (69).

God morgen Norge møter 69-åringen på Frelsesarmeen Rodeløkka, også kalt for Oslo slumstasjon. Han vil prate om noe han ikke pleier å snakke så høyt om, men han håper at hans åpenhet gjør at andre tør å spørre om hjelp.

HAR CØLIAKI: Sven Martin forteller at han har cøliaki. - Dette er spesialmat som er dyrt og jeg har ikke anledning til å kjøpe det. Jeg blir syk av å spise annen mat, sier 69-åringen. Foto: Sonja Ystaas/ God morgen Norge

– For meg er denne plassen viktig. Den er også viktig for andre. Her får man hjertevarme og her er det folk som kan ta seg av deg. De hjelper deg gjennom dagene, sier han.

Hjalp andre før han selv trengte hjelp

Aase ankommer slumstasjonen med rulatoren sin. Oppi den legges matposene han får tildelt. Han smiler til Irene Bjørnhild Mathisen, som er offiser på Oslo slumstasjon. De to kjenner hverandre fra før. For han har selv jobbet her før han ble pensjonist.

– Jeg synes det er veldig godt å møte Irene her. Jeg jobbet her i over ti år som frivillig og jeg ble kjent med folk i bydelen. Mange eldre mennesker her trenger hjelp fra slumstasjonen. Irene gir oss det vi har behov for, som er mat og gode ord på veien, sier han.

Flere dager uten mat

– Jeg er glad at han setter et ansikt på utfordringene og det er mange med Sven Martin. Det er tøft å høre at folk som har jobbet og betalt sin skatt til samfunnet sitter i den situasjonen. Dette kan gjelde naboen din. Det står ikke i panna til folk at de sliter, sier Mathiesen.

Sven Martin Aase er tydelig på hvordan det kunne vært om han ikke fikk denne hjelpen fra Frelsesarmeen på Rodeløkka.

HENTER MATEN HER: Her på Frelsesarmeen Rodeløkka er Sven Martin innom to ganger i månenden for å hente to poser med mat. Foto: Sonja Ystaas/ God morgen Norge

– Da hadde jeg gått en dag eller flere dager uten mat. Dette betyr mye for meg, og man kan leve på det. Å få maten kan gi veldig mye. Jeg får en veldig god helg etter at jeg har vært her på en fredag.

– Men det er flere helger etter det. Hva gjør du da?

– De helgene må jeg spare. Da må jeg bruke pengene som jeg har, men det er ikke så mye. Jeg har også andre ting jeg må betale, forteller han.

Må ha spesialmat

Oppi matposen han får av Mathiesen er det knekkebrød, pasta, grønnsaker og andre varer. Alt er glutenfritt. Aase har nemlig diabetes og cøliaki, noe han merker ekstra godt på lommeboken.

– Det krever sin spesielle mat. Dette er spesialmat som er dyrt og jeg har ikke anledning til å kjøpe det. Jeg blir syk av å spise annen mat, sier 69-åringen, og fortsetter:

– Jeg er avhengig av å få hjelp. Jeg har ikke så mye å rutte med fordi jeg har andre ting jeg må betale og som betyr mye for meg. Da må jeg få hjelp. Jeg har vært her i noen år og fått hjelp. Den hjelpen setter jeg veldig pris på, sier han.

PÅ VEI HJEM: Etter å ha tatt en kaffe med Irene på Frelsesarmeen, spaserer 69-åringen hjem igjen med maten sin. Foto: Sonja Ystaas/ God morgen Norge

– Når unnet du deg noe sist?

– Det er lenge lenge, lenge siden. Jeg kan ikke huske sist jeg var ute og spiste, for det har jeg ikke penger til.

– Kan være meg neste gang

Sven Martin Aase er bare én av mange som nå har det ekstra tøft. Det bekrefter Irene Bjørnhild Mathisen i Frelsesarmeen.

– Vi merker en stor pågang og at det er tøffe tider med alle prioriteringene folk må gjøre med mat, strøm, utstyr til barna sine og seg selv, forteller hun.

Mathiesen synes det er tøft av Aase å snakke åpent om det han står i og mener at dette kan ramme oss alle.

– Jeg synes det er tøft å høre hvordan Sven Martin sliter, og mange med han. Det kan være meg neste gang, sier Irene.

– Ha et stort hjerte

Matsentralen kan melde om samme tendenser i resten av landet. De deler ut gratis mat til folk i Norge og opplever en enorm pågang nå.

– Bare i Oslo delte vi ut 56 prosent mer i september i år enn i september i fjor. Det fortsetter bare å øke. Det er mange som nå har det plutselig vanskelig og som aldri har kjent dette på kroppen før, forteller daglig leder, Cristiano Aubert, ved Matsentralen Oslo.

Da regjeringens sitt forslag til neste års statsbudsjett ble lagt frem, foreslår de å kutte i støtten til Matsentralen med 600.000 kroner. Det får Sven Martin Aase til å reagere.

– Jeg ble veldig skuffa da jeg leste om at de vil kutte i pengene til Matsentralen, sier 69-åringen.

Cristiano Aubert sier dette beløpet tilsvarer mange måltider.

– Det vil gå ut over de som kommer her til Irene på slumstasjonen for å få mathjelp. 600.000 kroner tilsvarer rundt 300.000 måltider som vi da ikke har muligheten til å gi ut, forteller han.

– Hvordan er det å høre det Sven Martin forteller om hvordan han har det?

– Man står med en klump i halsen. Det kan være naboen din. Det kan være hvem som helst. Det er mye skjult fattigdom i Norge, sier Aubert, og kommer med følgende råd:

– Vær raus, vær et medmenneske og ha et stort hjerte, oppfordrer han.

Sven Martin håper flere tør å ta samme steg som han. Han oppfordrer derfor andre til å be om hjelp hvis de trenger det.

– Ta en telefon. De som er her er gode mennesker. De kan hjelpe med mat og andre ting, avslutter han.