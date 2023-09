– Svekker tilliten til selve valget

Erna Solberg og Høyre har fått kraftig kritikk etter det ble kjent at Solberg fikk vite om ukjente aksjehandler om lag en uke før valget.

Nå spekuleres det i om det kunne endret valgresultatet flere steder.

– Jeg tror vi hadde hatt en annen ordfører i Stavanger dersom dette var kjent, sier Mímir Kristjánsson, stortingspolitiker for Rødt.

Han viser til TV 2s måling mandag hvor 15 prosent av høyrevelgerne oppgir at de ville stemt annerledes dersom denne saken var kjent.

Etter valgnatta var det fremdeles uklart hvorvidt borgerlig side i Stavanger faktisk hadde flertall.

Det skal ha stått om ett mandat som vippet på i overkant av tjue stemmer.



Mener Høyre slapp unna



Det tror Kristjánsson kunne vært annerledes om nyheten om Finnes' aksjehandler kom noen dager før valget.

Han sikter blant annet til skandalen i hans eget parti.

– Jeg vet at Rødt måtte svare på en million spørsmål om solbriller i alle sammenhenger, Arbeiderpartiet måtte svare på en million spørsmål om Anniken Huitfeldt, mens Høyre slapp unna det, sier Rødt-politikeren fra Stavanger, og legger til:

– Det hadde jo åpenbart en stor skandale de også, som de på toppen av det hele kanskje visste om selv, uten å fortelle noen andre om det.

I STORMEN: Anniken Huitfeldt har ikke gått av som statsråd, til tross for omfattende habilitetskritikk etter det ble kjent at hennes mann handlet aksjer mens hun var utenriksminister. Foto: Jan Helge Rambjor/TV2

Kristjánsson synes ikke det er en særlig fin tanke at valget kunne endt annerledes, i for eksempel Stavanger.

– Det finnes noen fattige unger i Stavangerskolen som nå risikerer å miste gratis skolemat fordi Høyres kommunikasjonsavdeling ikke har fortalt sannheten, tordner han.

Stortingspolitikeren understreker at hvorvidt det rødgrønne flertallet ville beholdt makten i byen blir spekulasjon.

– Uansett hva som kom fram før valget ville vi hatt en høyrebølge i Norge, og denne skandalen hadde ikke reddet venstresida. Men når marginene er så små som et par titalls stemmer i en by, da er det ingen grunn til å tro at det ikke ville spilt inn.

Asheim: Høyre har ikke tilbakeholdt informasjon

Ifølge Kristjánsson er bare tvilen rundt hvorvidt skandalen kunne endret valgresultatet nok til å skade demokratiet.



– Alle disse skandalene skader tilliten til politikken, men de skader først og fremst tilliten til politikerne, mens denne saken skader tilliten til selve valget, sier han.

FIKK LISTE: Ifølge VG fikk Erna Solberg en liste med ukjente aksjehandler av E24 en snau uke før valget. Foto: Lage Ask / TV 2

– Her har Høyre gjort seg selv og alle andre partier i Norge en bjørnetjeneste. De har tenkt at for å vinne lokalvalget er det best å holde kjeft om dette en uke, og så er resultatet at tilliten til, spesielt til Høyre, men også hele valget i seg selv er svekket.

Høyres presseavdeling har ikke svart på spørsmål i forbindelse med Kristjánssons påstander, men la tirsdag fram sin egen tidslinje som skal dokumentere hva Solberg og Høyre visste før valget.

Nestleder i Høyre, Henrik Asheim har tidligere nektet overfor TV 2 at Høyre har tilbakeholdt informasjon.

– Vi har kommentert på de sakene som har kommet. Og så er det altså etter valget at det er blitt klart for oss hvor stort dette omfanget er, sier Asheim.

– Kaster en skygge over resultatet

Gruppeleder i Stavanger Arbeiderparti, Dag Mossige, tør ikke anta at Høyre bevisst har holdt tilbake informasjon. Skulle det være tilfelle, mener han det er langt mer alvorlig enn et enkelt valgresultat.

– Det er i så tilfelle ikke bare kynisk, men også livsfarlig spill. Det kan undergrave troen på partisystemet og demokratiet, sier han og legger til:

– Men dette vet vi ikke enda. Dersom Høyre har gjort det, tror jeg det mangler sidestykke.

LIVSFARLIG: Gruppeleder i Stavanger Arbeiderparti, Dag Mossige, tør ikke tro at Høyre har holdt tilbake informasjon til etter valget. Dersom det er tilfellet mener han det rokker ved demokratiet. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Arbeiderpartipolitikeren mener det er plausibelt at valget ville sett annerledes ut dersom Finnes-skandalen kom uken før valgnatta, ettersom det siste borgerlige mandatet var syltynt.

Mossige understreker likevel at valget er legitimt, og har ikke tro på at det finnes hjemmel for omvalg.

– Men det kaster selvsagt en skygge over resultatet og den nye administrasjonen her i Stavanger når så mange sier de hadde stemt annerledes, sier Mossige.