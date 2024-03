Svein hadde video av tyvene – så kom sjokkbeskjeden

Svein Heibø trodde at han hadde gjort alt rett. Så kom beskjeden fra politiet.

– Vi hadde gledet oss til å tyvstarte sykkelsesongen. Heldigvis begynte det å snø, så da fikk vi ikke brukt dem uansett, sier Svein Heibø tørt.



Foreldreparet på Frogner i Lillestrøm kommune oppdaget tyveriet en fredag morgen i sjutiden, i midten av mars, rett før sønnen skulle leveres i barnehagen.

– Plutselig spør kona: «Hvor er syklene?», sier Heibø til TV 2.

De to elsyklene som pleide å stå i carporten, var borte.

– De var greie nok og lot barnesyklene stå, sier han.

Fanget på video

En rask sjekk viste at overvåkingskameraet hadde fanget opp hva som skjedde dagen før, forteller han.



Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Opptaket viste to personer med tildekkede ansikter som tar med seg de to låste elsyklene.



– Det var en litt kjip måte å starte helgen på, sier Heibø.

Hadde sporing

Paret hadde slått til i fjor da det var kampanjepris på syklene. Nyprisen var nær 40.000 kroner.



Fordi de har opplevd sykkeltyverier flere ganger tidligere, var sporingsverktøyet AirTag installert i rammene.

SPORET OPP: Svein Heibø har sporet opp syklene. Likevel valgte politiet å henlegge saken. Foto: Martin Leigland / TV2

– Dette var elsykkel 5 og 6 som ble stjålet fra oss på to sesonger. Så sjekket vi airtagene, og de slo inn på en spesifikk adresse, sier Svein Heibø.

Paret hadde lokalisert de stjålne elsyklene, og kontaktet politiet.

Men selv om tyvene var fanget opp på video og syklene var sporet opp, var det ikke hjelp å få hos politiet.

– De hadde nok å stri med, så de hadde dessverre ikke ressurser til å rykke ut for å hente syklene, sier Svein Heibø.

ØKNING: Stadig flere opplever sykkeltyverier. Svein Heibø hadde tyver inne i carporten. Foto: Martin Leigland / TV2

«Ikke tilstrekkelige opplysninger»

Noen dager etter at sykkeltyveriene var anmeldt, kom meldingen fra Øst politidistrikt. Saken var henlagt:

«Du underrettes med dette om at saken er henlagt fordi politiet ikke har tilstrekkelige opplysninger til å identifisere gjerningsperson (e).»

Heibø sier at det var frustrerende å oppleve at politiet ikke kunne bistå ham med å få de stjålne syklene tilbake.

– Hva mer kan man gjøre selv?, spør han.

Samtidig understreker han at dette ikke er ment som kritikk av de politiansatte.

– Det er ikke de som bestemmer hva tiden skal brukes på. Men det er kjedelig å ha gjort så mye, og servere «Kasper og Jesper» på et sølvfat, sier Heibø.

Politiet: Vanskelig

Påtaleansvarlig Eirik Sire Skjeldrum i Øst politidistrikt var den som henla saken. Han sier til TV 2 at det etter politiets syn ikke var nok opplysninger til å kunne identifisere gjerningspersonen.

Politijuristen peker på at mannen i videoen er delvis maskert, og at det derfor er vanskelig å bevise hvem han er.

– Bildet er likevel sendt ut internt i politidistriktet i form av et såkalt stikkbrev. Dersom noen kjenner igjen vedkommende, vil saken kunne bli gjenopptatt, sier Skjeldrum.

Ifølge ham var det ikke opplysninger om AirTag-sporing i anmeldelsen, så politiet har ikke kunnet ta stilling til de opplysningene, sier han.

Rekordhøye erstatninger

Heibø er glad for at sykkeltyveriene dekkes gjennom forsikringen, men peker på at dette fører til ekstra kostnader.

– Nå har vi brukt forsikringen vel mye på elsykler de to siste sesongene. Vi får se hva vi går for denne gangen, og om det er verdt å styre med elsykkel. Det koster jo penger med egenandeler, låser og verditap, sier Svein Heibø til TV 2.

ØKTE KOSTNADER: Sykkeltyverier påfører den fornærmede part ekstra kostnader, sier Svein Heibø. Foto: Martin Leigland / TV2

I 2023 var erstatningene etter sykkeltyverier rekordhøye, ifølge Finans Norge.



Ifølge forsikringsbransjen har de stjålne syklene blitt dyrere, og det er elsykler som trekker erstatningene opp. Nå er erstatningen i gjennomsnitt på 10.000 kroner for en stjålet sykkel.

– Vi kan se av gjennomsnittserstatningene at tyvene går etter det aller beste, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge Forsikringsdrift.

I fjor økte sykkeltyverier med 10 prosent sammenlignet med året før, og det ble utbetalt 166 millioner kroner i erstatninger.



Ofte er det profesjonelle som står bak sykkeltyveriene. Det er fine og dyre sykler som ifølge forsikringsbransjen er mest attraktive.