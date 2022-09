Svart «Ariel» møter motstand: – Veldig trist

Melaninrike barn jubler over den nye traileren til Disney-filmen «Little Mermaid». Samtidig viser mange sin misnøye mot at havfruen «Ariel» spilles av en svart skuespiller.

I den 1.23 minutter lange traileren, som ble publisert 10.september på Youtube, ser vi den svarte havfruen synge fra havbunnen:

– Out of the sea, wish I could be... part of that world.

– Jeg synes traileren er utrolig fint, og hun synger så vakkert. Jeg begynte å grine, fordi jeg aldri fikk se en Disney-prinsesse som lignet på meg da jeg vokste opp.

Det sier Tinashe Williamson, forfatter og skuespiller.

Det er Helle Bailey (22) som spiller Ariel i Little Mermaid. Hun har afrikanskamerikansk bakgrunn. Traileren har vakt oppsikt blant yngre Disney-tilhengere.

På sosiale medier har flere reaksjonvideoer gått viralt.

people have been sending these reactions to me all weekend and i’m in truly in awe ♥️this means the world to me 💗😭 https://t.co/cuKjKN8nxH — Halle (@HalleBailey) September 12, 2022

– Jeg er glad for at døtrene mine som vokser opp kan se seg selv representert i slike filmer, sier Williamson.

Mye netthat mot filmen

Det tok ikke lang tid før filmen, Disney og Bailey, skulle oppleve reaksjoner.

Den nye traileren fikk så mye «dislike» at Youtube fjernet denne knappen. På Facebook florerer hatgrupper mot svarte Ariel – med mye rasistisk innhold. Flere reagerer på at den lille havfruen spilles av en svart skuespiller.

GRUPPER: Dette er en av gruppene som ønsker boikott av den nye Disney-filmen. Foto: Facebook

– Det er rasisme dersom du har et problem med at en fiktiv karakter spilles av en svart skuespiller, sier hun til TV 2.

I fjor ga Tinashe Williamson ut boken « Håndbok for unge antirasister» slik at barn og unge skulle få et språk for å bekjempe rasisme.

I forbindelse med lanseringen åpnet hun opp om hverdagsrasismen hun møtte på som barn.

– Jeg synes det er veldig trist at barn må forholde seg til at det er så mange som synes dette er problematisk. Jeg hadde håpet på at vi som samfunnet hadde kommet lenger, sier hun til TV 2.

INNHOLD: I Facebook-gruppene florerer det rasistiske innhold. Foto: Facebook

Williamson legger til:

– Det er veldig interessant at folk har problemer med at en fiktiv rolle spilles av en svart skuespiller, mens de ikke har et problem med at Jesus blir portrettert som hvit.

– Viktig med mangfold

Lisa Esohel Knudsen, forfatter og rådgiver i Minotek, sier til TV 2 at hun synes det er viktig med mer representasjon.

HINTER TIL SLAVEHANDEL: Blant annet dette bildet, først publisert i en Facebook-gruppe, fått stor oppmerksomhet. Foto: Facebook

– At det nå settes i gang en kampanje for å diskreditere filmen viser tydelig at vi ikke har kommet langt nok i kampen mot rasisme.

Hun sier at det har vært en trend i det siste mot hat og diskusjoner om svarte karakterer i fiksjonsfilmer og serier.

Knudsen viser til diskusjonene rundt svarte karakterer i «Bridgerton», og de ferske seriene som «House of the Dragon» og «The Rings of Power».

– Dette er fantasi. Derfor er det interessant at det er så mange som reagerer på svarte skuespillere i en sånne settinger. Dette viser at til og med fantasien er hvit, sier hun oppgitt, sier hun til TV 2.

Forfatteren sier at storfilmer, som denne, kan bli misbrukt av mange.

– Rasistiske fordommer, stereotyper og ideer kommer tydelig fram når det kommer en slik storfilm. Jeg tror noen bruker dette som en grunn til å vise sin avsky enda sterkere.

HEIER PÅ MANGFOLD: Lisa Esohel Knudsen, samfunnsdebattant og forfatter, sier hun savnet å se karakterer i barnefilmer som lignet på henne. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Likevel velger Knudsen å se det positive i dette, og sier svarte roller i Disney-filmer har stor betydning for mange barn.

– Det er utrolig viktig for brune barn som ellers aldri opplever å bli representert i slike fiksjonsfilmer.

– Mange har et nært forhold til karakterene

Sjefredaktør i Subjekt, Danby Choi, sier han forstår at Disney velger en svart skuespiller til Ariel-rollen.

– Det er i tiden å skulle bekjempe rasisme. Mangfold er et moteord. Det er et forståelig grep fra produsenten for å vise at de følger med i tiden, sier han til TV 2.

– Jeg synes det er kult at Disney utfordrer våre forestillinger.

Motstanden mot filmen er ikke et forsøk på kansellering, men handler mer om sterke følelser, sier han.

– Mange har et nært forhold til disse karakterene. Når slike forestillinger brytes, er det noen som blir veldig provosert.

– Jeg synes det er mye overreaksjon, mange som burde tenke seg om før de reagerer, og velge sine kamper med omhu.

Han synes det er viktig å skille mellom fiksjon og faktabaserte filmer og serier.

STØRRE HANDLINGSROM: Danby Choi, sjefredaktør i Subjekt, sier folk overreagerer. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Jeg har forståelse for at folk reagerer på en mer dokumentarisk film, der målet er å vise ekthet og sannhet. Men det er ikke målet her, denne filmen er tross alt en fiksjon.

Choi mener fiksjon åpner for større handlingsrom, og det bør publikum tillate.

– Det finnes ikke et godt argument for at Ariel må være hvit. Hun kunne like gjerne vært grønn.

– Det at folk reagerer såpass mye viser at et slikt grep er nødvendig, slår Choi fast.

Gleder seg

Filmen har premiere i USA mai neste år. Det er ennå usikkert når filmen får premiere i Norge. Det er mange som ser frem til å se filmen på storskjerm.

– Jeg gleder meg masse til å se filmen – det gjør også barna mine, sier Tinashe Williamson.

Hun håper disse kraftige reaksjonene ikke skremmer bort filmskapere og de som jobber med casting, til å tørre å tenke mer mangfold.

– Det er vår forbanna plikt.