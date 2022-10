Svarer på kritikken: – Har veldig lite ansvar

Caroline Nitter og Cristian Brennhovd har flere følgere enn statsministeren, og deler bilder av lettkledde kropper, leppe-fillers og ansiktsløft. Men sier de ikke kan få ansvaret om unge blir påvirket.

Slår tilbake

De to reality-kjendisene møttes da de begge var deltakere på «Ex on the beach» i fjor. I høst er de med igjen. Denne gangen som par.

Nitter og Brennhovd deler mange lettkledde bilder med følgerne sine. Foto: Skjermbilde fra Instagram

– Hun er den beste jeg har møtt i hele mitt liv, faktisk. Veldig pen, veldig morsom, veldig smart, sier Brennhovd.

Gjennom diverse TV-programmer, reality-serier og sosiale medier når de ut til mange hundre tusen mennesker. Bare på Instagram har de 160.000 følgere. Nesten tre ganger så mange som Jonas Gahr Støre. Og det er spesielt én ting de deler mye av.

Caroline Nitter er igjen deltaker i Ex on the beach. Foto: Toke Mathias Riskjær/Discovery

– Veldig, veldig mye kropp, sier de.

Og forteller at det å trene, spise sunt og ta vare på kroppen er viktig for dem. Men de får endel kritikk.

Christian Brennhov er også deltaker i kjendisversjonen av 71 grader nord i høst. Foto: Toke Mathias Riskjær

– Kroppspositivister kommer til oss og skriver at vi er helt gærne, liksom. De er veldig gode på å gi oss kritikk, men veldig dårlige på å ta imot kritikk selv. Det er jo ikke jeg som er usunn, det er jo på en måte du som er usunn. En lege ville aldri anbefalt deg at du skulle dunke nedpå en pizza til frokost. Også kaller du meg syk, sier Brennhovd.

Åpne om inngrep

De deler åpent om kosmetiske inngrep og operasjoner de har gjort.

– Jeg løftet brynene og tok en sånn mini-facelift som er blitt veldig populært, ihvertfall i utlandet, som heter “Fox eyes”, sier Nitter.

Nitter er åpen om både inngrep og operasjoner. Foto: Skjermdump fra Instagram

– Fox? Som en rev?

– Ja, ser ut som en rev. Også har vi gjort tennene våre. Vi har vært og kjøpt sånn Hollywood-smile i Tyrkia, smiler Nitter.

Brennhovd sier han aldri har tatt noen operasjoner.

– Jeg har tatt litt fillers, da. Litt i kjevebeinet og litt i leppa og litt botox i panna og litt sånne ting. Folk er veldig gode på å kalle det for operasjoner. Folk er veldig lite belært på disse tingene. De tror man putter botox i leppene, for eksempel. Men det går jo ikke, sier han.

Verken Brennhovd eller Nitter mener de har noe spesielt ansvar for om unge følgere blir påvirket av det de legger ut.

Brennhovd sier kropp er hobby for han. Foto: Skjermdump fra Instagram

– Når jeg deler de tingene jeg deler så tenker jeg at jeg har veldig lite ansvar, egentlig. Og hvis vi slutter å dele, så slutter jo ikke Kim Kardashian å dele, sier Brennhovd.

Gjester i Ærlig Talt, Caroline Nitter og Christian Brennhovd. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Men tror dere at for eksempel unge jenter vil føle seg bra nok som de er, når de går inn på Instagrammen deres?

– Jeg tror det kommer helt an på hvordan du har det oppi hodet ditt. Jeg tror vi har kommet til en tid hvor det er helt umulig å unngå å bli påvirket, uansett. Så er det nesten så man skulle hatt et eget fag på skolen om hvordan man kan beskytte seg selv mot den påvirkningen man får, sier Nitter.

Angrer på én ting

Men Nitter sier hun ikke ville lagt ut bilde av «Fox eyes»-inngrepet i dag.

– Jeg ville nok ikke gjort det samme nå. Men jeg delte det fordi jeg følte at nå skal jeg bare være ærlig. Nå skal jeg vise helt ufiltrert hva jeg drev med, og at det var en god idé og at dette gjør jeg. Du skal ikke tro at sånn her ser jeg ut naturlig, sier hun.

Nitter angrer på at hun la hun dette. Foto: Skjermdump fra Instagram

Brennhov mener foreldre har et mye større ansvar enn de selv har.

– Foreldre og alle andre som er med ungene sine må lære de å bruke hodet litt. Vi skal ikke stå for noe barneoppdragelse her, eller for hva en 14 år gammel jente tenker. Det får foreldre snakke med barna sine om. Du lærer jo veldig tidlig det ordtaket at «hvis han hopper ned fra et stup, skal du hoppe etter?». Du må klare å tenke litt selv, sier han.

Nitter forteller at hun ikke svarer på meldinger fra de yngste følgerne som spør om råd rundt ulike inngrep.

– Hvis jeg får meldinger, og det gjør jeg jo, så svarer jeg ikke. Er du under 18 år så kommer jeg ikke til å svare deg eller hjelpe deg med noen av disse tingene, sier hun.

Nitter og Brennhovd er det første paret som deltar på Ex on the beach. Foto: Toke Mathias Riskjær/Discovery

– Ikke vanlig

Nitter forteller at hun selv ble påvirket av bloggere da hun var ung.

– Alle opererte seg opp ned og bak fram. Da jeg var 14 år tenkte jeg at «Åh, når jeg blir 18 år så skal jeg fikse puppene mine», sier hun.

– Men skjønner du da at folk som går inn på din Instagram blir påvirket av deg?

– Ja, det er klart at det er sikkert noen som blir påvirket, men jeg tror ikke at jeg ene og alene har ansvar. For du kan ikke legge alt sånt ansvar på en influencer som da egentlig også bare er en helt vanlig person som lever sitt liv, men som deler litt mer. Jeg tror det ligger litt dypere enn det. Det er et større verdensproblem, sier Nitter.

Denne uken er paret gjester i Ærlig talt på TV 2 Nyheter. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Brennhovd sier det er viktig at folk også forstår at de ikke nødvendigvis blir seende ut som dem, selv om de velger å operere seg.

– Du kommer ikke til å se ut som Caroline. Det er ikke vanlig. Skjønner du hva jeg mener? Det er ikke vanlig, sier han.