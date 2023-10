Svarer du nei på dette spørsmålet, kan det koste deg jobben

FRIVILLIG: I Norge er det et prinsipp at all vaksinasjon skal være frivillig. Det mener ikke Sykehjemsetaten i Oslo kommune. Foto: Gorm Kallestad / NTB

«Aktuelle kandidater vil bli spurt om vaksinasjonsstatus. Kandidatene er ikke pliktig til å besvare arbeidsgivers spørsmål. Kandidater som ikke vil oppgi vaksinasjonsstatus vil bli ansett som uvaksinerte.»

Teksten er hentet fra en stillingsannonse Oslo kommune har lagt ut hvor de søker etter deltidsansatte til å jobbe helgevakter på et helsehus.

– Vi er tydelige på at negative holdninger til vaksine vil være et av flere momenter det vil bli lagt vekt på under vurderingen av personlig egnethet, sier etatsoverlege i Sykehjemsetaten Siri Schøyen Seterelv.

SPØRSMÅL: Dette spørsmålet må søkere til stillinger på sykehjem og helsehus i Oslo svare på, dersom de ønsker jobb. Foto: Skjermdump / Illustrasjon / Ingrid Wollberg, TV 2

– Ekstra ansvar

Sykehjemsetaten i hovedstaden gikk nylig ut i fagbladet Sykepleien og sa at de krever at alle nyansatte vaksinerer seg mot influensa.

– Hjemmelen for tiltaket ligger i arbeidsmiljølovens kapittel 9, som handler om kontrolltiltak, sa de til fagbladet.

Når TV 2 tar kontakt, korrigerer de seg noe.

– Vi pålegger ikke helsepersonell å vaksinere seg, det er fortsatt frivillig. Men vi mener at vi som Norges største drifter av sykehjem har et ekstra ansvar for å prøve sørge for at så mange som mulig av våre ansatte tar imot tilbudet, i tråd med FHI sine anbefalinger, sier hun.



INGEN MOTSTAND: Sykehjemsetaten sier at de opplever støtte for tiltaket blant deres medarbeidere. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Har det skjedd at dere har nektet en person jobb, fordi de ikke ønsker å vaksinere seg?

– Jeg kjenner ikke til konkrete saker, men jeg regner med at en del kandidater har blitt forbigått når det har gjenstått relativt likt kvalifiserte kandidater, men hvor den ene er vaksinert, mens den andre ikke er det.

– Bedre egnet

Schøyen Seterelv understreker at beboere på sykehjem er en svært sårbar gruppe med høy risiko for å bli alvorlig syke, dersom de får influensa.

– Hvis du som helsepersonell er negativ til vaksiner, er du kanskje bedre egnet til å jobbe med en annen og mindre sårbar pasientgruppe.

UTSATT: Eldre på sykehjem er mer utsatt for smitte og alvorlig sykdom enn andre. Derfor kan vaksinerte helsearbeidere være helt avgjørende, mener Sykehjemsetaten. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Leder i Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, sier til TV 2 at hvorvidt noen er vaksinert eller ei, ikke er noe en arbeidsgiver kan kreve knyttet til en ansettelse.

– Vi ønsker ikke vaksineplikt. Vi ønsker at det skal være frivillig å ta vaksinen for helsepersonell, slik som det er for resten av befolkningen, sier Sverresdatter Larsen.

VELGE SELV: Sykepleierforbundet er tydelig på at hver enkelt ansatt må få velge selv om de vil vaksinere seg eller ikke. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Hun mener det er viktig å huske at det ikke er gitt at den vaksinerte ikke smitter andre.

Helsedirektoratet opplyste nylig at kun 54 prosent av helsepersonell planla å vaksinere seg. Det er en nedgang på seks prosent fra året før.

– Ikke plikt

Divisjonsdirektør Helen Brandstorp i Helsedirektoratet sier at Arbeidsmiljølovgivningen gir rett til å spørre en arbeidssøker om vaksinasjonsstatus, når dette er nødvendig for at arbeidstakeren skal kunne utføre arbeidsoppgavene sine på en forsvarlig måte.

FORKLARER: Divisjonsdirektør Helen Brandstorp i Helsedirektoratet forklarer hva en arbeidsgiver har lov til og ikke, når det kommer til spørsmål om vaksine. Foto: Thomas Koonce / Helsedirektoratet

– Arbeidssøkeren har på sin side ikke plikt til å oppgi sin vaksinasjonsstatus. Uten denne informasjon kan arbeidssøkeren være diskvalifisert til stillingen, og bør informeres om dette, sier Brandstorp.

Opplever støtte

Hun understreker at loven derfor tillater å nekte noen jobb, dersom vaksinasjon er nødvendig for oppgavene som skal utføres.

– Det er arbeidsgiver som må gjøre denne konkrete vurderingen, sier Brandstorp.

Schøyen Seterelv sier at de opplever støtte blant Sykehjemsetatens medarbeidere.



– Vi har drøftet det med de hovedtillitsvalgte fra alle representerte organisasjoner flere ganger, slik vi også er pliktig til, og de har ikke hatt noen innvendinger mot tiltaket.

Det bekrefter også Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet.

– Men skulle det skje så kommer vi til å bistå våre medlemmer på vanlig måte.