Svak boligprisvekst i fjor – kritisk til Norges Bank

Torsdag la Eiendom Norge frem fersk statistikk for boligmarkedet i desember 2023. Eiendom Norge-sjefen tror nå at sentralbanken må sette ned renten tidligere enn den har varslet selv.

I desember falt boligprisene i Norge med 0,9 prosent. Dermed endte 2023 med en liten boligprisoppgang på 0,5 prosent.



– Med en vekst i konsumprisene i 2023 på mellom 4 og 5 prosent innebærer dette at bolig reelt sett har blitt billigere, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.



EIENDOM: Henning Lauridsen i Eiendom Norge la torsdag frem boligprisstatistikken for desember 2023. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Ifølge Eiendom Norge er det solgt nesten like mange boliger i 2023 som året får.

Langer ut mot sentralbanken

Lauridsen har tidligere vært svært kritisk til Norges Banks rentesetting. Tonen beholder han inn i det nye året.

– Vår vurdering er at Norges Bank ennå ikke har tatt innover seg det som skjer boligbyggingen og hva dette vil bety for norsk økonomi, sier han.

– Det er også et sjeldent stort sprik i anslagene for boliginvesteringene fra Norges Bank og SSB for tiden fremover.

SSB tror boliginvesteringene vil være 16,2 prosent lavere i 2024, mens Norges Bank venter et fall på 6,4 prosent.

– SSBs prognose etter vårt syn er nærmere realiteten, og vi mener Norges Bank blir nødt til både å revurdere sin prognose og rentebane.

– Trolig blir de nødt til å sette ned renten allerede i mars, sier Lauridsen.

– Gikk ned mye mer

– Prisnedgangen er omtrent som ventet. Jeg synes det mest interessante er antallet boliger som ligger ute i markedet. Det holder seg svært høyt, sier sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, Kyrre M. Knudsen.

Han tror det vil legge press på prisene, særlig utenfor Oslo og i nord.

– Det er lett å glemme at boligprisene i fjor egentlig gikk ned mye mer enn vi tenker over. For i motsetningen til prisnivået generelt, er prisveksten omtrent null for boliger. Hvis du justerer for inflasjonen (6 prosent), er realprisfallet derfor betydelig, sier Knudsen.

Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea, tror prisene vil falle videre fremover.

– Trolig vil markedet bli sterkere igjen i andre halvår 2024, i takt med høyere lønnsvekst og utsikter for noe lavere rente. Samlet for året er anslaget vårt at boligprisene vil stige med 0,2 prosent, sier Marjamaa.

VEKST: Randi Marjamaa tror vi får en svak vekst i prisene i 2024. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Tror på bedring

Nå tror Lauridsen i Eiendom Norge at boligmarkedet skal hente seg inn igjen i 2024.

– Rett før jul la vi frem vår prognose for boligprisene i år og vi venter en god vekst på 4 prosent gjennom 2024. Dette innebærer at vi også i år vil oppleve den såkalte januareffekten i boligmarkedet med en sterk oppgang i boligprisene i årets første måned, sier han.

Ved utgangen av desember var gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge på 4.218.068 kroner.