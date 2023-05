Svært travel natt for politiet

17. mai er overstått, men festen er alt annet enn ferdig. Det har gjort det travelt for politiet.

Det har vært en travel natt for politiet. At en helligdag treffer rett etter 17. mai setter neppe noen demper for stemningen.

Det har vært mange tilfeller av amper stemning og slagsmål, spesielt i hovedstaden.

Gjennom onsdag kveld og natt til torsdag har politiet nemlig flere patruljer ute på samme tid for å få bukt med slåssingen.

Ved en av hendelsene måtte politiet bruke pepperspray og true med våpen.

To personer var natt til torsdag involvert i et slagsmål på St. Hanshaugen i Oslo.

Da politiet tok kontakt med personene, viste det seg at en av dem bar på en kniv.

– Politiet beordrer dem til å legge den fra seg slik at vi kan ta kontroll på dem. Det nekter de innledningsvis, så da ble det brukt andre maktmidler, sier operasjonsleder ved politiet i Oslo, Tor Gulbrandsen, til TV 2.

Politiet fikk kontroll på personene etter å ha brukt pepperspray og truet med våpen.

Hendelsen skjedde klokken 01:44.

Også i et annet slagsmål noen timer tidligere ble det gjort funn av en kniv

#Oslo #OsloSentrum Politiet får inn mye meldinger på amper stemning og slagsmål i Oslo sentrum. Nå har vi patruljer på denne typen oppdrag flere steder i Oslo, nå sist på Schous Plass hvor det har vært slagsmål mellom 4 personer. Vi har kontroll og undersøker skadeomfang. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) May 17, 2023

– Vi har funnet en kniv som ble påvist av de involverte. Vi undersøker videre om denne kniven er brukt til noe under denne hendelsen, skriver politiet på Twitter.

Tre menn ble sendt til legevakt som følge av slagsmålet.

Tente nødbluss på utested

En mann i 20-årene er anmeldt som følge av ufin oppførsel på byn natt til torsdag. Mannen tente på en nødbluss inne på et utested.

Ingen personer ble skadet i hendelsen.

Mannen er nå bortvist fra sentrum resten av natten.

travel natt for politiet hele landet over.

Gikk løs på politibil

I Oslo sentrum har politiet måttet ta seg av en voldelig og utageree mann.

Mannen hadde først slått til en dørvakt utenfor et utested. Da politiet hadde tatt kontroll på mannen, gikk han løs på politibilen.

– Mannen vi har tatt kontroll på er såpass utagerende at han har sparket løs på politibilens celledel også, skriver politiet på Twitter.

Mannen kjøres inn i arrest og anmeldes for forholdene.

Mann slått ned – til sykehus

En mann i 20-årene er sendt til sykehus med ukjent skadeomfang etter å ha blitt slått ned av en annen mann i Stjørdal.

– Mann slått ned ved utested, ligger på bakken og blør fra hodet. Politi og ambulanse til stedet, skriver politiet i Trøndelag på Twitter.

Den mistenkte mannen forlot stedet før politiets ankomst, men ble senere pågrepet. Også dette er en mann i 20-årene.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 23:24 onsdag kveld.