Svært bekymret for unges pornovaner: – Triggende

Unge ser mer og tidligere på porno. Det viser Medietilsynets rapport om unges mediebruk.

50 prosent av gutter har sett porno så tidlig som i 12-årsalderen. Og av unge har dobbelt så mange gutter som jenter sett på porno.

Utviklingen bekymrer psykologspesialisten.

– Mye av pornoen der ute er triggende for få personer som har understøttende holdninger om at overgrep er greit, sier Svein Øverland, som er spesialist innen barne- og ungdomspsykologi.

Analporno før første kyss

For samtidig som stadig yngre ser porno, så øker alderen for når nordmenn debuterer seksuelt, ifølge Øverland.

– Noen ser analporno før de har hatt sitt første kyss. Det vrir fort forventningene til hva som er normalt.

STADIG YNGRE: Pornobruken øker, og halvparten av gutter i 12-årsalderen har sett på pornografi. Foto: Dominic Lipinski

Psykologen mener det også kan føre til at eksempelvis jenter kan være redde for å si nei til ting de egentlig ikke vil delta i.

– For eksempel å bli spyttet på, at man er redd for å si nei for å være prippen eller lignende, sier Øverland.

Antallet voldssaker med barn og unge involverte har økt i Norge.

Også voldtektstallene i øker, og i hovedstaden ser man en særlig økning blant unge, ifølge NRK.

Det siste året har Oslo opplevd størst vekst i voldtektstilfeller i aldersgruppen 14 til 19 år. Av ofrene er 95 prosent jenter.



Det er få som kan bli trigget av pornografisk innhold, men det kan igjen øke risikoen for overgrep, mener Øverland.

– Alle må regne med at sine barn ser på porno.



VRIDDE FORVENTNINGER: Psykologspesialist Svein Øverland er svært bekymret for unges pornobruk. Foto: Therese Alice Sanne

Psykologspesialisten sier det er viktig at man også tar opp bekymringer rundt sine barns pornovaner med dem.

Han mener det ikke handler så mye om hvilke spørsmål du stiller, men når og hvordan man stiller de.

– Gjerne i en arena der ungdommen føler seg trygge, og der dere ikke kan bli avbrutt. Som da min datter var yngre og jeg var bekymret for henne, så spurte jeg henne på vei til trening og lignende, sier Øverland.

Krever nettfilter

– Det er ikke sexy, ufarlig eller lættis å se på porno - det er kvinnefiendtlig, voldtektsfremmende og direkte skadelig for din seksuelle helse.

Det skriver leder Liv Müller Smith-Sivertsen i Rød Ungdom i en ytring i VG.

Hun viser til at helsepersonell mener at økningen blant annet skyldes porno.

– På overgrepsmottaket i Oslo har de rapportert en økning på 70 prosent av folk som søker hjelp hos de de siste ti årene, sier hun til TV 2.

IKKE LÆTTIS: Liv Müller Smith-Sivertsen, leder i Rød Ungdom, krever at tiltak mot unges pornobruk. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Nå krever Smith-Sivertsen at det innføres et pornofilter på nett, som hindrer mindreårige tilgang.

– De som jobber der melder om at overgrepssakene er mer brutale, at det ikke går en eneste uke uten en ung person som kommer til de som er utsatt for kvelning. Så ser vi at fagpersonell linker utviklingen til bruken av grovere og mer voldelig porno, som er normalen i dag.

Etterlyser foreldrene

Unge Høyres leder Ola Svenneby deler bekymringen for utviklingen og overdreven pornobruk.



– Men jeg syns man går litt langt i å sette likhetstegn ved at mange ser på porno og de økte voldtektstallene.



PRATEN: Psykologspesialist Øverland mener foreldre burde snakke med sine barn om bekymringer de har for barnas pornobruk. Foto: Erik Teige / TV 2

Svenneby er også skeptisk til om et nettfilter er løsningen, og viser til at andre land har forsøkt lignende løsninger uten hell.

– Spørsmålet er jo hvordan et slikt filter skal fungere, og så er det også et personvernhensyn ved eksempelvis innlogging på slike sider, for da vil det fort bli lagret et sted eller i en sky, og jeg vet ikke om jeg vil at slike selskaper skal ha tilgang til min informasjon.

Unge Høyre-lederen viser heller til foreldrenes ansvar.

– Det er mange eksempler på svært unge barn som har sett porno over lang tid, hvor foreldreansvaret har sviktet.

– Dårlig seksualundervisning



Rød Ungdom-lederen tror ikke selv at svaret ligger i et nettfilter alene.

– For unge kommer på skolen i dag og møter en for dårlig seksualundervisning, så den eneste reelle seksualundervisningen kan fort bli porno, sier Smith-Sivertsen.



FORELDREANSVAR: Ola Svenneby, leder i Unge Høyre, mener foreldrene må ta ansvar for barnas pornovaner. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Hun mener mange foreldre ikke tørr å snakke med barna om temaet, og flere tiltak trengs.

– Den voldelige utviklingen vi ser nå i unges helse og seksuelle liv er et folkehelseproblem, da må det offentlige også ta ansvar. En restriktiv politikk på pornobruken kan ikke bare være foreldres og enkeltpersoners ansvar.

Hun får støtte fra Unge Høyre-lederen i misnøyen over seksualundervisningen.

– Den norske skolen har en lang vei å gå, og at bruken av porno faktisk blir adressert, og da med konsekvensene det kan ha særlig over tid.

Psykologspesialisten er positiv til at det blir debatt rundt unges pornovaner.

– Jeg synes det er bra at man tar opp problemet og søker aktivt etter løsninger. Men om akkurat et slikt filter vil være effektivt vet vi for lite om, sier Øverland.