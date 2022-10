Svært alvorlige sårbarheter i Forsvarets systemer

Saken oppdateres!

Riksrevisjonen har funnet mangler i informasjonssystemene Forsvaret bruker i operasjoner.

Det er sårbarheter i sikkerheten og systemene fungerer for dårlig sammen, heter det i en rapport fra Riksrevisjonen.

– Dette er en av de mest alvorlige rapportene Riksrevisjonen har lagt frem. Begrunnelsen er at svakhetene kan få store konsekvenser for rikets sikkerhet.

Selve rapporten er gradert etter reglene i sikkerhetsloven, men Riksrevisjonen har utarbeidet en ugradert oppsummering.

Alvorlige konsekvenser

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen sier til TV 2 at de har funnet mangler i de IT-systemene forsvaret bruker i militære operasjoner.

– Vi ser det er sårbarheter knyttet til sikkerheten og at de ulike systemene ikke snakker godt nok sammen. Det er svært alvorlig, sier han.

– Hva er det vi snakker om her helt konkret. Hvilke type systemer?

– Vi snakker om de systemene som brukes for at Forsvaret skal kunne gjennomføre sine militære operasjoner. Det betyr å overføre informasjon om alt fra den overordna militære situasjonen til ulike mål, sier Schjøtt-Pedersen.

Han legger til at dilemmaet da er:

– Dersom det svakheter knyttet til sikkerheten kan for eksempel et datasystem bli slått ut.

– Dersom det er svakheter knyttet til samspillet mellom systemene så kan det gå for lang tid i en kritisk situasjon, og tid er kritisk i en kritisk situajson.

FORSVARET: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) erkjenner utfordringene som kommer frem i rapporten fra Riksrevisjonen. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

I rapporten står det at funnene til Riksrevisjonen kan få alvorlige konsekvenser.

– Dette kan få betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser. Derfor er det så viktig at disse forholdene er i orden. Det er avgjørende at Forsvarsdepartementet tar tak i de utfordringene som ligger her, og ser til at de blir løst nå, sier Schjøtt-Pedersen.



Erkjenner utfordringene

Ifølge riksrevisoren har Forsvaret har vært klar over situasjonen i lang tid.

– Vi har funnet ut at så langt tilbake til 2010 var man fullstendig klar over at dette er en sentral utfordring, sier Schjøtt-Pedersen.

– Det vi har sett er at her er det er mangel på oversikt, mangel på kompetanse, uklar ansvarsfordeling og svakheter knyttet til ledelse.

Ansvaret ligger til enhver tid hos forsvarsministeren, forklarer riksrevisoren.

– Det vi ser er at det er svakheter knyttet til Forsvarsdepartementet, Forsvaret og Forsvarsmateriell. Ikke minst ser vi det har vært vanskelige grenseganger mellom forsvaret og forsvarsmateriell.

I rapporten erkjenner forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) utfordringene.

– Statsråden viser til at den gjeldende IKT-strategien for forsvarssektoren er utformet for å møte disse utfordringene.

– Det er imidlertid behov for tiltak som kan øke gjennomføringen av strategien. Statsråden ser svært alvorlig på dette og tar Riksrevisjonens anbefalinger med seg i det videre arbeidet.

– Sterkt kritikkverdig

Riksrevisoren sa under en pressekonferanse at det er uklare ansvarsforhold og sektoren mangler viktig kompetanse.

UNDERSØKELSE: Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen legger fram Riksrevisjonens nyeste undersøkelse av Forsvaret. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– «Svært alvorlig» bruker vi sjeldent, men nå er det nødvendig. Disse informasjonssystemene må være sikre for Forsvarets evne til å oppdage og håndtere kritiske situasjoner. Dette er sterkt kritikkverdig, sa Schjøtt-Pedersen.

Sårbarheten svekker operativ evne, og manglende samvirke i systemene svekker effektiviteten i Forsvaret.

Riksrevisjonen har hovedsakelig undersøkt perioden fra 2017 til 2020, og kommer til å følge opp situasjonen om ett til to år, mot vanlig tre år.

– Så god tid har vi ikke i dette alvorlige tilfellet, sier Schjøtt-Pedersen.

Etterretningen og spesialstyrkene er ikke en del av denne Riksrevisjons-granskingen.